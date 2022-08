Taylor Swift se défend et indique être la seule et unique auteure de son titre Shake It Off de 2014. L’accusation de plagiat dont elle fait l’objet allègue pourtant qu’elle a copié plusieurs des paroles.

L’affaire qui date de 2017 avait été portée devant la justice par Sean Hall et Nathan Butler, des auteurs-compositeurs, qui accusent Taylor Swift de plagiat de l’un de leur tube des années 2000 Playas Gon’ Play du groupe 3LW.

Alors c’est un plagiat selon vous :

3LW est un ancien groupe de R&B composé d’Adrienne Bailon (The Real), Kiely Williams (The Cheetah Girls) et Naturi Naughton (Power).

Taylor Swift déclare carrément au Guardian d’une part que « Les paroles de Shake It Off ont été totalement écrites par moi » et de préciser « Je n’avais jamais entendu Plays Gon’ Play et n’avais même jamais entendu parler de cette chanson ou du groupe 3LW avant d’apprendre la plainte des plaignants en 2017.

Taylor a déclaré que l’écriture de cette chanson venait comme d’habitude de ce qu’elle puise dans sa vie personnelle : « J’ai puisé dans mes expériences de vie pour écrire cette chanson, en particulier l’examen continuel de ma vie personnelle, les reportages de type « clickbait », la manipulation publique et d’autres sortes de mauvaises critiques personnelles dont j’avais besoin de me débarrasser afin de me concentrer sur ma musique. »

De leur côté les plaignants Sean Hall et Nathan Butler ont mentionné que l’une des ressemblances frappantes se situe entre la phrase chantée par le groupe 3LW : « playas they gon’ play and haters they going to hate » alors que le texte de Taylor Swift « playas going to play, play, play, play, and the haters going to hate, hate, hate, hate »

Pour Taylor Swift l’accusation ne tient pas et de préciser qu’elle a déjà entendu des enfants utiliser la même expression lorsqu’elle était à l’école Wyomissing Hills et le lycée de Hendersonville (réminiscence de son enfance et non plagiat ?) La chanteuse précise même que ces mots étaient de toute façon similaire à d’autres expressions similaire et régulièrement utilisées comme : ‘don’t hate the playa, hate the game’, ‘take a chill pill’, et ‘say it, don’t spray it' » Elle ajoute d’ailleurs qu’elle est née en décembre 1989 et qu’elle n’aurait pas entendu la chanson de 2001 car ses parents « ne l’ont pas laissé regarder (l’émission de compte à rebours de MTV) TRL avant l’âge 13 ans » et ne pouvait donc avoir entendu 3LW.

Elle va même jusqu’à préciser dans sa déclaration sous serment qu’elle portait par contre un T-Shirt « haters gonna hate » de la marque Urban Outfitters en 2013 suffisant pour convaincre le juge ?

La plainte pour plagiat avait tout d’abord été rejetée en 2018 avant de faire l’objet d’un appel accepté par un juge en 2021 qui avait estimé qu’il existait « des similitudes objectives suffisantes » ! Affaire à suivre.