Vous avez du mal à vous endormir le soir ? Vous vous réveillez plusieurs fois et vous vous sentez épuisé le lendemain ? Bien que vous ayez à peine dormi la veille et que vous ayez ensuite travaillé toute la journée, vous n’arrivez pas à vous reposer le soir dans votre lit.

Un cercle vicieux qui vous prive de plus en plus d’énergie ?

Vous n’avez pas envie de prendre des somnifères ?

Heureusement, il existe des moyens naturels qui peuvent vous aider à vous endormir et à rester endormi : Essayez ces six huiles essentielles pour un sommeil plus réparateur.

Huile de vanille

La vanille est l’un des parfums que tout le monde trouve délicieux, même dans les gâteaux. Cette huile attrayante est l’une des huiles essentielles utilisées principalement pour son effet relaxant. Elle induit également un sommeil profond.

Il est prouvé que cette huile soulage le stress et apaise le système nerveux, l’un des facteurs déterminants des troubles du sommeil. De plus, elle abaisse la tension artérielle et convient donc parfaitement pour les personnes hypertendues.

L’huile de CBD

L’huile de CBD est utilisée pour ses divers bienfaits thérapeutiques.

Elle aide à réduire la douleur, l’anxiété et les crises d’épilepsie qui affectent le sommeil. Son utilisation permet d’obtenir (dans certains cas) le même résultat que celui des thérapies pour retrouver une bonne qualité de sommeil. L’une des recherches menées sur l’effet de l’huile de CBD sur les patients souffrant d’insomnie a prouvé que l’huile diminue les niveaux de cortisol, ce qui leur permet de mieux dormir.

Les deux composants les plus connus du cannabis sont le CBD et le THC. L’huile de cannabis THC agit sur le cerveau humain et laisse un impact important sur ce dernier vu qu’il est psychoactif. Le CBD, quant à lui, permet juste de se soulager sans prendre les risques du THC, ce qui en fait la meilleure option pour induire un sommeil profond

Huile de Lavande

L’huile essentielle la plus utilisée pour induire un sommeil profond est l’huile de lavande. Cette huile est extraite de l’arbuste de la lavande et dégage un délicieux parfum de fleurs et de pin. Elle est idéale pour favoriser le sommeil en calmant le corps.

L’odeur de cette huile essentielle est apaisante. Le simple fait de la percevoir peut procurer un soulagement immédiat. De plus, elle dissipe l’anxiété et le stress qui peuvent provoquer l’insomnie.

De nombreux chercheurs ont découvert que la lavande est bénéfique pour les patients déprimés et qu’elle soulage les douleurs du corps. En outre, cette huile puissante a des effets sédatifs. Elle aide ses utilisateurs à dormir rapidement et plus profondément, surtout si elle est utilisée avant le coucher.

Huile de valériane

La valériane est une huile essentielle aux nombreux avantages. Elle provient de belles fleurs roses. L’arôme de l’huile de valériane est si apaisant qu’il peut aider à se sentir somnolent en un rien de temps. Cela permet aux utilisateurs de mieux dormir et de se réveiller plein d’énergie.

Selon les recherches, l’huile essentielle de valériane est parfaite pour les patients souffrant d’insomnie. Elle aide les personnes agitées à rester calmes et les rend plus performantes lorsqu’elles sont éveillées. Ces effets sont attribués à l’acide valérénique de l’huile, qui décompose le neurotransmetteur GABA qui induit un sommeil profond.

Huile Ylang Ylang

L’huile d’ylang-ylang est connue pour ses effets somnifères, car elle apaise le corps, réduit le stress et améliore la qualité du sommeil chez les patients insomniaques. De même, elle réduit la tension artérielle, mettant l’utilisateur dans les meilleures dispositions pour bien dormir

Huile d’encens

L’huile d’encens a un parfum doux et boisé. Elle fait partie des huiles essentielles les plus anciennes et les plus historiques d’Égypte. Elle est surtout utilisée pour ses divers bienfaits naturels pour la santé.

L’encens est l’une des huiles essentielles les plus précieuses pour une utilisation Aroma thérapeutique. Il a été prouvé qu’elle soulageait le stress et mettait le corps dans une humeur détendue, naturellement.