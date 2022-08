Le karaoké est une activité à laquelle vous pouvez vous adonner avec vos enfants quand il pleut. Vous pouvez vous amuser à fredonner des chansons faisant partie de votre répertoire musical préféré. Allumez si possible des comptines favorites des enfants pour qu’ils puissent également chanter pour se distraire.

Vous pouvez vous pencher sur une activité psychosensorielle d’intérieur comme la lecture lorsqu’il pleut. Si vous vivez seul avec votre enfant, profitez de l’occasion pour lui lire une belle histoire. Vous pouvez aussi lui remettre un papier et lui demander de raconter comment il passe ses journées d’école.

Vous avez la possibilité de choisir de faire des puzzles, des jeux de Memory, des dominos, un jeu de loto, etc. Vous verrez que lorsque vous engagez une telle activité, vous ne verrez même plus le temps passer !

Lorsqu’il pleut, c’est le moment rêvé pour faire des activités amusantes telles que les jeux de société. Ces derniers sont idéaux en tout point puisqu’ils vous permettent de nouer davantage les liens familiaux. Vous vous amusez avec les enfants et votre partenaire tout en passant agréablement le temps.

Le bricolage est une activité que vous pouvez pratiquer lorsqu’il pleut dans votre localité et vous n’avez pas la possibilité de sortir. Proposez donc ce type d’atelier à vos enfants pour les initier au DIY, c’est-à-dire à la fabrication d’objets faciles faite par vos soins. Le plus important est d’amuser vos enfants en les laissant bricoler avec leurs petites mains lorsque le temps est mauvais dans la banlieue parisienne. Ceci est bien évidemment valable, quelle que soit la région où vous habitez.

La peinture est une activité créative qui vous permettra sans doute de passer votre temps de manière ingénieuse lorsqu’il pleut à l’extérieur. Vous pouvez vous essayer à cette animation en famille même si vous jugez ne pas avoir un talent artistique. En effet, les enfants adorent ces types d’activités puisqu’ils ont l’opportunité d’utiliser des pinceaux. Ils peuvent par ricochet s’amuser à faire ressortir leur imagination et même leur talent.

Si vous vivez dans la région Île-de-France et que vos enfants sont gardés dans une crèche boulogne billancourt les jours de pluie, sachez que les équipes ont l’habitude de trouver de nombreuses occupations aux petits. S’il s’agit de vos jours de repos, c’est votre rôle de trouver des idées… C’est une occasion parfaite pour passer plus de temps avec eux autour de diverses animations. Vous pouvez choisir de faire diverses activités créatives qui ne nécessitent pas de grands moyens.

Lorsqu’il pleut, aussi bien les parents que les enfants se retrouvent coincés chez eux. Pour éviter que l’ennui ne s’installe et pour demeurer toujours actif, faire une activité d’intérieur se révèle comme une bonne solution. Cependant, il se peut que vous soyez à court d’idées pour occuper vos enfants. Découvrez alors dans ce guide des activités qui pourraient vous intéresser quand il pleut !

