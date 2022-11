Tout investisseur veut s’assurer que son investissement est réalisé au bon endroit et au bon moment. Un investisseur régulier connaît les risques associés à certains projets d’investissement, mais il sait aussi comment tirer parti des investissements risqués. Les crypto-monnaies font partie des opportunités d’investissement qui peuvent être risquées. Cependant, si elles sont bien gérées, des personnes ont réussi à en tirer profit. Si vous envisagez d’inclure les crypto-monnaies dans votre portefeuille d’investissement, voici ce que vous devez savoir.

Ce qu’il faut savoir sur les investissements en crypto-monnaies

Diversifier son portefeuille d’investissements est toujours une bonne idée. Lorsque vous avez investi votre argent sur plusieurs fronts, vous avez plus de chances d’avoir de meilleures marges bénéficiaires. L’investissement dans les crypto-monnaies peut vous aider à diversifier votre portefeuille au-delà de l’immobilier et des autres actifs. Voici ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous investissez dans des actifs numériques.

Cela peut être un risque

La crypto-monnaie est au format du marché depuis des années maintenant. Cependant, elle est encore à un stade embryonnaire. De nombreuses personnes ne savent même pas comment fonctionne la crypto-monnaie et quels sont ses avantages. Par conséquent, elle est souvent considérée comme un risque. Cependant, si elles sont utilisées correctement, les crypto-monnaies peuvent présenter de grands avantages pour vous du point de vue de l’investissement.

Il est volatile

Les crypto-monnaies sont volatiles. De nombreuses crypto-monnaies ont connu des chutes fréquentes et des hausses soudaines de leur valeur. La volatilité des crypto-monnaies peut vous faire réfléchir à deux fois avant d’investir dans des actifs numériques. Le bitcoin a connu un plongeon tout au long de cette année après avoir été au sommet pendant un certain temps. Cependant, comme de nombreuses options sont disponibles sur le marché, vous pouvez investir dans différentes crypto-monnaies pour stabiliser vos investissements.

Il faut des conseillers

Lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, avoir des conseillers compétents peut vous aider à prendre de meilleures décisions. Des plateformes comme cryptovantage peuvent fournir des informations fiables sur les crypto-monnaies qui peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions concernant votre investissement. Un conseiller peut vous aider à trouver le meilleur moment pour investir, vendre ou échanger des crypto-monnaies. Cela peut vous éviter de prendre de mauvaises décisions.

Comment investir dans les crypto-monnaies ?

Lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, vous devez connaître les différentes terminologies utilisées dans le monde de la crypto. Ces termes sont cruciaux si vous voulez être sûr d’être bien informé avant d’investir dans cet actif.

Acheter des crypto-monnaies

L’achat de crypto-monnaies peut s’avérer difficile. Si vous voulez être un investisseur avide de crypto-monnaies, vous devez trouver une plateforme fiable pour acheter votre actif numérique. Vous devez vérifier le pourcentage de commission fixé par chaque plateforme et divers autres facteurs.

Conserver les crypto-monnaies

Lorsque vous avez acheté une crypto-monnaie, vous avez besoin d’un portefeuille de crypto-monnaie pour la conserver. Tous les portefeuilles de crypto-monnaies ne sont pas faits pour vous. Vous devez trouver le type de portefeuille de crypto qui peut répondre à vos besoins personnels. Si vous investissez dans différents types de devises numériques comme le bitcoin, l’Ethereum, etc., vous devez trouver un portefeuille capable de maintenir la diversification.

Négocier des crypto-monnaies

Trader une crypto-monnaie pour gagner des bénéfices est très sensible au temps et vous devez vous assurer que vous savez ce que vous faites. Toutes les transactions ne peuvent pas vous rapporter des bénéfices. Gardez un conseiller pour vous-même afin d’apprendre le trading de crypto en détail pour votre avantage.

Les défis associés aux crypto-monnaies

L’investissement dans les crypto-monnaies pose plusieurs problèmes sous-jacents. Les deux défis les plus importants sont les suivants

Un manque de surveillance réglementaire

La crypto-monnaie est décentralisée. Cela signifie qu’elle n’est associée à aucun système propre. Il n’y a pas de banques ou d’organismes centraux impliqués qui peuvent réglementer le processus de négociation et de transaction dans le monde cryptographique. Lorsque vous effectuez une transaction en crypto-monnaie, seuls l’expéditeur et le destinataire sont impliqués directement, et la plateforme par laquelle la transaction a été effectuée est impliquée indirectement. La décentralisation a une liste d’avantages, mais elle a aussi une limite. Bien que les fraudes soient presque impossibles dans le monde de la crypto-monnaie, si quelque chose se produit, vous ne pouvez tenir personne pour responsable. Deuxièmement, elle peut être utilisée à des fins illégales comme le terrorisme, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, etc.

La rareté des intermédiaires de l’information

Un autre grand défi pour les investisseurs en crypto-monnaies est qu’il n’y a pas de plateforme autorisée disponible pour obtenir des informations fiables. Les investisseurs actifs en crypto-monnaies peuvent demander de l’aide à des conseillers, mais ces derniers n’ont pas les qualifications ou les diplômes requis. Vous ne pouvez pas trouver les informations que vous pouvez considérer comme totalement fiables. Tout dépend de votre chance. Cependant, il existe plusieurs ressources alternatives, par exemple des plateformes où vous pouvez discuter de vos questions avec d’autres investisseurs. L’absence d’intermédiaires traditionnels peut parfois constituer un défi.

En conclusion

Diversifier son portefeuille d’investissement en investissant dans les crypto-monnaies peut être une excellente idée. Les risques et les défis de l’investissement en crypto-monnaies ne sont pas uniques. Lorsque vous êtes un investisseur fréquent, vous devez jouer avec la chance. En gardant cela à l’esprit, vous pouvez apprendre de grands profits grâce aux crypto-monnaies si vous êtes prudent.