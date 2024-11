Apple ne le ferait jamais… ; mais si elle le faisait ?

Il ne s’agit pas des AirPods Ultra d’Apple, mais ils se promènent sur Internet comme s’ils l’étaient. Repérés sur ThèmesCes AirPods Pro en contrefaçon (probablement disponibles chez Temu si vous cherchez bien) ont une fonctionnalité que même les originaux n’ont pas. Visibles dès la sortie de la boîte, ces AirPods Pro de contrefaçon sont dotés d’un écran tactile sur l’étui qui vous permet de mettre la musique en lecture/pause, d’activer ou de désactiver des fonctions comme ANC et Spatial Audio, et même de contrôler les égaliseurs des écouteurs. Ce n’est pas très différent d’une paire d’écouteurs JBL Tour PRO 3 que nous avons vue il y a deux ans au CES, sauf que ceux-ci sont exactement les mêmes que les AirPods Pro d’Apple.

Concepteur : Choice HYUNDAI

Il n’est pas facile de déterminer la marque ou le modèle de ces écouteurs (même si je soupçonne qu’il s’agit du Choice HYUNDAI HY-Y11), mais ils proviennent certainement d’un fabricant chinois qui tente d’imiter l’esthétique d’Apple. L’étui est presque identique à celui des AirPods Pro, bien qu’il soit doté d’un écran tactile noir à l’avant. Il est doté d’un port USB-C sur le dessous, et les composants internes de l’étui ressemblent presque exactement à ceux d’Apple. Les écouteurs sont également une copie pure et simple.

Lorsque vous ouvrez l’étui, l’écran tactile s’active automatiquement et affiche l’état des écouteurs. Si un écouteur est retiré, une animation sur l’écran indique quel écouteur est sorti de son étui, ce qui constitue une indication visuelle plutôt astucieuse. L’écran est également tactile et vous permet de lire ou de mettre en pause de la musique, de définir un fond d’écran sur l’étui AirPods et de régler des fonctions telles que ANC, EQ et Spatial Audio.

En haut, une barre d’état indique le niveau de batterie de chaque écouteur, le niveau de batterie de l’étui, l’état de la connectivité Bluetooth et l’heure. Mettez l’oreillette et vous pourrez régler le son à travers l’étui sans retirer votre téléphone. Est-ce pratique ? Bien sûr. Est-ce nécessaire ? J’en doute.

Cet appareil transforme les AirPods Pro en un mashup AirPods iPod. C’est cool, mais inutile, car cela ne sert pas à grand-chose puisqu’il faut toujours sortir un appareil de sa poche pour contrôler la lecture. À ce stade, le gadget pourrait tout aussi bien être votre téléphone. L’ajout d’un écran à l’étui réduit également la capacité globale de la batterie, car l’écran consomme désormais beaucoup de batterie pour rester opérationnel.

Toutefois, si l’idée d’un étui AirPods avec un écran dédié vous séduit, Internet est probablement truffé de versions bon marché de cet appareil avec lequel vous pourriez jouer pour vous amuser. Ne vous attendez pas à une qualité audio, un ANC ou un Spatial Audio exceptionnels avec ces imitations de mauvaise qualité. Ne vous attendez pas non plus à une garantie, car cet appareil coûte littéralement 7,50 $ chez AliExpress.

