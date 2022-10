Beaucoup d’entre nous se souviennent encore de l’effondrement du marché immobilier américain en 2006 et de la crise économique qui a suivi et qui a fait des ravages aux États-Unis et dans le monde entier. Les crises financières sont, malheureusement, assez courantes dans l’histoire et provoquent souvent des tsunamis économiques dans les économies touchées. Vous trouverez ci-dessous un résumé des cinq crise économique les plus dévastatrices de notre époque, que nous avons placées par ordre chronologique.

5. La crise du crédit de 1772

Conditions préalables : L’évasion d’Alexander Fordyce

Durée : 1 an

Cette crise économique trouve son origine à Londres et s’étend rapidement au reste de l’Europe. Au milieu des années 1760, l’Empire britannique avait accumulé une énorme quantité de richesses grâce à ses possessions coloniales et à son commerce. Cela a créé une aura d’excès d’optimisme et une période d’expansion rapide du crédit par de nombreuses banques britanniques. Cet excès d’optimisme a brusquement pris fin le 8 juin 1772, lorsque Alexander Fordyce, l’un des associés de la banque britannique Neal, James, Fordyce et Down, s’est enfui en France pour échapper au remboursement de ses dettes. La nouvelle s’est rapidement répandue et a déclenché une panique bancaire en Angleterre, où les créanciers ont commencé à former de longues files devant les banques britanniques pour exiger des retraits d’argent instantanés. La crise qui s’ensuit s’étend rapidement à l’Écosse, aux Pays-Bas, à d’autres régions d’Europe et aux colonies britanniques d’Amérique. Les historiens ont affirmé que les répercussions économiques de cette crise ont été l’un des principaux facteurs ayant contribué aux manifestations du Boston Tea Party et à la Révolution américaine.

Pays touchés par la crise :

La crise du crédit a fait souffrir un certain nombre de pays, dont l’Angleterre, le Royaume-Uni et les États-Unis :

Angleterre

Écosse

Colonies de Grande-Bretagne

La Suède

Russie

4. La Grande Dépression de 1929-1939

Conditions préalables : Le krach boursier

Durée : 10 ans

Il s’agit de la pire catastrophe financière et économique du XXe siècle. Beaucoup pensent que la Grande Dépression a été déclenchée par le krach de Wall Street en 1929, puis exacerbée par les mauvaises décisions politiques du gouvernement américain. La dépression a duré près de 10 ans et a entraîné des pertes massives de revenus, des taux de chômage record et des pertes de production, en particulier dans les pays industrialisés. Aux États-Unis, le taux de chômage a atteint près de 25 % au plus fort de la crise en 1933.

3. Le choc pétrolier de 1973 de l’OPEP

Conditions préalables : Un certain nombre de pays arabes ont refusé de fournir du pétrole aux pays qui ont soutenu Israël dans le conflit militaire avec la Syrie et l’Égypte.

Durée : 2 ans

Cette crise a débuté lorsque les pays membres de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), composés principalement de nations arabes, ont décidé de prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis en réponse à l'envoi d'armes à Israël pendant la quatrième guerre israélo-arabe. Les pays de l'OPEP déclarent un embargo pétrolier, interrompant brusquement les exportations de pétrole vers les États-Unis et leurs alliés. Cet embargo a provoqué d'importantes pénuries de pétrole et une forte hausse des prix du pétrole, ce qui a entraîné une crise économique aux États-Unis et dans de nombreux autres pays développés. En conséquence, les économistes ont qualifié cette période de « stagflation » (stagnation plus inflation), et il a fallu plusieurs années pour que la production se redresse et que l'inflation revienne à son niveau d'avant la crise.

Pays concernés :

ROYAUME-UNI

USA

Canada

Pays-Bas

Japon

2. La crise asiatique de 1997

Conditions préalables : Croissance rapide des économies des pays tigres d’Asie.

Durée : 1 an

Cette crise est née en Thaïlande en 1997 et s’est rapidement étendue au reste de l’Asie de l’Est et à ses partenaires commerciaux. Les flux de capitaux spéculatifs des pays développés vers les économies d’Asie de l’Est de la Thaïlande, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Singapour, de Hong Kong et de la Corée du Sud (connues à l’époque sous le nom de « tigres asiatiques ») avaient déclenché une ère d’optimisme qui s’est traduite par une extension excessive du crédit et une accumulation trop importante de dettes dans ces économies. En juillet 1997, le gouvernement thaïlandais a dû abandonner le taux de change fixe par rapport au dollar américain qu’il avait maintenu pendant si longtemps, invoquant un manque de ressources en devises. Cela a déclenché une vague de panique sur les marchés financiers asiatiques et a rapidement conduit à l’annulation généralisée de milliards de dollars d’investissements étrangers. À mesure que la panique s’installait sur les marchés et que les investisseurs se méfiaient des faillites possibles des gouvernements d’Asie de l’Est, les craintes d’un effondrement financier mondial ont commencé à se répandre. Il a fallu des années pour que les choses reviennent à la normale. Le Fonds monétaire international a dû intervenir pour mettre en place des plans de sauvetage pour les économies les plus touchées, afin d’aider ces pays à éviter le défaut de paiement.

1. La crise financière de 2007-2008

Conditions préalables : Crise hypothécaire américaine

Durée : environ 10 ans

Cette crise économique a déclenché la Grande Récession, la crise financière la plus grave depuis la Grande Dépression, et a dévasté les marchés financiers du monde entier. Déclenchée par l’éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis, la crise a entraîné la faillite de Lehman Brothers (l’une des plus grandes banques d’investissement du monde), a conduit de nombreuses institutions et entreprises financières clés au bord de l’effondrement et a nécessité des sauvetages gouvernementaux d’une ampleur sans précédent. Il a fallu près de dix ans pour que les choses reviennent à la normale, entraînant au passage la disparition de millions d’emplois et de milliards de dollars de revenus.

Conclusion

Les crises économiques énumérées ci-dessus ont laissé leur empreinte sur le monde entier et sur le développement futur de l’économie. Chacune d’entre elles est très importante et si vous vous intéressez aux crises économiques répertoriées, vous pouvez passer beaucoup de temps à faire des recherches sur chacune d’entre elles. Nous espérons à notre tour que l’économie mondiale ne subira pas d’autres chocs qui la ramèneront plusieurs années en arrière.