Le Pays Basque est apprécié pour la richesse de sa nature. Cette région est par ailleurs, fortement imprégnée de son histoire et de sa culture. Les Basques sont particulièrement attachés à leurs traditions. Cette destination a été une source d’inspiration pour les grands écrivains comme Victor Hugo.

On l’appelle aussi Euskal Herria, soit le pays de la langue basque. Le Pays Basque s’étend sur l’Espagne et la France, à cheval sur l’extrémité occidentale des Pyrénées. Avec une superficie de 20 664 km2 et environ trois millions d’habitants, cette région franco-espagnole vous réserve des surprises à couper le souffle.

La cuisine traditionnelle se prépare avec des produits de qualité, en particulier des poissons, des viandes ou des fromages… Une préparation simple accompagnée d’un bon vin rouge ou rosé de la Rioja Alavaise ou de Navarre, assaisonnée de cidre ou de txakoli de Getaria, et le tour est joué ! La cuisine classique à base de poissons se caractérise par l’utilisation des sauces bien connues dans la région en guise d’accompagnement. Il s’agit de la sauce presque blanche du pil pil (gélatine de morue), de la sauce verte (avec du persil, de l’ail et des oignons), de la sauce rouge (biscayenne, au poivron rouge sec) et de la sauce noire (à l’encre de calmar). Lors de votre séjour en terre basque, goûtez aussi aux chipirons, au poulet basquaise ou aux piperades assaisonnées de piment d’Espelette.

Que visiter et que voir au Pays Basque ?

Vous avez le choix entre diverses activités comme la randonnée ou l’alpinisme. Cette destination foisonne en parcs naturels, réserves de la biosphère et réserves naturelles.

Pour un week-end au Pays Basque espagnol, une visite du Parc naturel de Gorbeia, situé entre les provinces de Biscaye et d’Alava, s’impose. Vous avez aussi le choix entre les parcs de Valderejo en Alava et d’Urkiola en Biscaye. Vous apprécierez aussi le parc botanique de Pagoeta, situé dans la province de Guipúzcoa. Les ports de Zierbena, Santurtzi ou Algorta valent également le détour.

Le Pays Basque espagnol regorge par ailleurs, de monuments historiques comme la casa del Cordón (XVe siècle), la place du Machete et bien d’autres encore.

Une randonnée en montagne, cela vous tente ? Vous serez servi en Iparralde. En terre basque française, Saint-Jean-de-Luz (ou Donibane Lohizune en basque) et Biarritz figurent parmi les lieux d’intérêts incontournables.

Quelles villes visiter au Pays Basque ?

Amusez-vous dans le Nord de l’Espagne à San Sebastián (ou Donostia en basque). N’oubliez pas de faire un saut au musée de la science KutxaEspacio… La ville foisonne en espaces qui satisferont les centres d’intérêt des petits et grands.

Dans les villages du nord de la Navarre, allez à la découverte d’anciennes fabriques d’armes ou des palais de Sangüesa, d’Elizondo et d’Elbete. Autre ville incontournable en terre basque espagnole : Laguardia. Ce lieu est tout aussi riche en monuments, à l’instar des restes de murailles d’Antoñana. En un mot, un séjour au Pays Basque sera une occasion de concilier découvertes culturelles et décontraction.