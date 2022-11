Pour beaucoup, la musique est un refuge, un endroit où l’on peut s’évader et oublier les soucis du quotidien. Les chanteurs français sont connus pour leur talent et leur originalité, et ils ont su séduire des millions de fans à travers le monde. Dans cet article, nous vous proposons une liste des 55 meilleurs chanteurs français de tous les temps.

Classement des 5 plus grands chanteurs français de tous les temps

Nous allons vous présenter les 5 plus grands chanteurs français de tous les temps. Ce classement a été établi en fonction de différents critères tels que la popularité, la qualité de la musique, l’influence sur la musique française et le nombre de fans.

Edith Piaf

Edith Piaf est une chanteuse française qui a eu une influence considérable sur la musique française. Elle est connue pour ses chansons tristes et sentimentales qui parlent de l’amour et de la mort. Elle a été surnommée « La Môme Piaf » sa plus célèbre chanson est certainement « La Vie en rose ».

Charles Aznavour

Charles Aznavour est un chanteur, compositeur et acteur franco-arménien. Il est considéré comme l’un des plus grands chanteurs français de tous les temps. Il a composé plus de 1000 chansons et a vendu plus de 180 millions de disques dans le monde entier.

Georges Brassens

Georges Brassens était un chanteur-compositeur français connu pour ses textes acerbes et humoristiques. Il était également connu pour ses positions politiques à gauche. Il a composé plus de 300 chansons dont certaines ont été reprises par d’autres artistes tels que Jacques Brel et Serge Gainsbourg.

Jacques Brel

Jacques Brel était un chanteur-compositeur belge qui a eu une influence considérable sur la musique française. Il est connu pour ses chansons engagées politiquement et socialement. Il a composé plus de 200 chansons dont certaines ont été reprises par d’autres artistes tels que Georges Brassens et Edith Piaf.

Serge Gainsbourg

Serge Gainsbourg était un chanteur, compositeur, guitariste, pianiste et acteur français. Il est considéré comme l’un des plus grands chansonniers français de tous les temps. Il est connu pour ses textes provocateurs et humoristiques. Gainsbourg composé plus de 500 chansons dont certaines ont été reprises par d’autres artistes tels que Charles Aznavour et Georges Brassens.

Les 89 plus grands chanteurs français les plus connus de tous les temps

Les 89 plus grands chanteurs français de tous les temps sont une liste établie à partir des votes de plusieurs centaines de professionnels de la musique française, des votes et des avis des internautes avec un mix des goûts de la rédac.

Parmi les chanteurs les plus connus et aimés du public français, on retrouve des grands noms de la chanson française comme Georges Brassens, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Léo Ferré ou encore Edith Piaf. D’autres artistes moins connus du grand public figurent également dans ce classement, comme Renan Luce ou Lucienne Delyle.

Certains de ces chanteurs sont internationalement connus, comme Charles Aznavour ou Mylène Farmer. La plupart des artistes présents dans ce classement sont issus de la chanson française traditionnelle ou de la variété française, mais on y trouve également quelques représentants du rock, de la pop, du hip-hop, un peu moins du Rap ou de la musique électro.

Top des 89 plus grands chanteurs français de tous les temps

Edith Piaf

Charles Aznavour

Jacques Brel

Serge Gainsbourg

Joe Dassin

Claude François

Léo Ferré

Georges Brassens

Charles Trenet

Jean Ferrat

Georges Moustaki

Yves Montand

Henri Salvador

Mike Brant

Jean-Jacques Goldman

Michel Berger

Michel Sardou

Françoise Hardy

Laurent Voulzy

Daniel Balavoine

Michel Delpech

Alain Souchon

Renaud

Jacques Dutronc

Nino Ferrer

Johnny Hallyday

Francis Cabrel

Alain Bashung

Pierre Bachelet

Florent Pagny

Serge Lama

Sheila

Vanessa Paradis

Zazie

Mireille Mathieu

Julien Clerc

Dave

Sylvie Vartan

Mylène Farmer

Barbara

Gilbert Bécaud

Calogero

Dalida

Michel Fugain

France Gall

Gilbert Montagné

Adamo

Richard Anthony

Hugues Aufray

Matthieu Chedid

Yannick Noah

Marc Lavoine

Carlos

Marie Laforêt

Maurane

Michel Polnareff

Patrick Bruel

Patricia Kaas

Juliette Gréco

Bernard Lavilliers

Thomas Dutronc

Étienne Daho

Cora Vaucaire

Julien Doré

Lara Fabian

Christophe

Didier Barbelivien

Francis Lalanne

Annie Cordy

Sacha Distel

Anne Sylvestre

Lucienne Delyle

Terre Noire

Jacques Higelin

Miossec

Benjamin Biolay

Renan Luce

Antoine

Cali

RedCar

Pascal Obispo

Keren Ann

M Pokora

Zaz

Grégoire

Jenifer

Louane

Clara Luciani

Amel Bent

Les 20 plus grands chanteurs français les plus populaires de tous les temps

Edith Piaf

Serge Gainsbourg

Georges Brassens

Jacques Brel

Léo Ferré

Jean Ferrat

Barbara

Yves Montand

Michel Sardou

Claude François

Dalida

Joe Dassin

Mireille Mathieu

Françoise Hardy

Charles Aznavour

Florent Pagny

Gilbert Bécaud

Hugues Aufray

Vanessa Paradis

Pascal Obispo

Les 5 plus grands chanteurs français les plus aimés de tous les temps

Il y a les chanteurs qui marquent une génération, et puis il y a les chanteurs qui transcendent les générations. Ils font partie de cette dernière catégorie, car leur musique et leur talent sont universels. Ces chanteurs sont aimés de tous, quel que soit leur âge ou leur style musical préféré. Ils ont tous un talent exceptionnel pour la musique, et leur voix est unique. Ces chanteurs sont les plus aimés de tous les temps, et ils ont tous une place dans le cœur des Français.

Edith Piaf est sans doute l’un des chanteurs français les plus connus dans le monde entier. Ses chansons parlent de l’amour, de la vie et de la mort, et elles touchent tout le monde. Sa voix unique est reconnue dans le monde entier, et elle est aimée de tous ceux qui l’écoutent.

Jacques Brel est un autre chanteur français incontournable. Il a une voix puissante et émotionnelle, et ses chansons parlent souvent de sujets controversés. Elles sont toujours pertinentes, et elles touchent les gens profondément.

Georges Brassens est un chanteur français qui a marqué plusieurs générations avec sa musique et ses paroles. Ses chansons traitent souvent de sujets tabous, mais elles sont toujours intelligentes et émouvantes. Sa voix grave et puissante est unique en son genre, et elle est aimée de tous ceux qui l’écoutent.

Serge Gainsbourg est un chanteur français qui a marqué l’histoire de la musique avec son style unique et provocateur. Ses chansons parlent souvent de sexe, de drogue et d’alcool, et elles ne laissent personne indifférent. Sa voix grave et sensuelle est connue dans le monde entier, et elle est aimée de tous ceux qui l’écoutent.

Charles Aznavour est un chanteur français qui a eu une longue et riche carrière musicale. Il a composé des centaines de chansons, et sa voix unique est aimée de tous ceux qui l’écoutent. Ses chansons parlent souvent d’amour et de relations compliquées, et elles touchent tout le monde profondément.

Les 5 plus grands chanteurs français les plus appréciés de tous les temps

La musique française a toujours eu une place importante dans le monde de la musique. De nombreux chanteurs français ont connu un succès international et ont été appréciés par le public. Découvrez les 5 plus grands chanteurs français de tous les temps !

Edith Piaf est une chanteuse française qui a connu un succès international. Elle a été l’une des plus grandes chanteuses de la musique française et a été surnommée « La Môme Piaf ». Elle a chanté de nombreuses chansons qui ont été populaires dans le monde entier, comme « La Vie en rose », « Non, je ne regrette rien », « Milord », « Hymne à l’amour », etc.

Charles Aznavour est un chanteur, compositeur et acteur franco-arménien. Il est considéré comme l’un des plus grands chanteurs français de tous les temps. Il a composé plus de 600 chansons et en a interprété plus de 1 000. Charles Aznavour a également été l’auteur de nombreuses chansons qui ont été populaires dans le monde entier, comme « Je m’voyais déjà », « For Me Formidable », « La Bohème », etc.

Jacques Brel est un chanteur belge qui a eu beaucoup de succès en France. Il est considéré comme l’un des plus grands chansonniers de tous les temps. Il a composé plusieurs chansons qui sont encore populaires aujourd’hui, comme « Amsterdam », « Ne me quitte pas », « La valse à mille temps », etc.

Georges Brassens était un poète et chansonnier français. Il est considéré comme l’un des plus grands artistes de la chanson française. Il a composé plusieurs chansons célèbres, comme « Le petit cheval », « Les copains d’abord », « Je me suis fait tout petit », etc.

Léo Ferré était un compositeur, pianiste et chanteur français. Il est considéré comme l’un des plus grands représentants de la musique française du XXe siècle. Il a composé plusieurs chansons célèbres, comme « Avec le temps », « La solitude », « Pauvre Rutebeuf », etc.

Il y a beaucoup de chanteurs français talentueux qui ont marqué l’histoire de la musique. C’est difficile de les comparer, car ils ont tous des styles différents. Certains sont mélodiques, d’autres plus rock, mais ils ont tous un talent incroyable. Vous avez découvert dans cet article les 89 meilleurs chanteurs français de tous les temps.