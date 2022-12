Il existe de nombreuses marques de vêtements de sport dans le monde. Certaines sont plus importantes que d’autres. Voici une liste des 10 plus grandes marques de vêtements de sport au monde, en fonction de leurs revenus.

Top 10 des plus grandes marques de vêtements de sport au monde

NIKE – [Ventes mondiales de vêtements et chaussures de sports : 43.01 milliards d’euros]

ADIDAS – [Ventes mondiales de vêtements et chaussures de sports : 22.72 milliards d’euros]

PUMA – [Ventes mondiales de vêtements et chaussures de sports : 5.99 milliards d’euros]

UNDER ARMOUR – [Ventes mondiales de vêtements et chaussures de sports : 4.35 milliards d’euros]

NEW BALANCE – [Ventes mondiales de vêtements et chaussures de sports : 3.96 milliards d’euros]

LULULEMON ATHLETICA + [Ventes mondiales de vêtements et chaussures de sports : 3.19 milliards d’euros]

ASICS + [Ventes mondiales de vêtements et chaussures de sports : 3.09 milliards d’euros]

FILA – [Ventes mondiales de vêtements et chaussures de sports : 2.51 milliards d’euros]

COLUMBIA SPORTSWEAR – [Ventes mondiales de vêtements et chaussures de sports : 2.41 milliards d’euros]

REEBOK – [Ventes mondiales de vêtements et chaussures de sports : 1.74 milliards d’euros]

NIKE

Nike est la marque de vêtements de sport la plus importante et la plus reconnaissable au monde. Elle existe depuis 1964 et son chiffre d’affaires annuel est passé à 44,5 milliards de dollars. Nike produit une large gamme de vêtements, de chaussures et d’accessoires de sport pour les hommes et les femmes dans de nombreux genres, tels que la course à pied, le basket-ball, le tennis, le golf, le skate-board, le football et plus encore.

ADIDAS

Adidas est l’une des plus anciennes marques de vêtements de sport au monde. Elle a été fondée en 1924 par Adolf Dassler en Allemagne. Sa portée internationale en fait l’une des entreprises de vêtements de sport les plus populaires, avec un chiffre d’affaires estimé à 23,5 milliards de dollars ! Avec des produits allant des chaussures aux vêtement Adidas a quelque chose pour tout le monde.

PUMA

Puma est une entreprise allemande de vêtements de sport spécialisée dans les chaussures de sport et de loisirs, les vêtements et les accessoires pour hommes, femmes et enfants. Elle a été fondée en 1948 par Rudolf Dassler en tant que fabricant de chaussures de sport. Aujourd’hui, elle est devenue l’une des plus grandes entreprises de vêtements de sport au monde, avec un chiffre d’affaires de 6,2 milliards de dollars !

UNDER ARMOUR

Under Armour est une entreprise américaine de vêtements de sport fondée par Kevin Plank en 1996. Elle a commencé comme une marque de t-shirts conçus pour garder les athlètes au frais pendant les séances d’entraînement, mais elle s’est depuis étendue à d’autres catégories de vêtements de sport comme les maillots, les leggings, les chaussures.. et plus encore. Under Armour a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars dans le monde.

NEW BALANCE

New Balance est une grande entreprise américaine de vêtements de sport connue pour ses baskets et ses chaussures décontractées de haute performance. Elle a été fondée en 1906 sous le nom de New Balance Arch Company par William J. Riley et est depuis devenue l’une des 10 premières marques de vêtements de sport au monde avec des ventes estimées à 4,1 milliards de dollars !

LULULEMON ATHLETICA

Lululemon Athletica est une entreprise canadienne de vêtements de sport inspirée du yoga qui a été fondée en 1998 et dont le chiffre d’affaires est estimé à 3,3 milliards de dollars ! Elle produit des vêtements de haute performance tels que des soutiens-gorge de sport, leggings, shorts et plus encore

ASICS

Asics est une entreprise japonaise de vêtements de sport fondée en 1949 par Kihachiro Onitsuka sous le nom de Onitsuka Tiger. La marque produit une large gamme de chaussures, de vêtements et d’accessoires pour la course à pied, le tennis, le basket-ball, le rugby et d’autres sports. Asics a réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars dans le monde !

FILA

Fila est une entreprise italienne de vêtements de sport qui a été fondée en 1911 par les frères Fila. Elle est spécialisée dans les vêtements athlétiques et décontractés pour hommes, femmes et enfants. Fila a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 2,6 milliard de dollars !

COLUMBIA SPORTSWEAR

Columbia Sportswear est une marque américaine de vêtements et de chaussures de plein air qui a été fondée par Paul Lamfrom et Gert Boyle en 1938 ! Elle est devenue un leader dans le domaine des vêtements de performance. Les ventes estimées sont de 2,5 milliards de dollars ! L’entreprise produit des vestes imperméables, des bottes de randonnée et plus encore pour chaque type d’activité de plein air.

REEBOK

Reebok est une entreprise américaine de vêtements de sport qui a été fondée en 1958 par Joseph et Jeff Foster. Elle produit une large gamme de chaussures, de vêtements et d’accessoires pour la course, le tennis, le basket et d’autres activités. La marque Reebok a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars dans le monde !

Ce sont les 10 plus grandes marques de vêtements de sport dans le monde aujourd’hui ! Chaque marque a quelque chose d’unique ou de spécial à offrir aux consommateurs lorsqu’il s’agit de vêtements et de chaussures de sport de qualité. Si vous êtes à la recherche de vêtements performants qui vous aideront à passer au niveau supérieur, ne manquez pas de jeter un coup d’œil à ces marques incroyables !

Le sport occupe une place importante dans la vie de nombreuses personnes. Ces marques font partie du quotidien de beaucoup de monde.

Cette liste présente les 10 plus grandes marques de vêtements de sport au monde en fonction de leur chiffre d’affaires. Chaque marque a ses propres offres uniques d’autres marques prennent de l’ampleur que cela soit chinoise ou américaines comme :

ANTA SPORTS PRODUCTS

Anta Sports Products est une entreprise chinoise de vêtements de sport fondée en 1994 par Ding Shizhong. Elle est devenue l’une des entreprises les plus prospères de Chine avec un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars ! Elle produit des chaussures, des vêtements, des accessoires et plus encore pour le basket-ball, la course à pied, le tennis, le football et d’autres activités sportives.

VF CORPORATION

VF Corporation est un conglomérat américain multinational de vêtements qui possède de nombreuses marques populaires comme The North Face, Vans, Timberland et Smartwool. Son chiffre d’affaires mondial était estimé à 1,7 milliard de dollars ! Elle produit une large gamme de chaussures sous ses différentes sous marques.

Le Top 10 des plus grandes marques de vêtements de sport au monde témoigne de l’importance du sport dans la vie des gens. Ces entreprises proposent des produits de haute qualité pour les athlètes comme pour les porteurs occasionnels. Que vous soyez à la recherche de vêtements de performance ou simplement de nouvelles baskets, ces marques vous couvrent !