On peut dire sans se tromper que l’élection présidentielle de 2016 restera dans les livres d’histoire. De tous les candidats en lice, le candidat républicain Donald Trump a été le plus controversé. Avec tant d’informations disponibles à son sujet, il peut être difficile de savoir quoi croire. Profitons des Midterms pas si écrasante que cela pour les républicains pour faire un point Donald Trump.

Top 10 des choses à savoir sur Donald Trump

Je suis le 45e président des États-Unis d’Amérique.

Je suis né dans le Queens, à New York, le 14 juin 1946.

J’ai fréquenté la Wharton School of Finance de l’Université de Pennsylvanie.

Je suis un homme d’affaires prospère et une personnalité de la télévision.

J’ai été marié trois fois et j’ai cinq enfants.

Je possède plusieurs entreprises, dont la Trump Tower à New York et Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

J’étais auparavant l’animateur de The Apprentice, une émission de télé-réalité.

Je suis membre du parti républicain.

J’ai fait plusieurs déclarations controversées pendant ma campagne pour la présidence et en tant que président.

J’ai été mis en accusation par la Chambre des représentants à deux reprises (en 2019 et 2021).

Biographie rapide de Donald Trump

Donald John Trump est né le 14 juin 1946 dans le Queens, à New York. Il est le fils de Fred Trump, un promoteur immobilier, et de Mary MacLeod Trump. Après avoir été diplômé de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie en 1968, Donald Trump commence sa carrière dans l’immobilier. En 1971, il devient président de l’entreprise familiale, Elizabeth Trump & Son. De 1976 à 2001, il a été président et PDG de The Trump Organization.

En 2004, Trump a commencé sa série de télé-réalité The Apprentice, qui a duré 14 saisons et a fait de lui un nom connu de tous. En 2015, il a annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis en tant que républicain. Il a remporté l’élection en novembre 2016 et a pris ses fonctions le 20 janvier 2017.

Depuis qu’il est devenu président, Trump a signé un certain nombre de décrets et fait plusieurs déclarations controversées. Il a également été mêlé à plusieurs scandales, dont des enquêtes sur les liens possibles entre sa campagne et la Russie.

Trump est un homme d’affaires et un magnat de l’immobilier qui s’implique dans la politique depuis de nombreuses années

Donald Trump par Donald Trump

Je suis un homme d’affaires prospère et un magnat de l’immobilier. Je suis impliqué dans la politique depuis de nombreuses années. J’ai toujours été un républicain.

Je me suis présenté à l’élection présidentielle en 2000, mais j’ai perdu l’investiture au profit de George W. Bush.

En 2015, j’ai annoncé ma candidature à l’élection présidentielle de 2016 en tant que républicain. J’ai remporté l’élection contre Hillary Clinton et suis devenu le 45e président des États-Unis.

En tant que président, je me suis concentré sur la création d’emplois, la baisse des impôts et la réduction des réglementations. J’ai également travaillé à l’amélioration des relations avec la Russie et la Corée du Nord. Je crois que j’ai réussi à rendre l’Amérique grande à nouveau.

Je suis l’actuel principal candidat à l’investiture républicaine pour la présidentielle. J’ai été une personnalité de la télévision pendant de nombreuses années. Je suis très populaire auprès du peuple américain, et je crois que je peux toujours rendre à l’Amérique sa grandeur.

En 2024 je mettrai l’Amérique au premier plan, et je ferai en sorte que nous gagnions sur le commerce, l’immigration et la politique étrangère.

Je rendrai l’Amérique grande à nouveau ! Make America Great Afain

Il est connu pour ses déclarations et ses politiques controversées

Donald Trump est un homme qui aime pousser les boutons et attirer l’attention. Il sait que la meilleure façon d’y parvenir est de faire des déclarations controversées qui feront parler les gens. Et, que vous l’aimiez ou le détestiez, il est indéniable qu’il est doué pour énerver les gens.

De ses commentaires sur les Mexicains et les musulmans à ses projets de construction d’un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Trump a clairement montré qu’il n’a pas peur de susciter la controverse.

Et, bien que ses commentaires et ses politiques puissent diviser, on ne peut nier qu’ils sont efficaces. Après tout, Trump ne serait pas là où il est aujourd’hui s’il ne savait pas comment faire parler les gens.

Trump est l’actuel candidat principal à l’investiture républicaine pour la présidentielle de 2024

Trump prévoyait de redonner sa grandeur à l’Amérique en créant des emplois, en réduisant les impôts et en construisant un mur le long de la frontière mexicaine

Lorsque Donald Trump a été élu président en 2016, il a fait la promesse de « rendre l’Amérique grande à nouveau » Pour ce faire, il s’est engagé à créer des emplois, à réduire les impôts et à construire un mur le long de la frontière mexicaine. Bien que Trump ait réussi à créer des emplois, à réduire les impôts et à construire le mur, de nombreux Américains estiment qu’il n’a pas rendu l’Amérique grande à nouveau.

En fait, les politiques de Trump ont conduit à une division et une hostilité accrues, tant au sein des États-Unis qu’entre les États-Unis et d’autres pays. Par conséquent, il reste à voir si Trump sera en mesure de tenir sa promesse de rendre l’Amérique grande à nouveau. On peut dire sans se tromper que, qu’on l’aime ou qu’on le déteste,

Donald Trump est l’un des présidents les plus controversés de l’histoire américaine. Ses politiques ont entraîné une division et une hostilité accrues au sein des États-Unis et entre les États-Unis et d’autres pays.

Bien qu’il ait réussi à créer quelques emplois, à réduire les impôts et à construire un début de mur le long de la frontière mexicaine, il reste à voir si Trump sera en mesure de tenir sa promesse de rendre l’Amérique grande à nouveau en 2024.