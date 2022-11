Les ordinateurs sont devenus indispensables dans la vie de tous les jours. Ils nous permettent de travailler, de nous divertir et de rester en contact avec nos proches. Il est donc important de choisir une marque fiable et performante. Voici 10 des meilleures marques d’ordinateurs selon les experts.

Les 10 meilleures marques d’ordinateurs en 2022

Les 8 meilleures marques d’ordinateurs en 2022 : classement

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur, il est important de choisir une marque fiable qui proposera des modèles de qualité. Dans cet article, nous vous proposons un classement des 10 meilleures marques d’ordinateurs en 2022.

1. Apple

Apple est une entreprise américaine fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. La marque est surtout connue pour ses ordinateurs Mac, ses smartphones iPhone et ses tablettes iPad. Apple propose également d’autres produits et services tels que l’Apple TV, le logiciel iTunes, la montre connectée Apple Watch et le service de streaming musical Apple Music.

2. Dell

Dell est une entreprise américaine fondée en 1984 par Michael Dell. La marque propose une large gamme de produits informatiques, notamment des ordinateurs portables, des PC de bureau, des serveurs, des stockages et des périphériques. Dell propose également des services d’infogérance et de cloud computing.

3. HP

HP est une entreprise américaine fondée en 1939 sous le nom de Hewlett-Packard. La marque est connue pour ses imprimantes, ses ordinateurs portables et ses PC de bureau. HP propose également une gamme complète de logiciels et de services pour les entreprises et les particuliers.

4. Lenovo

Lenovo est une entreprise chinoise fondée en 1984 sous le nom de Legend Group. La marque est connue pour ses ordinateurs portables, ses PC de bureau et ses serveurs. Lenovo propose également des tablettes, des smartphones, des périphériques et des services informatiques.

5. Asus

Asus est une entreprise taïwanaise fondée en 1989 par T.H. Tung, Ted Hsu, Wayne Hsieh et M.T. Liao. La marque est connue pour ses ordinateurs portables, ses PC de bureau, ses serveurs, ses cartes mères et ses autres composants informatiques. Asus propose également des smartphones, des tablettes, des périphériques et des services informatiques.

6. Acer

Acer est une entreprise taïwanaise fondée en 1976 par Stan Shih, George Huang, Carolyn Yeh et MT Liao. La marque est connue pour ses ordinateurs portables, ses PC de bureau, ses serveurs, ses projecteurs et ses moniteurs. Acer propose également des tablettes, des smartphones, des périphériques et des services informatiques.

7. Microsoft

Microsoft est une entreprise américaine fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. La marque est connue pour son système d’exploitation Windows, son application Office suite bureautique et sa plateforme de jeux Xbox. Microsoft propose également une gamme complète de logiciels et de services informatiques pour les particuliers et les entreprises.

8. Google

Google est une entreprise américaine fondée en 1998 par Larry Page et Sergey Brin. La marque est connue pour son moteur de recherche Google Search, son système d’exploitation Android pour les smartphones et les tablettes, sa suite bureautique Google Drive et sa plateforme de jeux en ligne YouTube Gaming. Google propose également un large éventail de produits et services informatiques pour les particuliers et les entreprises..9

La technologie évolue à un rythme incroyable et il est difficile de suivre le rythme. C’est pourquoi nous avons fait une liste des 10 meilleures marques d’ordinateurs en 2022. Ces ordinateurs sont les plus puissants et les plus fiables sur le marché et vous offriront une expérience de jeu et de travail incroyable.