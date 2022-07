Pour un élément de cuisine si petit, le robinet a un impact énorme sur le design de la cuisine. Il peut soit faire ou défaire le look total de la pièce et dans de nombreux cas, une cuisine à l’aspect fatigué peut paraître nouvelle et mise à jour simplement en choisissant de nouveaux robinets – choisir le bon pour votre cuisine peut être difficile, c’est pourquoi nous avons rassemblé ces informations pour vous aider dans votre mission d’achat.

De nos jours, le marché regorge de centaines de styles et de conceptions de robinets, ce qui rend parfois très difficile le choix de ce qui convient à votre cuisine. Comme les meubles et les vêtements, les robinets ont aussi des mitigeur doré. Chaque année, de nouveaux modèles sortent, ce qui rend presque nécessaire de changer souvent de robinetterie pour éviter que le design de votre cuisine ne soit trop daté. Beaucoup de gens le font pour rester à la pointe du design !

Les robinets sont désormais disponibles dans de nombreuses finitions intéressantes, telles que le chrome, l’acier inoxydable brossé, les tons gris élégants, le nickel brossé, le plaqué or, la finition en laiton et même le plastique si vous le souhaitez. Avec un tel choix, comment pouvez-vous être sûr de choisir la bonne robinetterie pour votre cuisine ?

La première chose à prendre en compte pour choisir le bon robinet pour votre cuisine est l’esthétique. Votre robinet doit s’adapter à l’aspect de votre cuisine ou du moins à l’aspect que vous souhaitez lui donner. En général, vous choisissez un robinet qui correspond à l’aspect de votre cuisine, il est donc logique que si votre cuisine est ultra moderne, vous recherchiez un robinet au design carré et net, aux courbes douces ou ultra moderne avec une commande unique ou peut-être même une commande à capteur infrarouge.

En revanche, si votre cuisine est traditionnelle avec des portes en bois et un évier en céramique, vous pouvez envisager des robinets traditionnels. La finition chromée brillante est standard mais, pour les bois tendres dans les cuisines de campagne ou similaires, une finition en laiton ou en or peut être impressionnante. Cette finition peut donner à une cuisine une lueur chaleureuse et peut aider à obtenir un style campagnard. Il peut également être judicieux de rechercher des robinets en céramique de style ancien.

La tendance actuelle en matière de décoration intérieure est à l’éclectisme et le mélange de l’ancien et du nouveau est très à la mode. Ainsi, si vous avez une nouvelle cuisine moderne au design minimaliste, vous pouvez facilement utiliser une robinetterie de style victorien ou édouardien pour mettre en valeur l’ensemble de la cuisine sans qu’elle ne paraisse déplacée. La beauté de la chose, c’est que, la prochaine fois que la tendance change, vous pourrez facilement remplacer vos robinets pour un renouveau instantané.