Passionné de nouvelles technologies et de sciences, Maxence Rose est le fondateur de YubiGeek.com. Fasciné par Google, Maxence Rose est un développeur web connu pour être un blogueur et un influenceur dans les médias sociaux.

Né et élevé en France, il a continué à avoir une grande partie de son éducation dans la ville de Caen, dans le Calvados. Il a fréquenté le Groupe Ecole Pratique, puis le CNED où il a étudié le service aux organisations et le développement web. Il a ensuite travaillé pour un certain nombre de sociétés en tant que développeur web et technicien informatique. Maxence Rose est également un youtubeur qui a commencé ses vidéos en août 2012 avec une série de Minecraft de 19 épisodes.

Quel est réellement le rôle d’un développeur web ?

Un développeur web est celui qui écrit le code permettant à un site de fonctionner et d’être visible sur le web. Ainsi, la tâche principale d’un développeur web consiste à écrire des codes, qui sont un ensemble de commandes et d’instructions écrites dans un langage de programmation particulier.

Le code compose tout ce qui existe dans le monde en ligne : du système d’exploitation de l’ordinateur à la gestion des sites web. En général, le développeur web utilise des codes afin de créer des sites web et des prototypes. Il conçoit une mise en page visuellement attrayante pour un site web et assure la maintenance des sites web actifs en nettoyant le code et en déboguant les erreurs. C’est le développeur web qui s’occupe également de la création d’une base de données en utilisant SQL. Il travaille avec les clients afin de décider de l’étendue du projet et définir les détails des caractéristiques et de la conception du site web.

Réussir en tant que développeur web : Quel est le secret ?

S’il y a bien un métier facile à apprendre sans expérience, ni formation préalable, c’est bien le développement web. Être développeur web indépendant permet une grande flexibilité. En tant que développeur indépendant, une présence en ligne est essentielle afin de réussir.

Afin d’assurer vos besoins quotidiens, il est important de trouver un contrat à court terme lors de la planification de votre prochain contrat. Il est aussi important de construire une marque en parallèle vous permettant de facturer plus et de gagner plus de contrats. Bien évidemment, le salaire d’un développeur web dépend de son niveau d’expérience, des langages et des technologies qu’il utilise, ainsi que le fait de travailler en indépendant ou en tant que salarié.

En effet, le métier de développeur web est l’une des tâches les plus faciles si vous savez coder. Cependant, tous les emplois ne sont pas pour tout le monde, et il y a toujours des gens qui ont du mal à se faire une idée du code.

Pour Maxence Rose, devenir un développeur web est un peu comme un jeu d’enfant. Le processus pour devenir développeur Web est beaucoup moins compliqué que tout autre travail. De plus, il existe plus de chemins pour vous mettre sur la bonne voie. C’est aussi un travail beaucoup plus flexible et diversifié avec de nombreuses spécialités différentes. Maîtriser le développement Web nécessite un travail et un dévouement continus. Cette tâche est difficile et nécessite des compétences en résolution de problèmes. Les bases sont faciles à apprendre, mais attendez-vous à rencontrer des problèmes frustrants mais résolubles.