Il y a quelques années, les smartphones étaient simplement des téléphones portables avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Aujourd’hui, les smartphones sont devenus de véritables petits ordinateurs, capables de faire presque tout ce que les ordinateurs de bureau peuvent faire. Les jeux vidéo sont l’une des choses que les smartphones ont rendues possibles. Il y a quelques années, les jeux sur smartphone étaient simples et peu intéressants. Aujourd’hui, il existe de nombreux jeux incroyablement addictifs et bien faits pour les smartphones.

Les smartphones sont devenus l’un des moyens les plus populaires de jouer aux jeux vidéo. Il y a des millions de jeux disponibles sur l’App Store et Google Play, ce qui peut rendre difficile de savoir quels jeux valent votre temps et votre argent. Heureusement, il y a quelques jeux incontournables que vous pouvez télécharger sur votre smartphone pour vous divertir pendant des heures. Voici 16 des meilleurs jeux vidéo sur smartphone auxquels vous pouvez jouer en 2023.

Top 16 des meilleurs jeux vidés sur smartphone

Les 10 meilleurs jeux vidéo sur smartphone

Les smartphones sont devenus une partie intégrante de notre quotidien et ont complètement changé la façon dont nous jouons aux jeux vidéo. Les smartphones ont la puissance nécessaire pour exécuter des jeux graphiquement intensifs et offrir une expérience immersive avec des jeux extrêmement divertissants où que nous soyons, que ce soit dans le bus ou dans la salle d’attente du médecin. Certains jeux sont si addictifs qu’ils peuvent facilement prendre toute notre attention et nous faire oublier tout ce qui se passe autour de nous.

Avec le nombre de jeux incroyablement divertissants disponibles sur le marché, il n’est pas étonnant que les gens passent de plus en plus de temps à jouer sur leur smartphone. Ils ont atteint un niveau où ils peuvent rivaliser avec les meilleurs jeux PC et console.

De plus, les écrans tactiles des smartphones sont une interface naturelle pour de nombreux genres de jeux. Il existe de nombreux bons jeux sur les smartphones, mais certains se démarque du reste. Si vous êtes à la recherche des meilleurs jeux à télécharger sur votre smartphone, voici une liste des 10 meilleurs jeux vidéo disponibles sur Android et iOS.

Clash of Clans

Clash of Clans est un jeu de stratégie en ligne massivement populaire qui a été lancé en 2012 par Supercell. Le jeu est gratuit à télécharger, mais il contient des achats intégrés qui vous permettent d’acheter des gemmes pour accélérer le processus de construction de votre village. Dans Clash of Clans, vous commencez avec un petit village et vous devez le développer en construisant différentes structures, en formant une armée et en attaquant les villages voisins. Votre objectif est de développer votre village pour qu’il soit suffisamment puissant pour résister aux attaques des autres joueurs et pour lancer des attaques fructueuses contre eux.

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga est un jeu extrêmement populaire genre puzzle qui met en œuvre une combinaison astucieuse de gameplay Match-3 et de mécaniques de bonbons colorés. développé par King.com. Le jeu est gratuit à télécharger, mais il contient des achats intégrés qui vous permettent d’acheter des vies supplémentaires ou des boosters pour faciliter la progression du jeu. Dans Candy Crush Saga, votre objectif est de passer tous les niveaux en associant les bonbons afin de créer des lignes ou des colonnes de 3 bonbons ou plus du même type. Le jeu est extrêmement addictif et peut facilement prendre toute votre attention. Candy Crush Saga est un classique du Le but du jeu est de progresser à travers plus de 2000 niveaux en résolvant des puzzles toujours plus difficiles.

Pokémon GO

Pokémon GO est un jeu en réalité augmentée extrêmement populaire développé par Niantic Labs en collaboration avec The Pokémon Company et basé sur la populaire franchise Pokémon. Le jeu est gratuit à télécharger, mais il contient des achats intégrés qui vous permettent d’acheter des Poké Balls supplémentaires ou des incitations pour attirer les Pokémon vers votre position. Dans Pokémon GO, votre objectif est de capturer, d’entraîner et de faire évoluer vos propres Pokémon et tous les Pokémon que vous pouvez trouver dans le monde réel en utilisant votre smartphone comme guide. Vous pouvez combattre d’autres joueurs dans des Gymnas et prendre part à des raids de groupe pour capturer les Pokémon les plus rares. Vous pouvez également collecter des ingrédients pour fabriquer vos propres potions et baumes afin d’attirer encore plus facilement les Pokémon vers vous. Il a été publié le 6 juillet 2016.

PUBG Mobile

PUBG Mobile est un jeu de tir en ligne multijoueur dans lequel 100 joueurs s’affrontent pour être le dernier survivant. Le jeu est basé sur le mod Battle Royale de la populaire Arma 3 et H1Z1. Il a été développé par Tencent Games et est disponible sur Android et iOS. Le gameplay de PUBG Mobile est assez simple. Après avoir rejoint une partie, vous êtes parachuté sur une île avec 99 autres joueurs. L’île est assez grande et comporte diverses zones qui peuvent être explorées à pied ou en voiture. Votre objectif est de tuer tous les autres joueurs et d’être le dernier survivant. Le jeu propose plusieurs modes, notamment le mode solo, le mode duo et le mode quatuor. Vous pouvez également choisir entre différents types de terrains, tels que la forêt, la plaine ou la montagne. Le jeu est très addictif et offre une excellente expérience multijoueur.

Clash Royale

Clash Royale est un jeu de stratégie en ligne multijoueur développé par Supercell. Il est disponible sur Android et iOS. Le jeu met en vedette des personnages issus de la popularité Clash of Clans Jeu mobile et se concentre sur les batailles en ligne multijoueurs. Il a été publié le 2 mars 2016. Le jeu est gratuit, mais il est possible de dépenser de l’argent réel pour acheter des gemmes, qui peuvent être utilisées pour acheter des objets dans le jeu.

Le jeu met en ligne les joueurs contre d’autres dans des batailles rapides avec l’objectif de détruire l’ennemi Château avant qu’ils ne détruisent le vôtre.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends est un jeu de course en ligne multijoueur développé par Gameloft SE. Il est disponible sur Android, iOS, Windows 10 et Nintendo Switch. Le jeu propose plusieurs modes de jeu, notamment le mode carrière, le mode multijoueur en ligne et le mode arcade.Le gameplay d’Asphalt 9: Legends est assez simple. Vous commencez votre course en bas de la piste et vous devez conduire votre voiture jusqu’à la ligne d’arrivée en premier lieu. Le jeu propose plusieurs types de circuits, notamment des circuits urbains, des circuits côtiers et des circuits montagneux. Vous pouvez également personnaliser votre voiture avec différentes pièces et améliorations disponibles dans le jeu.Asphalt 9: Legends propose plusieurs voitures réelles et fictives que vous pouvez débloquer en cours de route. Le jeu offre une excellente expérience de course avec ses graphismes époustouflants et son gameplay addictif.

Super Mario Run

Super Mario Run est un jeu vidéo de plates-formes créé par Nintendo pour les appareils mobiles. Il s’agit d’un jeu de plateforme pour smartphone basé sur la célèbre franchise Mario. Le jeu est assez simple à apprendre car issu de l’univers mythique de Super Mario. Votre objectif est de collecter autant de pièces que possible tout en esquivant les obstacles et en sautant par-dessus les ennemis. C’est un jeu payant, mais vous pouvez le tester gratuitement la (courte) première partie. Il est nécessaire de dépenser 12€ pour débloquer la totalité du contenu.

Monument Valley

Monument Valley est un jeu extrêmement populaire type puzzle développé par ustwo games. Le jeu est payant, mais il vaut largement son prix car c’est un chef-d’œuvre absolu en termes de design et de gameplay. Monument Valley est un étonnant qui met l’accent sur l’esthétique plutôt que sur la difficulté. Le but du jeu est de guider l’héroïne à travers un labyrinthe d’illusions optiques pour atteindre la tour finale.

Words With Friends 2

Words With Friends 2 est une version améliorée du célèbre jeu de société Scrabble qui a été adaptée pour fonctionner comme un jeu en ligne multijoueur. Le but du jeu est toujours le même – former des mots avec vos lettres pour gagner le plus de points possible – mais il y a maintenant plusieurs modes de jeu différents, ce qui le rend encore plus amusant à jouer avec des amis ou des inconnus.

Les smartphones ont révolutionné le monde du jeu vidéo. Ils ont permis aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés n’importe où et n’importe quand. Les 16 meilleurs jeux vidéo sur smartphone sont incontestablement dans ce top !