Les animaux sont une source inépuisable de fascination pour les enfants comme pour les adultes. Cet article présente une liste des animaux de A à Z, avec une courte description pour quelques-uns. Les animaux sont classés selon leur ordre alphabétique.

Les listes ci-dessous présentent les animaux par ordre alphabétique, allant de la lettre A à Z

Liste des animaux commençant par la lettre A

Les animaux sont classés selon leur nom, et non selon leur espèce. Certains noms d’animaux peuvent être communs à plusieurs espèces, comme le cas du chat ou du chien. Dans ce liste, vous trouverez donc les noms des différentes espèces d’animaux ayant un nom commençant par la lettre A.

Abeille : petit insecte volant appartenant à la famille des Hyménoptères. Les abeilles sont connues pour leur rôle important dans la pollinisation des plantes.

Accenteur mouchet

Addax

Aigle : grand rapace diurne appartenant à la famille des Accipitridés. Les aigles sont caractérisés par leur taille imposante, leur vue perçante et leurs serres redoutables.

Aigle royal

Aigrette garzette

Albatros : oiseau marin appartenant à la famille des Diomedéidae. Les albatros sont connus pour leur longue queue et leurs ailes démesurées, qui leur permettent de planer pendant de longues périodes sans battre des ailes.

Alligator d’Amérique

Alligator : crocodiliens semi-aquatiques appartenant à la famille des Alligatoridae. Les alligators sont caractérisés par leur longue queue et leur large gueule garnie de dents acérées.

Alouette des champs

Alpaga

Anaconda géant

Anoa des plaines

Anguille : poisson serpentiforme appartenant à la famille des Anguillidae. Les anguilles sont connues pour leur capacité à se déplacer rapidement dans l’eau et à se faufiler dans les interstices les plus étroits.

Antilope Cervicapre

Antilope de Clarke

Antilope du Tibet

Antilope Nilgaut

Antilope Rouanne

Antilope Saiga

Ara bleu

Argali

Autour des palombes

Autruche d’Afrique

Avocette élégante

Liste des animaux commençant par la lettre B

Les animaux ayant un nom commençant par la lettre B sont nombreux. Parmi les plus connus, on peut citer le bison, le bœuf, le babouin, le bébé phoque et le béluga.

Babiroussa

Babouin Chacma

Babouin de Guinée

Babouin Hamadryas

Babouin jaune

Babouin olive

Le babouin est un mammifère de la famille des primates. Il vit en Afrique subsaharienne et mesure environ 60 cm de longueur, sans compter la queue. Les babouins ont un pelage gris foncé ou noir, avec une touffe de poils sur la tête qui peut être rouge, blanche ou noire. Les babouins pèsent environ 20 kg.

Baleine bleue

Banteng

Beira

Belette d’Europe

Le béluga est un mammifère marin de la famille des cétacés. Il vit dans les eaux froides des océans du Nord et mesure environ 4 mètres de longueur. Le béluga a un pelage blanc, avec une tête large et une petite queue. Les bélugas pèsent environ 1 000 kg.

Bergeronnette grise

Bernache du Canada

Bison d’Amérique du Nord

Bison d’Europe

Le bison est un grand mammifère herbivore de la famille des bovidés. Il vit en Amérique du Nord et est le plus gros animal terrestre vivant dans cette région. Le bison mesure environ 2,4 mètres de long et 1,8 mètre de haut au garrot. Les femelles sont légèrement plus petites que les mâles. Le bison pèse environ 1 000 kilogrammes.

Blaireau européen

Blesbok

Boa constricteur

Boeuf musqué

Le bœuf est un mammifère domestique de la famille des bovidés. Il est élevé pour sa viande et ses produits dérivés, tels que le cuir et le lait. Le bœuf mesure environ 2 mètres de long et 1,5 mètre de haut au garrot. Les femelles sont légèrement plus petites que les mâles. Le bœuf pèse environ 1 000 kilogrammes.

Bongo

Bonobo

Bouquetin d’Abyssinie

Bouquetin de Nubie

Bouquetin de Sibérie

Bouvreuil pivoine

Bruant jaune

Bruant ortolan

Bubale roux

Buffle d’Afrique

Buffle d’Asie

Busard Saint-Martin

Buse variable

Liste des animaux commençant par la lettre C

Les animaux ayant un nom commençant par la lettre C sont nombreux. Parmi eux, on peut citer le chat, le chien, le cheval, le chameau, le cochon, le cobra, le crocodile, etc.

Cacatoès rosalbin

Caille des blés

Caïman noir

Calopsitte élégante

Campagnol des champs

Canard colvert

Canard mandarin

Canard siffleur

Capucin

Capucin brun

Capybara

Caracal

Carcajou

Caribou

Casoar à casque

Castor d’Europe

Castor du Canada

Céphalophe à dos jaune

Céphalophe à flancs roux

Céphalophe à front noir

Céphalophe à ventre blanc

Céphalophe bleu

Céphalophe d’Ader

Céphalophe de Natal

Céphalophe de Peter

Céphalophe noir

Céphalophe zèbre

Cerf Axis

Cerf cochon

Cerf élaphe

Chacal à chabraque

Chacal à flancs rayés

Chacal doré

Le chat est un animal très populaire. Il est affectueux et fidèle à son propriétaire. De plus, il est facile à entretenir. Le chien est lui aussi un animal très populaire. Il est intelligent et protecteur. Il est également très loyal envers son maître.

Chameau domestique

Chameau sauvage de Tartarie

Chamois

Chardonneret élégant

Chauve-souris pipistrelle commune

Le cheval est un animal magnifique. Il est élégant et puissant. Il est souvent utilisé dans les sports et les compétitions. Le chameau est un animal adapté aux déserts. Il peut parcourir de longues distances sans boire ni manger. Le cochon est un animal très gourmand. Il est également très laid.

Chèvre des montagnes rocheuses

Chèvre du Caucase Occidental

Chevreuil

Chien chanteur de Nouvelle Guinée

Chien des buissons

Chimpanzé commun

Choucas des tours

Chouette chevêche d’Athéna

Chouette effraie des clochers

Chouette hulotte

Cigogne blanche

Civette africaine

Coati commun

Cobe à croissant

Cobe de Buffon

Cobe de Lechwe

Cobe de Mrs Gray

Le cobra est un reptile venimeux. Il peut être dangereux pour les humains et les animaux. Le crocodile est un reptile également dangereux pour les humains et les animaux. Il vit dans les eaux chaudes et peut atteindre une taille impressionnante.

Cobra royal

Colibri circé

Condor des Andes

Corbeau freux

Corneille noire

Coucou gris

Couleuvre à collier

Coyote

Crocodile américain

Crocodile du Nil

Cygne noir

Cygne tuberculé

Liste des animaux commençant par la lettre D

Dans cette section, nous allons vous présenter une liste d’animaux dont le nom commence par la lettre D. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs ! Alors, sans plus attendre, voici notre sélection d’animaux commençant par la lettre D.

Daim

Dauphin commun à bec court

Le dauphin est un mammifère marin de la famille des cétacés. Il est très intelligent et social, et on le considère souvent comme étant l’animal le plus intelligent de la planète, après l’homme. Les dauphins vivent en groupe et nagent en eaux peu profondes près des côtes. Ils sont très populaires auprès des humains et beaucoup de gens aiment les observer et les écouter.

Dhole

Diable de Tasmanie

Dik-dik argenté

Dik-dik de Gunther

Dik-dik de Kirk

Dik-dik de Salt

Dingo

La dinde est un volatile de la famille des poulets. Elle est originaire d’Amérique du Nord et on la consomme souvent à Noël en Europe et en Amérique du Nord. La chair de la dinde est blanche et assez maigre, ce qui en fait un plat très apprécié des personnes qui suivent un régime alimentaire sain.

Douc

Dragon de Komodo

Le dragon est un animal mythique qui est représenté sous diverses formes selon les cultures. Il est souvent dépeint comme étant un reptile gigantesque avec des ailes et des griffes acérées, capable de cracher du feu. Les dragons sont associés à la force et au pouvoir, et ils sont souvent considérés comme étant les maîtres du monde.

Drill

Le dromadaire est un mammifère de la famille des camelidés. Il vit dans les déserts chauds et secs d’Afrique et d’Asie. C’est un animal très résistant et il peut parcourir de longues distances sans boire. Le dromadaire a une selle naturelle sur son dos et on l’utilise souvent comme animal de transport dans les pays où il vit.

Dugong

Liste des animaux commençant par la lettre E

Ecureuil roux

Elan d’Eurasie

Eland de Derby

Eland du Cap

Eléphant d’Afrique

Eléphant d’Asie

Éléphant : L’éléphant est un mammifère herbivore de la famille des Éléphantidae. Il est le plus grand terrestre vivant. Les éléphants adultes peuvent atteindre une hauteur de 3,5 m et peser jusqu’à 6 tonnes. Les éléphants ont une fourrure grise foncée, avec des taches claires sur le corps. Ils ont de longues trompes, de longues oreilles et de grandes dents en forme de défenses. Les éléphants se nourrissent principalement de plantes, mais ils peuvent manger jusqu’à 150 kg d’herbe par jour.

Eléphant de mer du Sud

Emeu d’Australie

Engoulevent d’Europe

Entelle

Entelle doré

Epervier d’Europe

Escargot : Les escargots sont des gastéropodes terrestres hermaphrodites. Ils ont un corps mou recouvert d’une coquille spiralée. Les escargots se nourrissent de végétaux et de fruits. Ils sont capables de produire leur propre mucus pour faciliter leur déplacement. Les escargots sont consommés comme aliment dans de nombreux pays.

Espadon : L’espadon est un poisson cartilagineux de la famille des Lamnidae. Il est caractérisé par une longue nageoire dorsale et une grande gueule garnie de dents acérées. L’espadon est un prédateur vorace, se nourrissant principalement de petits poissons et de crustacés. Il est couramment pêché pour sa chair et pour sa nageoire dorsale, qui est souvent utilisée comme décoration ou objet utilitaire.

Etourneau sansonnet

Liste des animaux commençant par la lettre F

Faisan de Colchide

Faucon crécerelle

Faucon pèlerin

Fauvette à tête noire

Fennec

Flamant rose

Fossa

Fou de Bassan

Fouine

Foulque macroule

Fourmilier

Furet

Liste des animaux commençant par la lettre G

Gallinule poule-d’eau

Gaur ou Gayal

Gazelle à goître

Gazelle Dama

Gazelle de Cuvier

Gazelle de Grant

Gazelle de montagne

Gazelle de Rhim

Gazelle de Sommering

Gazelle de Speke

Gazelle de Thomson

Gazelle de Waller

Gazelle Dorcas

Gazelle indienne

Geai bleu

Geai des chênes

Gelada

Genette commune

Gibbon à favoris blancs du Nord

Gibbon à joues jaunes

Gibbon à mains blanches

Gibbon agile

Gibbon de Hainan

Gibbon Hoolock Occidental

Gibbon noir

Gibbon à bonnet

Gibbon cendré

Gibbon de Muller

Girafe

Glouton

Gnou bleu

Gnou noir

Goéland argenté

Goral à longue queue

Goral de l’Himalaya

Goral roux

Gorille de l’Est

Gorille de l’Ouest

Grand bharal

Grand cachalot

Grand corbeau

Grand cormoran

Grand koudou

Grand requin blanc

Grand requin marteau

Grand tétras

Grande aigrette

Grèbe huppé

Grimpereau des jardins

Grison

Grive musicienne

Grizzli

Grue cendrée

Grosbec casse-noyaux

Guanaco

Guépard

Guêpier d’Europe

Guib harnaché

Gypaète barbu

Liste des animaux commençant par la lettre H

Hamster d’Europe

Harfang des neiges

Hérisson commun

Hermine

Héron cendré

Héron garde-bœufs

Hibou Grand-duc d’Europe

Hibou moyen-duc

Hippopotame commun

Hippotrague noir

Hirondelle rustique

Huppe fasciée

Hyène tachetée

Liste des animaux commençant par la lettre I

Ibis sacré

Impala

Ibis blanc

Ibis falcinelle

Ide mélanote

Iguane

Iguane marin

Indri

Inséparable

Isard

Isatis

Isopode

Liste des animaux commençant par la lettre J

Jacara

Jaguar

Jaguarondi

Jararaca

Jaseur boréal

Jaseur d’Amérique

Julienne

Junco ardois

Jutia

Liste des animaux commençant par la lettre K

Kakapo

Kamichi

Kangourou

Kangourou roux

Kéa

Kinkajou

Kiwi austral

Koala

Kookaburra

Kulan

Liste des animaux commençant par la lettre L

Lama

Lamantin des Caraïbes

Langur à capuchon

Langur de Delacour

Langur de Java

Lapin de garenne

Lemming commun

Léopard

Léopard des neiges

Lièvre d’Europe

Linotte mélodieuse

Lion blanc

Lion d’Afrique

Lion d’Asie

Lion de mer de Californie

Loriot d’Europe

Loup arctique

Loup de Sibérie

Loup gris commun

Loutre d’Europe

Loutre de mer

Lycaon

Lynx

Liste des animaux commençant par la lettre M

Macaque commun

Macareux moine

Maki catta

Manchot empereur

Mandrill

Mangabey couronné

Mangabey noir

Mangouste à queue blanche

Mangouste rouge

Mara de Patagonie

Marabout d’Afrique

Markhor

Marmotte des Alpes

Marsouin commun

Martin pêcheur d’Europe

Martinet noir

Martre des pins

Merle noir

Mésange à longue queue

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Mésange huppée

Mésange noire

Mésange nonnette

Milan noir

Milan royal

Moineau domestique

Morse

Mouffette rayée

Mulot sylvestre

Musaraigne carrelet

Liste des animaux commençant par la lettre N

Naja

Nandou

Napoléon

Narval

Nasique

Nasique des îles de Pagai

Nason

Nautile

Nèpe

Néphile dorée

Nette rousse

Neuroptère

Niverolle alpine

Noctule

Notou

Numbat

Nyala

Nyala de montagne

Nyctale de Tengmalm

Liste des animaux commençant par la lettre O

Ocelot

Oie cendrée

Okapi

Orang-outan de Bornéo

Orang-outan de Sumatra

Orignal

Ornithorynque

Orque

Orvet commun

Oryx algazelle

Oryx Beisa

Oryx d’Arabie

Oryx gazelle

Otarie de Kerguelen

Otocyon

Ouistiti à toupets blancs

Ours brun

Ours kodiak

Ours polaire

Outarde canepetière

Liste des animaux commençant par la lettre P

Palombe

Panda géant

Panda roux

Pangolin géant

Paon bleu

Paresseux à 2 doigts

Pélican blanc

Perdrix grise

Perdrix rouge

Perruche à collier

Perruche ondulée

Petit Bharal

Petit-duc scops

Petit Koudou

Phacochère commun

Phoque veau marin

Le phoque est un mammifère marin de la famille des pinnipèdes. Il vit dans les eaux froides des océans du Nord et mesure environ 1 mètre de longueur. Le bébé phoque a un pelage blanc ou gris clair, avec une tête large et une petite queue. Les bébés phoques pèsent environ 15 kg.

Pic épeiche

Pic vert

Pie bavarde

Pigeon ramier

Pingouin torda

Pinson des arbres

Porc-épic à crête

Potamochère du Cap

Puku

Puma

Putois d’Europe

Pygargue à tête blanche

Python de Seba

Python réticulé

Python royal

Liste des animaux commençant par la lettre Q

Quarter horse

Quetzal resplendissant

Quiscale bronzé

Quiscale des marais

Quiscale rouilleux

Quokka

Liste des animaux commençant par la lettre R

Ragondin

Raphicère

Rat musqué

Ratel

Raton laveur commun

Renard polaire

Renard roux

Renne

Requin baleine

Requin bouledogue

Requin tigre

Rorqual commun

Rhinocéros blanc

Rhinocéros noir

Roitelet huppé

Rossignol Philomèle

Rouge-gorge familier

Rougequeue noir

Liste des animaux commençant par la lettre S

Sanglier

Sarcelle d’hiver

Sassabi

Serin cini

Serval

Siamang

Siamang de Kloss

Singe araignée à tête brune

Singe araignée aux mains noires

Singe araignée commun

Singe hurleur

Singe hurleur à manteau

Singe hurleur du Guatemala

Singe hurleur noir

Singe hurleur roux

Sitatunga

Sittelle torchepot

Spatule blanche

Springbok

Suricate

Liste des animaux commençant par la lettre T

Tamanoir

Tamarin-lion doré

Tapir malais

Tarsier des Philippines

Taupe d’Europe

Tigre

Tigre de Sibérie

Tigre du Bengale

Topi

Tortue d’Hermann

Tortue géante des Galapagos

Tortue luth

Toucan toco

Tourterelle des bois

Tourterelle turque

Liste des animaux commençant par la lettre U

Unau

Uranoscope

Urial

Urodèles

Urutu

Urubu à tête rouge

Urubu noir

Uranidés

Liste des animaux commençant par la lettre V

Vache

Vanneau huppé

Vaquita

Varan de Gould

Varan du Nil

Vautour fauve

Veau marin

Veau

Verdier d’Europe

Vespertilion

Vipère aspic

Vigogne

Vison d’Europe

Liste des animaux commençant par la lettre W

Wallaby

Wallaby de Bennett

Wapiti

Watussi

Weta

Weta des arbres

Weta des cavernes

Weta géant

Woma

Wombat

Liste des animaux commençant par la lettre X

Xantusie du désert

Xénope

Xérus

Xipho

Xylocope violet

Liste des animaux commençant par la lettre Y

Yack

Yak sauvage

Yapock

Yarará chica

York Chocolat

Yorkshire terrier

Liste des animaux commençant par la lettre Z

Zabre des céréales

Zapode

Zèbre

Zèbre de Burchell

Zèbre de Grevy

Zèbre de montagne

Zébrule

Zébu

Zibeline

Zokor

Zorille

Zorille du Cap

Il y a une multitude d’animaux sur notre planète, et ils sont tous différents les uns des autres. Certains sont grands, d’autres petits ; certains sont féroces, d’autres dociles. Mais quoi qu’ils soient, ils ont tous leur place cette liste dans l’ordre alphabétique, de A à Z.