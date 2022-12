Le monde est plein d’endroits étonnants, et il est difficile de choisir seulement quinze des meilleurs. Parmi les nombreux prétendants, les forêts tropicales figurent en tête de liste. Ces écosystèmes luxuriants et verdoyants abritent une incroyable diversité de vie végétale et animale, ainsi que certains des paysages les plus étonnants de la planète. Voici 21 des forêts tropicales les plus sauvages du monde.

Top 21 des plus grandes forêts tropicales du monde

La réserve de forêt nuageuse de Monteverde, Costa Rica

Parc national de Khao Sok, Thaïlande

Forêt pluviale de Great Bear, Canada

Parc national de Manú, Pérou

Parc national de Tortuguero, Costa Rica

Réserve nationale de Tambopata, Pérou

Parc national Yasuni, Equateur

Parc national d’Ulu Temburong, Brunei

Parc national du Corcovado, Costa Rica

La Forêt Tropicale de Daintree, Australie

La zone de conservation de la vallée de Danum, Malaisie

Parc national de Tikal, Guatemala

Parc national du Chitwan, Népal

Parc national des volcans, Rwanda

Forêt nationale d’El Yunque, Puerto Rico

Parc national de Kakum, Ghana

Forêt tropicale humide de Xishuangbanna, Chine

Forêt tropicale du bassin du Congo, Afrique centrale

Parc national du Kinabalu, Malaisie

Sanctuaire de la faune de Kinabatangan, Malaisie

Réserve forestière tropicale de Sinharaja, Sri Lanka

La réserve de forêt nuageuse de Monteverde, Costa Rica

Cette petite mais étonnante forêt tropicale abrite plus de 2 500 espèces de plantes et d’animaux. Connue pour sa couverture nuageuse emblématique, Monteverde est l’endroit idéal pour explorer les merveilles de la jungle costaricienne.

Parc national de Khao Sok, Thaïlande

Khao Sok abrite une partie de la plus ancienne forêt tropicale du monde. Elle regorge également d’une faune incroyable, des tigres et éléphants aux gibbons et tapirs. Cette ancienne forêt tropicale de l’Asie du Sud-Est contient certaines des essences les plus anciennes de la planète.

Forêt pluviale de Great Bear, Canada

S’étendant sur plus de 15 millions d’hectares, la forêt pluviale du Grand Ours est l’un des trésors naturels les plus étonnants du Canada. Ses forêts luxuriantes abritent des grizzlis, des loups et d’innombrables autres espèces sauvages incroyables.

Parc national de Manú, Pérou

Le parc national de Manu est l’une des forêts tropicales humides les plus diversifiées au monde. Il abrite des jaguars, des aras, des tamarins et plus de 1 000 autres espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles.

Parc national de Tortuguero, Costa Rica

La vaste étendue de cette forêt tropicale offre un refuge sûr aux tortues de mer en voie de disparition qui visitent ses plages chaque année. Tortuguero abrite également plusieurs espèces de singes et d’autres animaux, ce qui en fait un endroit idéal pour observer la faune.

Réserve nationale de Tambopata, Pérou

Située au cœur du bassin amazonien du Pérou, la réserve nationale de Tambopata s’étend sur plus de 5 millions d’hectares et abrite une faune et une flore parmi les plus diversifiées de la planète. La réserve contient également plusieurs sites archéologiques avec des preuves de peuplement humain datant de milliers d’années.

Parc national Yasuni, Equateur

Yasuni est l’une des forêts tropicales humides les plus riches en biodiversité sur Terre. Elle abrite un nombre stupéfiant d’espèces, dont plusieurs primates en voie de disparition et plus de 1 300 espèces d’oiseaux.

Parc national d’Ulu Temburong, Brunei

Ulu Temburong est une forêt tropicale incroyablement vierge et isolée, située au cœur du Brunei. Elle abrite plus de 300 espèces d’oiseaux, de singes et d’autres animaux sauvages, ainsi que certains des plus vieux arbres de la planète.

Parc national du Corcovado, Costa Rica

Le parc national de Corcovado est l’un des endroits les plus diversifiés de la planète sur le plan biologique. Sa forêt tropicale dense abrite plus de 140 espèces de mammifères et d’oiseaux, ainsi que d’innombrables autres plantes et animaux.

La Forêt Tropicale de Daintree, Australie

La forêt tropicale de Daintree est l’une des plus étonnantes forêts tropicales d’Australie. Elle contient certains des plus vieux arbres de la Terre et abrite une variété d’espèces rares et menacées.

La zone de conservation de la vallée de Danum, Malaisie

La forêt tropicale luxuriante et ancienne de la vallée de Danum abrite certains des plus vieux arbres du monde. Elle contient également un vaste éventail d’animaux sauvages, dont des orangs-outans, des léopards nébuleux et plusieurs espèces d’oiseaux. Cette forêt tropicale s’étend sur plus de 438 kilomètres carrés.

Parc national de Tikal, Guatemala

Tikal est l’un des plus importants sites archéologiques d’Amérique centrale et un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa forêt tropicale dense abrite plusieurs ruines mayas mystérieuses, ainsi que certaines des espèces sauvages les plus rares de la région.

Parc national du Chitwan, Népal

Chitwan est l’une des réserves naturelles les plus importantes de toute l’Asie. Elle abrite certaines des dernières populations de tigres du Bengale, de rhinocéros indiens et d’autres espèces menacées de la région.

Parc national des volcans, Rwanda

Cette forêt tropicale luxuriante abrite des gorilles de montagne menacés d’extinction et une variété d’autres espèces sauvages. C’est également le site de certains des volcans les plus actifs d’Afrique.

Forêt nationale d’El Yunque, Puerto Rico

El Yunque est la seule forêt tropicale humide du National Forest System américain. Elle abrite une variété de magnifiques oiseaux, reptiles et autres animaux sauvages, ainsi que des centaines d’espèces végétales rares.

Parc national de Kakum, Ghana

Kakum est l’une des forêts pluviales les plus riches en biodiversité d’Afrique. Elle contient une grande variété de plantes, d’animaux et d’oiseaux, ainsi que plusieurs espèces qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre.

Forêt tropicale humide de Xishuangbanna, Chine

Cette forêt tropicale luxuriante s’étend sur 1 million d’acres dans le sud de la province du Yunnan et présente un mélange unique de flore et de faune tropicales que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète.

Forêt tropicale du bassin du Congo, Afrique centrale

Le bassin du Congo couvre une vaste zone d’Afrique centrale, s’étendant sur plus de trois millions de kilomètres carrés. Le Bassin du Congo est une région à la biodiversité incroyable.

Parc national du Kinabalu, Malaisie

Kinabalu est l’une des plus anciennes forêts du monde et abrite plus de 4 500 espèces de plantes. Kinabalu abrite certaines des plus hautes montagnes d’Asie du Sud-Est.

Sanctuaire de la faune de Kinabatangan, Malaisie

La réserve naturelle de Kinabatangan abrite quelques-unes des plus grandes espèces d’animaux sauvages du monde. Ce vaste sanctuaire s’étend sur plus de 4500 kilomètres carrés.

Réserve forestière tropicale de Sinharaja, Sri Lanka

Sinharaja est l’une des dernières forêts tropicales sauvages du Sri Lanka et un site classé par l’UNESCO. Cette magnifique forêt pluviale du Sri Lanka abrite certaines des îles les plus sauvages du monde.

Les 15 forêts tropicales les plus sauvages au monde comptent parmi les endroits les plus beaux, les plus riches en biodiversité et les plus menacés de la planète. Ces forêts tropicales abritent une variété d’animaux sauvages rares et exotiques, ainsi que des arbres anciens qui existent depuis des siècles. Si vous êtes à la recherche d’une aventure inoubliable, ne manquez pas de visiter l’une de ces incroyables forêts tropicales un de ces jours.