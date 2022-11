Les biscuits de Noël sont une tradition bien ancrée dans le temps. Chaque année, les femmes de tout le pays se réunissent dans leur cuisine pour cuire et décorer ces délicieuses friandises. Cette année, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ? Au lieu de vos habituels biscuits au sucre ou bonhommes en pain d’épice, pourquoi ne pas essayer l’une de ces recettes ? Avec des saveurs comme la citrouille, la menthe poivrée et le Nutella, vous êtes sûr de trouver une recette que vous aimez. Alors prenez votre batteur et commencez par la recette de base des biscuits de Noël.

Ingrédients pour 4 personnes

250 g de farine

125 g de sucre en poudre

125 g de beurre

1 œuf

1 pincée de sel

1/2 sachet de levure chimique

Des colorants alimentaires (facultatif)

Du sucre glace (facultatif)

Etapes de préparation

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, la levure et le sel. Ajoutez le beurre coupé en petits morceaux et mélangez du bout des doigts jusqu’à obtenir une texture sableuse. Battez l’œuf et intégrez-le à la préparation en mélangeant délicatement. Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire si vous le souhaitez et mélangez à nouveau. Versez la pâte dans une poche à douille et formez des biscuits sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfournez pour 10 à 12 minutes de cuisson. A la sortie du four, saupoudrez de sucre glace (facultatif). Laissez refroidir avant de déguster.

Vins conseillés

Un vin blanc moelleux comme un Sauternes ou un Monbazillac se mariera parfaitement avec ces biscuits.

Variantes possibles

Vous pouvez ajouter à la pâte des épices comme de la cannelle, du gingembre ou du clou de girofle.

Les petits conseils du chef

Il est important de ne pas trop travailler la pâte pour ne pas qu’elle devienne trop collante.