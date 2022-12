Les frites sont un aliment consommé dans le monde entier. On les consomme généralement comme accompagnement d’un plat principal. Elles sont généralement cuites à la friteuse, au four ou à la poêle. Elles peuvent être accompagnées de ketchup, de mayonnaise, de fromage, de sauce chili, etc. Les frites sont originaires de Belgique. La légende veut que les frites aient été inventées par les soldats belges lors de la Première Guerre mondiale. Ils auraient fait cuire des pommes de terre dans l’huile pour se sustenter. Les frites sont aujourd’hui un symbole de la culture belge. Elles sont également populaires dans les pays voisins, comme la France, les Pays-Bas et l’Allemagne.