Chaque année, des millions de téléspectateurs suivent les courses avec passion. Parmi les grands moments de l’histoire de la F1, il y a les exploits des plus grands champions du monde. Parmi eux, on peut citer Michael Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Ces pilotes ont tous marqué l’histoire de la F1 de leur empreinte. Certains ont connu des succès fulgurants, d’autres ont dû surmonter de nombreux obstacles pour atteindre la gloire. Mais tous ont su montrer au monde ce que le sport de la Formule 1 pouvait offrir de plus passionnant.

Les 10 meilleurs champions du monde de Formule 1 de tous les temps

À travers les années, la Formule 1 a connu de nombreux champions du monde. Parmi eux, certains ont su se démarquer et sont devenus des légendes de ce sport. Découvrez sans plus attendre les 10 meilleurs champions du monde de Formule 1 de tous les temps !

1. Michael Schumacher

C’est sans conteste le plus grand champion de l’histoire de la Formule 1. Avec 7 titres de champion du monde en carrière, Michael Schumacher a su imposer son style et sa domination au fil des ans. Il a notamment fait partie de l’équipe Ferrari durant de nombreuses années, avant de mettre fin à sa carrière en 2006.

2. Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio, surnommé « El Maestro », est considéré comme l’un des meilleurs pilotes de tous les temps. Il a remporté 5 titres de champion du monde en Formule 1, dont 4 consécutifs entre 1954 et 1957. Il détient également le record du nombre de victoires en Grand Prix, avec 24 succès à son actif.

3. Ayrton Senna

Ayrton Senna est une légende de la Formule 1. Il a remporté 3 titres de champion du monde au cours de sa carrière, dont 2 consécutifs en 1988 et 1989. Malheureusement, sa carrière a été brisée par un accident mortel survenu lors du Grand Prix de San Marino en 1994. Il reste néanmoins comme l’un des pilotes les plus talentueux et respectés de l’histoire du sport automobile.

4. Alain Prost

Alain Prost est l’un des rivaux féroces de Ayrton Senna en Formule 1 dans les années 1980 et 1990. Il a remporté 4 titres de champion du monde au cours de sa carrière, dont 3 consécutifs entre 1985 et 1987. Il a également été le premier pilote à dépasser les 50 victoires en Grand Prix, avant que Michael Schumacher ne batte son record quelques années plus tard.

5. Jim Clark

Jim Clark est considéré comme l’un des meilleurs pilotes britanniques de tous les temps. Il a remporté 2 titres de champion du monde en Formule 1, dont un en 1963, année où il a également remporté 7 des 10 courses disputées. Malheureusement, sa carrière a été brisée par un accident mortel survenu lors d’une course de Formule 2 en 1968.

6. Nigel Mansell

Nigel Mansell est un ancien pilote britannique de Formule 1 qui a remporté le titre de champion du monde en 1992. Il est resté dans l’histoire comme étant le dernier pilote à avoir remporté le titre en conduisant une voiture britannique (la Williams FW14B). Il a ensuite poursuivi sa carrière aux États-Unis où il a remporté le championnat IndyCar en 1994.

7. Lewis Hamilton

Lewis Hamilton est un pilote britannique actuellement engagé dans l’équipe Mercedes AMG Petronas F1 Team. Il est considéré comme l’un des meilleurs pilotes actuels et a déjà remporté 6 titres de champion du monde en Formule 1, ce qui le place au 2nd rang du classement des pilotes ayant remporté le plus grand

