Le club de Santos FC a recruté Edson Arantes do Nascimento, connu sous le nom de Pelé, à l’âge de 15 ans. Rapidement, il a fait ses preuves et est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe.

Pelé a remporté de nombreux titres au cours de sa carrière, y compris trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970) avec la sélection brésilienne. Il a également remporté de nombreux titres de champion avec Santos FC, ainsi que de nombreux autres trophées individuels.

Pelé a été le premier footballeur à atteindre les 1000 buts professionnels, et il a fini sa carrière avec un total de 1283 buts.

Il est considéré comme l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du football, et ses records sont encore vénérés aujourd’hui.

Pelé a également connu quelques polémiques au cours de sa carrière, mais il a toujours été respecté pour son talent et sa passion pour le football. Il est décédé le 29 décembre 2022, à l’âge de 82 ans

Pelé était une figure emblématique du football qui a laissé un héritage indélébile sur le sport. Sa carrière remarquable et ses réalisations continue d’inspirer les générations futures de footballeurs, et il restera à jamais l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Sa personnalité et son influence ont également contribué à faire de lui l’un des sportifs les plus célèbres et les plus respectés de tous les temps. Sa mort a suscité une grande émotion dans le monde entier, et il sera toujours souvenu comme l’un des plus grands footballeurs de l’histoire.

La vie de Pelé : de la naissance à la mort

Pelé est né le 23 octobre 1940 à Tres Coracoes, dans l’Etat de Minas Gerais, au Brésil. Son père, João Ramos do Nascimento, était un mécanicien et sa mère, Celeste Arantes, était une femme au foyer.

Pelé avait deux frères aînés, Jair et Zoca, ainsi qu’une sœur, Celeste. Sa famille était très pauvre et il a dû travailler dur pour aider à soutenir sa famille.

Pelé a commencé à jouer au football à l’âge de sept ans et a été repéré par Waldemar de Brito, un ancien joueur du club de Santos, à l’âge de 11 ans. De Brito a convaincu Pelé de rejoindre le club de Santos FC, où il a débuté sa carrière professionnelle à l’âge de 15 ans.

Pelé a fini sa carrière avec un total de 1283 buts et est considéré comme l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du football. Il est décédé le 29 décembre 2022 à l’âge de 82 ans.

L’ascension de Pelé dans le football professionnel

Pelé a rapidement fait ses preuves en rejoignant Santos FC et est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. Il a remporté de nombreux titres de champion avec le club et de nombreux autres trophées individuels.

En 1958, il a également rejoint la sélection brésilienne de football et a remporté la Coupe du monde cette année-là, ainsi que les Coupes du monde de 1962 et 1970.

Sa carrière a été remplie de succès et de records, et il est resté l’un des footballeurs les plus populaires et les plus respectés de tous les temps.

Les réalisations de Pelé: titres et records

Pelé a remporté de nombreux titres et a établi de nombreux records au cours de sa carrière.

Il a été le premier footballeur à atteindre les 1000 buts professionnels et a fini sa carrière avec un total de 1283 buts, ce qui en fait l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du football. Ses records sont encore vénérés aujourd’hui.

En plus de ses réalisations avec Santos FC et la sélection brésilienne, Pelé a également remporté de nombreux trophées individuels, tels que le Ballon d’Or et le titre de Joueur de l’année de l’UEFA. Il a également remporté de nombreux titres de champion avec Santos FC et a joué un rôle crucial dans les victoires de la sélection brésilienne en Coupe du monde.

Sa carrière a été remplie de succès et de records, ce qui en fait l’un des footballeurs les plus populaires et les plus respectés de tous les temps.

Liste des titres, records et réalisations de Pelé au cours de sa carrière

Vainqueur de 3 Coupes du monde avec la sélection brésilienne (1958, 1962, 1970)

Meilleur buteur de la Copa América avec 8 buts (1959)

Joueur de l’année de l’UEFA (1970)

Grand Prix de l’Académie des sports (1970)

Meilleur joueur de la Coupe du monde (1970)

Meilleur buteur de la Coupe du monde (1970)

Meilleur joueur sud-américain de l’année (1973)

Meilleur buteur du championnat du Brésil (1959, 1961, 1962, 1964, 1965)

Tenant de plusieurs titres de champion du Brésil avec Santos FC

11 fois meilleur buteur du Championnat de l’État de Sao Paulo : 1957 (17 buts), 1958 (58 buts), 1959 (45 buts), 1960 (33 buts), 1961 (47 buts), 1962 (37 buts), 1963 (22 buts), 1964 (34 buts), 1965 (49 buts), 1969 (26 buts), 1973 (11 buts)

Élu Champion du siècle en 1981 par le journal L’Équipe

Premier footballeur à atteindre les 1000 buts professionnels

1283 buts professionnels en carrière

Introduit au Temple de la renommée (hall of fame) du football international en 1998

Nommé par comité olympique international comme Athlète du siècle pour le 20ème siècle en 1999

Nommé par la FIFA comme le meilleur joueur de football de tous les temps en 1999 plus exactement le plus grand joueur du 20e siècle

Élu meilleur joueur mondial du siècle (IFFHS)

FIFA Ballon d’Or d’honneur en 2013.

Membre de la Ballon d’Or Dream Team en 2020.

Les controverses entourant Pelé

Bien que Pelé ait connu une carrière remplie de succès et de records sur le terrain, il a également été impliqué dans certaines polémiques au cours de sa vie. Il a été accusé de faire de la publicité pour des entreprises controversées, ce qui a suscité de nombreuses critiques de la part de ses fans et de l’industrie du football.

En outre, Pelé a également été impliqué dans des conflits politiques au Brésil, en particulier en raison de sa relation avec l’ancien président brésilien, Emilio Garrastazu Médici.

Cependant, malgré ces polémiques, Pelé a toujours été respecté pour son talent et sa passion pour le football, et est resté une figure emblématique du sport jusqu’à sa mort.

Sa personnalité et son influence ont également contribué à faire de lui l’un des sportifs les plus célèbres et les plus respectés de tous les temps.

L’impact durable de Pelé sur le football

Pelé a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire du football et est considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Sa carrière exceptionnelle a inspiré de nombreux joueurs à travers le monde et son héritage continue de vivre aujourd’hui.

En plus de ses réalisations sur le terrain, Pelé a également été un ambassadeur du football et a contribué à populariser le sport dans de nombreux pays.

Sa personnalité et son influence ont également contribué à faire de lui l’un des sportifs les plus célèbres et les plus respectés de tous les temps. Sa carrière a été remplie de succès et de records, et il restera à jamais l’un des footballeurs les plus importants de l’histoire.

La vie personnelle de Pelé

Pelé a été marié trois fois au cours de sa vie et a eu six enfants. Il était également très impliqué dans des causes caritatives et a servi en tant qu’ambassadeur de bonne volonté pour l’UNICEF.

En dehors du football, Pelé aimait également la musique et a enregistré plusieurs albums au cours de sa carrière. Il a également été impliqué dans plusieurs projets d’affaires et a lancé sa propre ligne de produits de sport.

Pelé était une personne très talentueuse et polyvalente, et il a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire du football et sur le monde en général.

Les débuts de Pelé dans le football

Pelé a commencé à jouer au football dès son plus jeune âge et a rapidement fait ses preuves en tant que joueur talentueux. Sa passion pour le sport était indéniable, et il a passé de nombreuses heures à s’entraîner et à améliorer ses compétences.

Cet investissement a fini par payer, car Pelé a été repéré par le club de Santos FC alors qu’il n’avait que 15 ans. Il a rapidement été promu dans l’équipe première et a commencé à jouer professionnellement. Sa carrière a décollé rapidement à partir de là, et il est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe.

En 1958, il a également rejoint la sélection brésilienne de football et a remporté la Coupe du monde cette année-là, devenant ainsi le plus jeune joueur à marquer un but en Coupe du monde à l’âge de 17 ans (et 239 jours).

Les années de gloire de Pelé

Au cours de sa carrière, Pelé a connu de nombreuses années de gloire et a remporté de nombreux titres et trophées individuels.

En 1958, il a été sélectionné pour la première fois pour la sélection brésilienne de football et a remporté la Coupe du monde cette année-là, devenant ainsi le plus jeune joueur à marquer un but en Coupe du monde à l’âge de 17 ans et 239 jours.

Il a également remporté les Coupes du monde de 1962 et 1970, et a été le premier footballeur à atteindre les 1000 buts professionnels. Sa carrière a été remplie de succès et de records, et il est resté l’un des footballeurs les plus populaires et les plus respectés de tous les temps.

Pelé a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire du football et restera à jamais l’un des joueurs les plus emblématiques de tous les temps.

La carrière de pelé en 3 moments forts

Pelé est devenu célèbre pour son talent exceptionnel en tant que footballeur et pour ses réalisations incroyables sur le terrain. L’une de ses plus grandes réalisations est d’avoir marqué un but en finale de la Coupe du monde à l’âge de 17 ans, ce qui en fait le plus jeune joueur à avoir marqué un but dans une finale de Coupe du monde.

Ce but a contribué à la victoire du Brésil dans la Coupe du monde de 1958 et a contribué à sa réputation de joueur exceptionnel.

Un autre moment mémorable de la carrière de Pelé est son célèbre but reconstitué en images de synthèse, qui a été décrit comme l’un de ses plus beaux buts de tous les temps.

Ce but a été marqué lors d’un match contre la juventus en 1959 et a été salué comme un exemple de l’incroyable talent de Pelé.

En outre, Pelé est également connu pour sa « feinte Pelé », une technique de dribble qui consiste à feinter le défenseur en faisant croire qu’on va passer la balle dans une direction, tout en la passant finalement dans une autre.

Cette technique est devenue légendaire et a été imitée par de nombreux autres joueurs de football au fil des ans.

La retraite de Pelé

Pelé est considéré comme l’un des plus grands footballeurs de l’histoire et a marqué l’histoire du sport avec ses performances exceptionnelles sur le terrain.

Bien que les grands clubs européens aient tenté de le recruter, Pelé a choisi de terminer sa carrière avec le New York Cosmos, contribuant ainsi au développement du football aux États-Unis.

Pelé a pris sa retraite du football professionnel en 1977, mais a continué à être impliqué dans le sport de différentes manières.

Il a continué à jouer pour des équipes de football d’exhibition, et a également été un ambassadeur du football et un commentateur de matchs de temps en temps.

Sa carrière ne s’est pas limitée au football, il a également joué des rôles au cinéma, enregistré des chansons et même occupé le poste de ministre des Sports entre 1995 et 1998.

En outre, Pelé a également été impliqué dans des projets de développement de football, notamment en tant qu’ambassadeur de bonne volonté pour l’UNICEF.

Il a également contribué à populariser le sport dans de nombreux pays grâce à ses tournées de football d’exhibition et à ses apparitions publiques.

Même après sa retraite, Pelé a continué à être l’un des sportifs les plus célèbres et les plus respectés de tous les temps, et son héritage dans le football vivra pour toujours.

La mort de Pelé

Pelé est décédé le 29 décembre 2022, à l’âge de 82 ans. Sa mort a suscité une grande émotion dans le monde entier, et de nombreuses personnalités du football et du monde entier ont rendu hommage à sa vie et à sa carrière remarquables. Pelé était non seulement un footballeur exceptionnel, mais aussi un ambassadeur du football et un défenseur de nombreuses causes caritatives. Sa personnalité et son influence ont fait de lui l’un des sportifs les plus célèbres et les plus respectés de tous les temps. Pelé a laissé un héritage indélébile sur le football et restera à jamais l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

En conclusion, Pelé a été l’un des footballeurs les plus célèbres et les plus talentueux de tous les temps. Sa carrière remarquable a été remplie de succès et de records, notamment la victoire de trois Coupes du monde et l’atteinte de 1000 buts professionnels.

Sa personnalité et son influence ont également contribué à faire de lui l’un des sportifs les plus célèbres et les plus respectés de tous les temps. Sa mort a suscité une grande émotion dans le monde entier, et il laissera un héritage indélébile sur le football.

Il est intéressant de noter que de nombreux joueurs de football contemporains sont comparés à Pelé, y compris le jeune prodige français Kylian Mbappé. Mbappé a déjà accompli beaucoup dans sa carrière et est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. En 2018, à l’âge de 19 ans, il est devenu le plus jeune buteur en Coupe du monde depuis Pelé en 1958.

Il reste à voir s’il parviendra à atteindre les mêmes sommets que Pelé et à laisser un héritage aussi durable dans le football ?