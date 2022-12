John H. Kellogg a inventé les Corn Flakes, les premières céréales sèches en flocons pour petit-déjeuner. Les Corn Flakes sont devenus les céréales sèches pour petit-déjeuner les plus populaires au monde et ont transformé le petit-déjeuner américain typique. Les céréales sèches pour petit-déjeuner à base de flocons de maïs deviennent de plus en plus prisés depuis et l’histoire de leur création est également très intéressante.

Kellogg est né dans le canton de Tyrone, dans le Michigan. Il a fréquenté la faculté de médecine de l’Université du Michigan et est diplômé du Bellvue Hospital Medical College. En 1876, il devint surintendant du Battle Creek Sanitarium à Battle Creek, Michigan. Là, il a promu le bien-être grâce à une alimentation saine et végétarienne et a régulièrement expérimenté de nouveaux produits alimentaires.

Dans la coulisse du sanatorium

Kellogg travaillait avec son frère Will sur un nouveau type de farine de blé pour les patients du sanatorium lorsque le processus qui a abouti aux Corn Flakes a été accidentellement découvert. En étalant la pâte de blé qui avait été oubliée du jour au lendemain, les frères ont découvert qu’au lieu de miches de pain, ils obtenaient de fins flocons. Les patients de Kellogg ont aimé la nouvelle nourriture et il a vendu plus de 100 000 livres de céréales la première année.

John Kellogg a inventé d’autres produits alimentaires populaires, notamment le beurre de cacahuète, le granola et un substitut de café à base de céréales. Il a continué à diriger le sanatorium et à expérimenter de nouveaux aliments, tandis que Will a quitté l’hôpital et a fondé la Kellogg Toasted Flake Company, le prédécesseur de la Kellogg Company d’aujourd’hui.

Pour la lutte indiquée, Kellogg a également développé un régime végétarien qui comprenait des céréales pour le petit-déjeuner et interdisait la consommation de viande, ce qui, selon le scientifique, éveillait la sensualité.

Corn Flakes : réduire la libido masculine ?

Kellogg croyait que la masturbation entraînait divers maux et maladies, et que le jeûne au petit-déjeuner aiderait à réduire l’appétit sexuel. En termes simples, les flocons de maïs ont été inventés spécifiquement pour lutter contre la masturbation. Ils n’étaient pas sucrés et ont été servis pendant plusieurs années pour le petit-déjeuner au sanatorium de Battle Creek.

Les Corn Flakes ont d’abord été créés par le Dr John Kellogg pour réduire la libido masculine. Le Dr Kellogg croyait que le sexe était mauvais pour la santé physique et mentale. Kellogg croyait que la masturbation entraînait divers maux et maladies, et que le jeûne au petit-déjeuner aiderait à réduire l’appétit sexuel. En termes simples, les Corn Flakes ont été inventés pour lutter contre la masturbation. Ils n’étaient pas sucrés et ont été servis pendant plusieurs années pour le petit-déjeuner au sanatorium de Battle Creek. Bien plus tard, le frère du médecin, Will Kellogg, se lance dans la production à l’échelle industrielle, ajoute du sucre aux céréales et crée sa propre entreprise.

Ainsi, en 1895, les flocons de maïs originaux ont été brevetés par le médecin américain John Harvey Kellogg. En 1906, les Kellogg ont commencé à produire en masse un nouveau type d’aliments et ont fondé leur propre entreprise, Kellogg’s , qui est toujours le leader dans la production de corn flakes et de céréales pour petit-déjeuner malgré une baisse mondiale de la consommation des céréales au petit-déjeuner depuis le milieu des années 2000 et la prise conscience de l nécessité d’avoir un apport en sucre plus faible dans l’apport journalier.

Conclusion

John Harvey Kellogg a inventé les corn flakes en 1895 pour réduire la libido masculine. Bien que sa méthode n’ait peut-être pas été couronnée de succès, elle est à l’origine du phénomène Corn Flakes qui a non seulement influencé le petit déjeuner des Américains pendant plus d’un siècle, mais continue également à être appréciée par des millions de personnes chaque jour.

La contribution inestimable et durable qu’il a faite aux céréales pour petit-déjeuner marquera toujours l’humble Dr John Harvey Kellogg comme un vrai innovateur même si l’idée initiale n’était pas la nutrition de tout le monde au petit-déjeuner.