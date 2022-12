La Vraie histoire du Père Noël (suite 4)

Saint Nicolas dans le nord-est de la France

En France, dans le nord et l’est du pays, en Alsace, en Lorraine, dans les Ardennes, les Hauts-de-France et la Franche-Comté, c’est Saint Nicolas qui apporte les cadeaux aux enfants le 6 décembre. Un assistant l’accompagne, il a l’apparence du diable et se charge de punir les enfants capricieux.

Une relique a été dérobée par le Seigneur Aubert de Varangéville, en Italie en 1087. Il la rapporte en Lorraine et fait construire une basilique à quelques kilomètre de Nancy, pour abriter la relique. Comme celle-ci fait des miracles, le hameau devient un endroit de pèlerinage, puis une étape du chemin de Saint Jacques de Compostelle. En Lorraine de nombreuses rues portent le nom de Saint Nicolas.

De saint Nicolas au Père Noël

Le 6 décembre, les écoliers du collège Saint Nicolas du Louvre n’avaient pas classe. On faisait revêtir à l’un d’eux un habit rouge semblable à celui d’un évêque et il était chargé de distribuer des friandises.

Le Père Noël est issu de ce personnage, qui fut appelé Sancta Nikolaus, puis Sanct Klaus.

Le Père Noël est protestant

Puis la Réforme du mouvement de Luther rejette le culte des saints, saint Nicolas est alors remplacé par l’enfant Jésus.

Mais, avant que le Père Noël ne soit rendu populaire, les catholiques français, pour la plupart, accordaient déjà à Jésus la distribution des cadeaux de Noël.

La première fois que l’on parle du Père Noël

La première fois que l’on a pu trouver le nom de « Père Noël » écrit dans la littérature française, c’est en 1855 dans l' »Histoire de ma vie » de George Sand, où elle raconte le père Noël de son enfance.

Avant on parlait plutôt du « petit Jésus » ou « bonhomme de Noël ».

