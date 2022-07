Vous recherchez actuellement des bijoux fantaisie, mais vous souhaitez vous assurer de la qualité avant de les acheter. Vous ne savez pas comment vérifier si ce sont de bons bijoux, mais également si le prix est correct. Ne vous inquiétez pas, les réponses à vos questions se trouvent dans cet article. Premièrement, nous allons découvrir ensemble les critères qui vont vous permettre de sélectionner le meilleur bijou. Ensuite, nous allons nous attarder sur les prix pour vous permettre d’être plus attentif aux différentes arnaques qui peuvent arriver dans ce monde.

Les critères pour choisir la meilleure bijouterie fantaisie

Pour choisir la meilleure bijouterie fantaisie, vous allez principalement devoir vous référer à la qualité des bijoux. Pour cela, vous allez tout d’abord regarder les matières des bijoux présents dans la boutiques. C’est-à-dire les matériaux comme le zinc, le zirconium, le cuivre, l’argent, l’acier inoxydable, le plaqué or et plaqué argent… Si votre bijou est dans l’une de ces matières, c’est déjà un gage de qualité pour un bijou fantaisie. Bien évidemment, essayez de jeter également un œil à la résistance des bijoux, et notamment aux fermoirs des bracelets et des colliers. Afin d’être sûr de ne pas perdre vos bijoux trop rapidement à cause d’un fermoir qui aurait cédé. Bien évidemment, pour les bagues et certains types de bracelet, ce sont généralement d’autres éléments que vous pouvez regarder.

Également faites attention à de nombreux détails lorsque vous rentrez dans la bijouterie notamment les connaissances des vendeurs. Ceci est un élément qui peut vous aiguiller pour vous aider à choisir le bon magasin.

Quels sont les prix des bijoux fantaisie

Généralement les prix des bijoux fantaisie vont de 10 à 100 euros. Cependant, vous pouvez toujours en trouver à des prix plus ou moins importants. Tout dépend, des matériaux utilisés, du savoir faire requis, du temps et de la complexité de la fabrication. Bien évidemment, certains types de bijoux sont plus longs à confectionner, par exemple un collier est censé être plus long qu’un bracelet donc le temps de fabrication est plus important. Bien entendu, cela a des répercussions sur le prix.

Si vous voulez être sûr de ne pas vous faire arnaquer en achetant ce type de bijoux. Essayez de ne pas dépasser les 100 euros pour un bijou. Pour ce prix là, vous pouvez parfois obtenir 5 à 6 bijoux fantaisie. Ce qui vous permettra de pouvoir mieux vous apprêter.

N’oubliez pas également que certains métaux sont plus cher que d’autres, par exemple un bijou en plaqué or coûtera probablement plus cher qu’un bijou en plaqué argent.

Cet article est désormais terminé, nous espérons avoir pu vous aiguiller sur le choix de vos bijoux. Le but étant de vous aider à sélectionner des bijoux de qualité sans vous faire arnaquer.