Le compte à rebours jusqu’à Noël est toujours un moment excitant, et quelle meilleure façon de compter les jours qu’avec un calendrier de l’avent ? A acheter pour vous ou à offrir à vos proches, les calendriers de l’Avent en chocolat sont le moyen idéal de profiter encore plus de cette période de l’année que nous aimons tant. A faire vous-même ou à commander en faisant vos courses en ligne, voici une sélection de calendriers de l’avent à découvrir.

Le calendrier de l’avent au chocolat : un classique indémodable

Comment parler de calendrier de l’avent sans évoquer le traditionnel calendrier au chocolat ? Décliné en de nombreux types, vous êtes sûr d’en trouver un qui vous plaira, ou qui plaira à celui à qui vous voulez l’offrir, qu’il préfère le chocolat au lait, noir ou blanc.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus spécial, vous pouvez même trouver des calendriers de l’Avent proposés par des chocolateries réputées, ou encore avec des chocolats différents venus du monde pour une véritable dégustation gourmande.

Les calendriers conçus pour les gourmands

Si vous êtes un amateur de cuisine, il y a de fortes chances que les calendriers de l’Avent vous enthousiasment. Je veux dire, qui n’aimerait pas avoir une dose quotidienne de chocolat, de fromage, de bière ou de vin jusqu’à Noël ?

C’est là qu’interviennent ces calendriers de l’Avent conçus pour les gourmands. Du salé au sucré, il y en a pour tous les goûts. Alors, que vous comptiez les jours jusqu’à Noël avec un ami ou un être cher, ou que vous vouliez simplement vous faire plaisir, craquez pour ces calendriers de l’Avent remplis de nourriture.

Les calendriers beauté, qui font fureur depuis quelques années

Les calendriers beauté font fureur depuis quelques années, et il est facile de comprendre pourquoi : ils constituent un excellent moyen de suivre votre routine beauté et de vous assurer que vous essayez toujours de nouveaux produits et de nouveaux looks.

Si vous ne connaissez pas les calendriers de beauté, il s’agit essentiellement d’un calendrier rempli de miniatures de produits de beauté à découvrir, et d’accessoires comme des miroirs de poche, des pinceaux, etc.

Les calendriers plus spirituels, orientés vers le développement personnel

C’est à nouveau le moment de l’année où nous commençons à réfléchir à ce que nous voulons faire différemment au cours de l’année à venir, et à la manière dont nous pouvons concrétiser ces changements.

Pour beaucoup de gens, cela implique de fixer des objectifs et de prendre des résolutions en matière de croissance et de développement personnel. Pour cette raison, pourquoi ne pas opter pour un calendrier rempli de pensées positives, ou de citations inspirantes ?

Le calendrier de l’avent fait main, pour un cadeau original et sentimental

Si vous êtes à la recherche d’un cadeau unique et sentimental pour les fêtes de fin d’année, ne cherchez pas plus loin que le calendrier de l’Avent fait à la main. Ce cadeau unique en son genre ne manquera pas de faire sourire la personne qui aura la chance de le recevoir.

En plus d’être bien plus sentimental qu’un calendrier acheté dans le commerce, ce cadeau vous permet de réunir tous les autres types de calendriers de l’avent en un, en glissant ce que vous voulez dans chaque case !