Alors que les jours raccourcissent et que le temps se refroidit, beaucoup d’entre nous se préparent à la saison de Noël en achetant des calendriers de l’Avent. Mais qu’est-ce qu’un calendrier de l’Avent, et pourquoi le célébrons-nous ? Un calendrier de l’Avent est un calendrier spécial utilisé pour compter les jours jusqu’à Noël. Il a généralement une image ou une histoire derrière chaque fenêtre, et parfois il y a des friandises ou des petits cadeaux cachés derrière elles.

La tradition d’utiliser un calendrier de l’Avent pour faire le compte à rebours jusqu’à Noël remonte aux années 1800, lorsqu’un protestant allemand nommé Johann Phillip Neumann en a créé un en carton. L’idée a rapidement fait son chemin, et bientôt les gens de toute l’Europe ont fabriqué leurs propres versions. Aujourd’hui, il existe toutes sortes de calendriers de l’Avent différents, des traditionnels avec des images de Marie et Joseph voyageant vers Bethléem, aux calendriers amusants avec des personnages de dessins animés ou des friandises en chocolat cachées derrière chaque fenêtre.

Tous les types de calendriers de l’avent par genre et destinataires

Calendrier de l’avent Gourmand

Pour les gourmands, un calendrier de l’Avent gastronomique est un excellent choix. Rempli de délicieuses friandises du monde entier, telles que les produits belges.

Calendrier de l’avent Jouet

Pour les enfants, un calendrier de l’Avent rempli de jouets peut être un excellent moyen de se mettre dans l’esprit de Noël. Avec tout, des petites voitures aux poupées.

Calendrier de l’avent Mode et Loisirs

Pour les fashionistas, un calendrier de l’Avent rempli d’articles de mode et de produits de loisirs de luxe constitue un excellent cadeau.

Calendrier de l’avent Alcool

Pour ceux qui aiment boire un verre, un calendrier de l’Avent rempli de leurs vins, bières et spiritueux préférés est le cadeau idéal.

Calendrier de l’avent Beauté

Pour ceux qui aiment les cosmétiques, il existe de nombreux calendriers de l’avent de la beauté remplie de toutes sortes de produits de maquillage.

Calendrier de l’avent Chocolat

Un vieux classique, un calendrier de l’avent en chocolat est sûr d’apporter de la joie à toute famille. Des chocolats au lait crémeux aux délicieuses truffes au chocolat noir.

Calendrier de l’avent Erotique

Pour les couples, un calendrier de l’Avent érotique est un excellent moyen de pimenter les choses. Rempli de friandises et d’accessoires coquins.

Calendrier de l’avent pour Femme

Pour les femmes spéciales de votre vie, un calendrier de l’Avent rempli de produits de dorlotement et de friandises sucrées est sûr de les faire sourire.

Calendrier de l’avent pour Fille

Pour les jeunes filles, un calendrier de l’Avent rempli d’activités et d’accessoires amusants peut être un excellent moyen de les occuper pendant le compte à rebours avant Noël.

Calendrier de l’avent pour Garçon

Pour les garçons, un calendrier de l’Avent rempli de gadgets, de jouets et de jeux sympas est sûr de les divertir pendant les vacances.

Calendrier de l’avent pour Homme

Pour l’homme spécial de votre vie, un calendrier de l’Avent rempli de produits pour se toiletter, se détendre et profiter d’un bon repas est sûr de le faire se sentir bien.

Calendrier de l’avent pour Adulte

Pour les adultes, un calendrier de l’Avent rempli d’articles attentionnés tels que des livres, de la musique ou des expériences intéressantes peut être un excellent moyen de profiter de la saison de Noël ou alors quelques choses de plus sexy ou érotique.

Calendrier de l’avent pour Animaux

Pour les propriétaires d’animaux, un calendrier de l’Avent rempli de friandises et de jouets fera certainement le bonheur de votre compagnon à fourrure.

Calendrier de l’avent pour Couple

Pour les couples, un calendrier de l’Avent rempli d’expériences et de surprises romantiques peut être un excellent moyen de vous rapprocher tous les deux.

Calendrier de l’avent pour Enfant

Pour les enfants, un calendrier de l’Avent rempli d’activités éducatives et de surprises amusantes peut être un excellent moyen de les enthousiasmer pour la période de Noël.

Calendrier de l’avent Artisanal

Pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus spécial, un calendrier de l’Avent fait à la main sera certainement le cadeau idéal. Rempli d’articles uniques et d’attentions.

Calendrier de l’avent Bio

Pour ceux qui cherchent à profiter d’un Noël plus écologique, un calendrier de l’Avent bio rempli de friandises et de produits naturels peut être le choix idéal.

Calendrier de l’avent Culturel

Pour ceux qui veulent explorer différentes cultures et traditions, un calendrier de l’Avent culturel rempli d’articles du monde entier peut être un excellent moyen de le faire.

Calendrier de l’avent Design

Pour ceux qui apprécient le design et l’art, un calendrier de l’Avent design rempli de produits uniques et élégants peut constituer un cadeau intéressant.

Calendrier de l’avent DIY

Pour ceux qui recherchent un cadeau vraiment unique, un calendrier de l’Avent DIY est la solution. Créez le vôtre avec des articles qui sont spéciaux et significatifs.

Calendrier de l’avent Ecologique

Pour ceux qui veulent offrir un cadeau avec un but, un calendrier de l’avent écologique utilisant des matériaux durables et respectueux de l’environnement.

Calendrier de l’avent Geek

Pour ceux qui sont passionnés par la technologie, un calendrier de l’Avent geek rempli de gadgets et d’accessoires de jeux sera certainement le choix idéal.

Calendrier de l’avent Films

Pour ceux qui aiment les films, un calendrier de l’avent sur le thème du cinéma est un moyen idéal de passer le temps. Remplissez-le de films classiques ou de quelque chose de plus moderne.

Calendrier de l’avent Séries

Pour ceux qui veulent profiter des fêtes de fin d’année pendant plusieurs jours, une série de calendriers de l’Avent est un excellent moyen de prolonger le plaisir.

Calendrier de l’avent Luxe

Pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus décadent, un calendrier de l’avent de luxe rempli de produits exquis et d’articles exclusifs peut être le cadeau idéal.

Calendrier de l’avent Original

Pour ceux qui veulent quelque chose de vraiment unique, un calendrier de l’avent original créé avec vos propres idées et votre créativité est sûr de mettre un sourire sur les visages.

Calendrier de l’avent Vegan

Pour les végétaliens ou ceux qui cherchent à profiter d’un Noël plus durable, un calendrier de l’Avent végétalien rempli de produits et de friandises à base de plantes est sûr de faire l’unanimité.

Les marques et les calendriers de l’avent

La popularité de Noël a entraîné une augmentation du nombre de marques qui sortent des calendriers de l’Avent. Comme les gens recherchent des façons nouvelles et innovantes de célébrer les fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises sortent des calendriers de l’Avent spéciaux qui offrent une variété de produits ou d’expériences différents. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, car de plus en plus de personnes cherchent des moyens uniques et spéciaux de profiter de la saison de Noël.

Voici le top des marques proposant un calendrier de l'avent

Découvrez plus 631 références de calendriers de l’Avent de toutes les marques et des prix pour rendre Noël encore plus spécial. Avec un calendrier de l’Avent, vous pouvez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches avec des produits étonnants, des chocolats, du maquillage, ou même des expériences. Les possibilités sont infinies ! Alors pourquoi ne pas vous offrir une version durable et du traditionnel calendrier de l’Avent cette année ?

Top 631 des meilleurs Calendriers de l’Avent