Le nouveau single de Gambi, « PETETE », est en tête des vues sur YouTube. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce jeune artiste montant de la scène musicale française.

Gambi biographie

Gambi, de son vrai nom Jean-Désiré Sosso Dzabatou est un jeune artiste de 24 ans, né le 12 janvier 1998.

Le jeune rappeur a grandi à Paris à Fontenay-sous-Bois dans le 94. Sa musique est influencée par le hip-hop et Trap et Rap Français.

Gambi, a commencé sa carrière musicale en 2018 avec sa série de morceaux Makak (Makak 1 à 6).

Sa voix rugueuse prendra naissance avec son premier million de vues et la chanson C’est moi Mbappé.

Il fait progresser rapidement sa carrière en signant avec le label Rec 118, où il enregistre Oulala, La Guenav.

Puis son plus gros succès à ce jour, Hé oh. Hé oh, une musique aux influences brésiliennes et estivales, qui a été publié le 9 août 2019 et a reçu plus de 139 millions de vues sur YouTube en moins de 3 ans.

Le secret à la PNL la recette du succès

Le nouveau single de Gambi a été accompagné d’un clip qui montre Gambi et ses amis dans diverses situations.

Gambi est un artiste talentueux qui a su s’imposer sur la scène musicale française. Sa musique et ses paroles ont su gagner le coeur de ses fans et nous espérons que Gambi continuera à nous surprendre avec ses nouvelles chansons.

Les paroles de la chanson Gambi sont simples et très évocatrices et la musique est entraînante. Le succès du single de Gambi à l’époque est en grande partie dû à la qualité de la production et à la pertinence des paroles.

Le clip de Gambi reprend des thèmes chers à PNL : la vie dans les quartiers difficiles, la fraternité et l’unité. On y voit le voit entouré de ses amis et de leur famille. Le clip met en avant les valeurs que véhicule le groupe et qui sont chères à leurs fans. Il ne s’arrête pas là pour la comparaison avec PNL puisqu’il ne donne pas d’interview et ne parle de sa vie privée et cultive le culte du secret.

Les paroles et le musique de titres de Gambi donnent envie de se lever et de bouger. Avec ce nouveau single et il a su montrer que, malgré les difficultés, il est possible de construire quelque chose de puissant.

Des makak aux millions de vues

Le jeune artiste Gambi a eu un vrai succès avec son dernier single intitulé «Popopop» juste après la série de ses fameuses vidéos youtube makak.

En effet Gambi avait fait son entrée en tête des vues sur YouTube en France en 2019 et le clip vidéo de sa chanson Popopop publiée le 4 octobre 2019 Ce dernier a en effet été visionné plus de 2 millions de fois en moins de 48 heures. Cela faisait donc de lui le premier artiste Français à avoir atteint cette barre en si peu de temps.

Le succès de Gambi n’est pas surprenant quand on connaît son talent et son originalité. En effet, le jeune artiste a su se démarquer des autres avec son style musical unique. Sa musique est en effet une combinaison unique ce qui lui permet de toucher un large public.

Le single «Popopop» a été très bien accueilli par les critiques et le public. Les internautes ont été nombreux à féliciter l’artiste pour son travail et certains ont même comparé son style à celui d’autres rappeurs stars faisant de lui un possible repreneur du trône du rap.

Le nouveau titre PETETE

PETETE le nouveau single de l’artiste Français Gambi, a fait un buzz sur les réseaux sociaux et a déjà atteint les 6 587 626 millions de vues sur Youtube en moins de 15 jours.

Le single a été écrit par Gambi avec à la composition : Elias Beats – Jimmy Lean – 808 Smoove.

Le titre contient un fragment facilement identifiable de « Calabria » de Rune Reilly Koelsch de chez © EMI Music.

Le nouveau single de Gambi, intitulé « PETETE », a déjà conquis le public avec sa vidéo sur YouTube. C’est la vidéo tendance en France du moment sur Youtube. La vidéo ne bat pour le moment pas les records de Popopop et de Hé oh. Hé oh mais attendons de voir le succès dans les mois à venir car il es trop tôt pour d’en tirer des conclusions sur l’avenir du rappeur. Gambi très discret a simplement déclaré être très heureux du succès de son single, et a promis de nous en mettre plein les oreilles avec son prochain album. On a hâte d’entendre ce qu’il nous réserve !