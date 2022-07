Depuis quelques décennies, les jeux en ligne sont devenus un moyen passionnant de se divertir et de passer des moments inoubliables depuis chez soi grâce à son appareil mobile ou son ordinateur. Pour jouer, il suffit de se rendre sur un site fiable et sécurisé pour en profiter. Sur le net aujourd’hui, il y a des milliers de plateformes sur lesquelles vous pouvez vous rendre pour vous amuser comme bon vous semble. Que ce soit les jeux de casino, d’action, d’arcade, de voiture, de réflexion, de moto ou autres, vous trouverez à coup sûr votre titre favori. Tous les titres que proposent les meilleures plateformes du genre aujourd’hui sont accessibles depuis les smartphones, tablettes, ordinateurs et autres, car ils sont conçus avec la technologie HTML5. À présent, passons à la présentation des meilleures plateformes de jeux du premier semestre 2022.

Jeux.fr

Jeux.fr est un site de jeu français qui accueille depuis 2014 des millions de joueurs venant de divers horizons. Depuis sa création, il enregistre plus de 19 milliards de parties lancées sur ses différents jeux. Pour jouer sur Jeux.fr, le joueur à le choix de créer ou non un compte utilisateur. Toutefois, si vous souhaitez profiter pleinement des services de ce site de jeu, vous devez impérativement vous inscrire. L’avantage de se divertir sur Jeux.fr se trouve également dans le fait que vous pouvez laisser des commentaires sur ses différents titres. Ces différentes notes positives ou négatives permettront aux nouveaux joueurs de se faire une idée de la qualité des titres disponibles sur la plateforme.

Sur Jeux.fr, de nouveaux jeux sont ajoutés presque chaque jour. Pour les trouver, vous pouvez vous rendre dans la section « Nouveau ». L’interface de cette plateforme étant bien détaillée, vous n’aurez pas du tout mal à vous retrouver. Dès que vous vous rendez sur Jeux.fr, vous aurez l’opportunité de jouer à des jeux de réflexion, d’action, de course, de tir, de puzzles, etc. Cette plateforme dispose également d’une section réservée aux jeux multijoueurs.

Cresus Casino

Créé en 2014, l’établissement de paris Cresus est l’un des meilleurs casinos en ligne accrédités par la juridiction du Curaçao. Sur de nombreux guides pour trouver les meilleurs sites où jouer gratuitement, cette plateforme de jeux se trouve souvent en tête du classement. Faisant partie des meilleurs casinos en ligne, le site Cresus dispose d’une ludothèque de plus de 2 100 titres, dont les machines à sous, les jeux de table comme le blackjack, la roulette, le poker, le baccara, etc. De plus, si vous aspirez à jouer à des jeux en présence d’un croupier en direct, sur cette plateforme de paris, vous trouverez plus de 185 titres de ce genre.

Les options de divertissement de Cresus Casino sont éditées par des développeurs chevronnés comme NetEnt, Evolution Gaming, Pragmatic Play, Yggdrasil Gaming, Play’N Go, BetSoft et autres. En tout, on peut compter 17 fournisseurs de logiciel. Dès que vous vous inscrivez sur ce site, vous aurez la possibilité de recevoir un bonus de 150 % à hauteur de 300 € sur votre premier dépôt. Sur Cresus Casino, vous bénéficierez également des offres sur vos dépôts effectués le mercredi, vendredi et samedi. Pour retirer vos gains sur cette plateforme, vous aurez la possibilité d’utiliser une large variété de méthodes de paiement sécurisées.

Jeux Gratuits.com

Sur internet, Jeux Gratuits.com fait partie des meilleurs sites sur lesquels vous trouverez une large variété de productions pour vous amuser. Les jeux de cette plateforme sont disponibles sans téléchargement et sans inscription. L’interface de Jeux Gratuits.com est bien détaillée et organisée. Dès que vous vous rendez sur cette plateforme, vous verrez plusieurs catégories. Jeux Gratuits.com possède également des sections « Jeux tablette », « Jeux iPhone » et « Jeux smartphones ». Alors, en fonction de la marque de votre téléphone, vous connaissez déjà les titres auxquels vous pouvez jouer pour passer des moments de divertissement inoubliables.

La ludothèque de Jeux Gratuits.com abrite des jeux à thème d’animaux, de combat, de sport, d’Halloween, de guerre, de course, de stratégie, d’aventure, de tir, etc. Il y a même des jeux dont le thème porte sur les meilleurs films pour enfant comme Harry Potter. La plateforme organise également des concours auxquels vous pouvez participer pour gagner d’impressionnantes récompenses. Pour y prendre part, vous pouvez vous rendre dans la section « Concours ». Sur ce site, vous trouverez sans aucun doute le titre qui vous tiendra en haleine pendant de longues heures.

Neon54 Casino

Sur Neon54 Casino, les amateurs de jeux en ligne peuvent obtenir un bonus de bienvenue de 1 000 € valable sur leurs trois premiers dépôts. En dehors de cette offre, cette plateforme de paris dispose également de quatre autres bonus de bienvenue. Neon54 Casino propose également de nombreuses autres promotions à ses membres. Mieux, pour permettre à ses nouveaux et anciens joueurs de se divertir sur plus de 4 000 titres dont les machines à sous et les jeux de tables, Neon54 Casino a conclu des accords de partenariat avec plus de 50 développeurs de renoms.

En ce qui concerne les fournisseurs de logiciel qui alimentent Neon54 Casino, nous pouvons évoquer le nom de GameArt, Play’N Go, Pragmatic Play, Red Tiger, Yggdrasil Gaming, Microgaming, etc. Sur Neon54 Casino, les joueurs peuvent se divertir sur plus de 150 jeux en direct comme Speed Blackjack, Sweet Bonanza Candyland, Crazy Time, Monopoly Live, Mega Sic Bo, etc. Le casino en ligne Neon54 propose ses services à l’ensemble des joueurs du monde entier en toute sérénité grâce à une licence obtenue auprès de la juridiction du Curaçao.

GamesLol.net

GameLol.net propose aux joueurs plus de 20 000 jeux jouables directement via les navigateurs de n’importe quel appareil mobile. Les titres sont bien conçus et amusants. Les jeux les plus joués sur GameLol.net sont entre autres Bubble Town, Woobies, Bouncing Balls, Puzzle Booble, Dragon Ball Fierce Fighting, Fairy Tail vs One Piece, Text Twist français, Bubble Mouse Blast, etc. Quel que soit votre âge, votre sexe, vous trouverez sur ce site, le jeu qui vous convient. Par exemple, si vous recherchez des jeux pour votre enfant, vous pouvez vous rendre dans la section « Jeux pour enfants ». Sur cette page, vous trouverez de nombreuses productions qui développeront la mémoire, la créativité et le réflexe. Au nombre de ces titres, nous pouvons citer Toon Cup 2018, Table Tennis Ultimate Tour, Amazing Strange Rope Police, etc. GameLol.net propose des jeux d’action, d’aventure, de carte, de mahjong, de musique, de tir, de zuma et plein d’autres. Il y a également des jeux de cuisine qui vous invitent à incarner un chef cuisinier pour préparer de bonnes frites ou servir des burgers mythiques et incroyables. Sur cette plateforme, vous ne pourrez jamais vous ennuyer. Cerise sur le gâteau, GameLol.net est mis à jour régulièrement et de nouveaux jeux sont ajoutés à sa ludothèque.

FatBoss Casino

Le casino en ligne FatBoss a vu le jour en 2019. Cette même année, il a reçu le prix de « Best Online Casinos », grâce à la qualité irréprochable de ses services. FatBoss Casino accueille ses nouveaux membres avec un bonus de 100 % à hauteur de 50 € plus 100 free spins. Ces tours gratuits sont valables sur les jeux Jackpot Express, Valley of The Gods, Dr Fortuno, Easter Island 2, Viking Go to Hell. Toutes ces productions sont éditées par Yggdrasil Gaming. Une fois joueur de FatBoss Casino, vous aurez la possibilité de participer à des tournois qui valent vraiment le détour. De plus, vous aurez aussi l’opportunité de vous divertir sur plus de 3 000 jeux sans téléchargement.

Au nombre de ces titres, vous trouverez des machines à sous dont le thème porte sur l’Égypte ancienne, la Grèce antique, les animaux et les belles villes du monde. Sur FatBoss Casino, vous pouvez également jouer à la roulette, au blackjack et aux jeux en direct. Tous ces titres conçus par des fournisseurs de logiciel comme Red Tiger, Evolution Gaming, NetEnt, Playson, BetSoft, Relax Gaming et autres sont accessibles depuis n’importe quel appareil mobile et ordinateur.

Y8.com

Y8.com est un site de jeux gratuits qui abrite plus de 84 739 titres. Cette plateforme existant depuis plus de 15 ans, elle compte plus de 30 millions de joueurs dans le monde entier. Les studios de jeux qui alimentent Y8.com sont 1000webgames, IrySoft, Paco Games, Play Dora, Zygomatic, Studd Games, GoGoMan, Freeze Nova, etc. Dès que vous vous inscrivez sur Y8.com, vous aurez la possibilité de vous divertir sur des jeux de sport, de tir, de combat, course, de pilotage, de stratégie. Il y a également une section réservée aux jeux de filles.

Sur Y8.com, de nouveaux jeux sont ajoutés toutes les 24 heures. Cela va sans dire que lorsque vous vous abonnez à ce site, vous ne manquerez presque jamais de quoi vous amuser. Si vous souhaitez vous divertir sur les nouveaux titres de Y8.com, vous pouvez cliquer sur l’onglet « Nouveaux Jeux ». Ce qui rend cette plateforme plus populaire et plus attrayante, c’est la possibilité de regarder des dessins animés qu’il propose à ses membres. Que vous soyez un amateur de jeux en ligne ou non, vous trouverez à coup sûr de quoi vous amuser sur Y8.com. Les jeux ici sont compatibles avec n’importe quel appareil mobile.