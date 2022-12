– Un rapport rendement/risque très intéressant sont les principales raisons d’investir en scpi et leur résilience lors des crises.

– Une délégation totale de la gestion.

– Diversification des actifs – Partage des risques – Investissement régulé par l’autorité des marchés financiers.

Il existe différentes solutions pour optimiser la fiscalité des SCPI, en fonction de la situation de l’investisseur ou de la localisation géographique du patrimoine immobilier. Les avantages des SCPI à haut rendement sont donc qu’investir en SCPI cela permet de se constituer un patrimoine immobilier offrant un rendement intéressant avec fiabilité.

Finalement en investissant en SCPI c’est répondre à la question comment transformer vos 0 € en centaines de milliers d’euros en quelques années.

L’investissement en SCPI est un type d’investissement immobilier qui est devenu de plus en plus populaire ces dernières années. Semblables aux fonds communs de placement, les SCPI investissent dans un portefeuille d’actifs immobiliers et distribuent les bénéfices aux actionnaires. Cependant, il existe plusieurs avantages clés que les SCPI ont par rapport aux autres types d’investissements

Une SCPI (Société civile de placement immobilier) qu’est-ce que c’est ?

Une SCPI est une société d’investissement immobilier qui permet aux investisseurs d’accéder à des revenus locatifs diversifiés grâce à des investissements groupés sur les marchés de l’immobilier commercial et résidentiel. Les SCPI sont gérées par des professionnels spécialisés qui investissent dans des propriétés situées dans différents pays et régions, offrant ainsi une excellente diversification du portefeuille.

L’un des principaux avantages d’investir dans une SCPI C’est le rendement attrayant. En investissant dans une SCPI, les investisseurs peuvent tirer parti du pouvoir d’achat collectif de tous les actionnaires pour accéder à des investissements à haut rendement qui seraient autrement hors de leur portée. De plus, les investisseurs bénéficient d’une délégation totale de la gestion à une équipe de professionnels ayant une grande expérience des marchés immobiliers – cela permet de réduire les risques et de maximiser les rendements des investisseurs.

Les différents types de SCPI

Scpi à capital variable ou fixe

La SCPI à capital variable ou fixe est le type de FPI le plus courant. Elle permet aux investisseurs d’investir dans un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers et de recevoir une part des revenus locatifs générés par ces actifs. Avec ce type de SCPI, la somme d’argent pouvant être investie par chaque investisseur n’est pas limitée, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui cherchent à se constituer un portefeuille plus important.

Scpi de rendement ou de plus-value

La SCPI de rendement ou de plus-value est un type de FPI qui vise à générer des gains en capital par le biais d’investissements dans des biens immobiliers qui ont un potentiel d’appréciation. Ce type d’investissement implique généralement l’acquisition et la rénovation de biens immobiliers sous-évalués, qui peuvent ensuite être vendus à un prix plus élevé. Les investisseurs qui investissent dans ce type de SCPI bénéficient la possibilité de réaliser des gains en capital en plus d’un rendement sur le revenu.

Scpi Fiscale

La SCPI fiscale est un type de REIT qui combine les avantages d’un investissement dans l’immobilier avec des avantages fiscaux. Ce type de SCPI permet aux investisseurs de bénéficier d’une réduction d’impôts sur leurs revenus, leurs plus-values et leur patrimoine. Les économies d’impôts dépendent des lois spécifiques applicables à la situation de chaque investisseur, mais de manière générale, investir dans une SCPI fiscale peut permettre de réaliser des économies importantes par rapport aux investissements traditionnels.

Investir dans des SCPI peut offrir aux investisseurs la possibilité d’accéder à des revenus locatifs et à des gains en capital avec l’avantage supplémentaire des économies d’impôts. Pour ceux qui recherchent une approche plus diversifiée et professionnelle de l’investissement immobilier, une SCPI peut être une excellente option. Cependant, il est important de faire vos recherches et de choisir une SCPI qui correspond à vos objectifs d’investissement individuels

3 raisons pour lesquelles vous devriez envisager d’investir dans des SCPI en 2023

Le rapport rendement/risque est très attractif

Vous pouvez déléguer la gestion de votre investissement

L’investissement est réglementé par l’autorité des marchés financiers

Le rapport rendement/risque est très attractif

Les SCPI à haut rendement offrent aux investisseurs la possibilité d’obtenir des rendements élevés avec un risque relativement faible. Par exemple, certaines sociétés ont augmenté leurs dividendes de 11% l’année dernière malgré la pandémie. De même, la valeur liquidative par action de certaines ont augmenté de 5,4% sur la même période.

Vous pouvez déléguer la gestion de votre investissement

Lorsque vous investissez dans une SCPI, vous confiez la gestion de votre investissement à une équipe professionnelle d’experts. Cela vous libère du temps afin que vous puissiez vous concentrer sur d’autres choses importantes dans votre vie. En outre, cela permet d’éliminer les émotions de l’équation, qui peuvent souvent obscurcir le jugement lors des décisions d’investissement.

L’investissement est réglementé par l’autorité des marchés financiers

Les SCPI sont soumises à une réglementation stricte de l’Autorité des marchés financiers (AMF), ce qui permet de préserver les intérêts des investisseurs.

Par exemple, les SCPI doivent avoir un investissement initial minimum de 100 000 € et doivent être diversifiées sur au moins 10 biens immobiliers. De plus, au moins 50 % du portefeuille doit être investi dans l’immobilier commercial tel que des immeubles de bureaux, des surfaces commerciales ou des entrepôts industriels.

Ne pas oublier certaines règles d’or et erreurs à éviter

Les 3 règles d’or à suivre pour réussir dans l’investissement immobilier en 2023

1. Ayez une stratégie claire et respectez-la : Investir dans l’immobilier est une activité à long terme qui nécessite l’adoption d’une stratégie d’investissement bien pensée. Avant d’investir, définissez vos objectifs, décidez si vous achetez pour valoriser le capital ou générer des revenus, et établissez un plan de sortie. Cela vous aidera à rester concentré ainsi qu’à minimiser le risque de prendre des décisions basées sur l’émotion.

2. Diversifiez votre portefeuille : Lorsque vous investissez dans l’immobilier, il est important de diversifier les classes d’actifs, les zones géographiques et les types de propriétés. Cela vous aidera à gérer le risque associé à un investissement particulier. Investir en SCPI est un excellent moyen de réaliser une diversification, car elle vous permet d’investir dans un portefeuille de propriétés différentes.

3. Faites vos recherches : Investir dans l’immobilier exige beaucoup de diligence raisonnable. Faites des recherches sur le marché et découvrez le prix de vente de propriétés similaires, lisez les lois et règlements de zonage et assurez-vous de comprendre les implications fiscales de chaque investissement.

Les 4 principales erreurs à éviter lorsqu’on veut investir dans des SCPI à haut rendement en 2023

Ne pas diversifier

Ne pas faire de recherches sur votre investissement

Investir sans plan

Ne pas comprendre les frais

Ne pas diversifier

Lorsque vous investissez dans des SCPI, il est important de diversifier entre différentes classes d’actifs et régions géographiques. Si vous n’investissez que dans un seul type de propriété ou une seule région, votre portefeuille peut être trop risqué. Le fait d’avoir un portefeuille diversifié permet de répartir le risque associé à tout investissement individuel sur plusieurs secteurs et géographies différents.

Ne pas faire de recherches sur votre investissement

Avant d’investir dans une SCPI, il est important de faire des recherches approfondies sur la société et son portefeuille de propriétés. Assurez-vous de comprendre les risques associés à chaque propriété et comment ils affecteront votre investissement.

Investir sans plan

Avant d’investir dans une FPI, vous devez avoir un plan clair en tête. Décidez quels sont vos objectifs et élaborez une stratégie de sortie qui vous aidera à les atteindre.

Ne pas comprendre les frais

Comprenez les frais associés à un investissement dans une scpi, comme les frais de gestion, les coûts d’acquisition et les coûts de financement. Ceux-ci peuvent s’additionner au fil du temps et manger rendement. Assurez-vous de comprendre les frais qui vous seront facturés avant d’investir. De cette façon, vous pouvez vous assurer que votre investissement est aussi rentable que possible.

Conclusion

Globalement, l’investissement dans les SCPI offre de nombreux avantages qui en font une option intéressante pour de nombreux investisseurs.

Le potentiel de rendement élevé, le faible profil de risque et la gestion professionnelle en font un choix attrayant pour ceux qui cherchent à investir de l’argent en 2023.