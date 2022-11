Avec la crise économique mondiale, de nombreuses personnes ont dû se serrer la ceinture. Pour beaucoup, cela signifie rechercher des alternatives moins chères aux marques habituelles des supermarchés. C’est là qu’interviennent les magasins de hard discount comme Lidl et Aldi.

Qu’est-ce que le hard discount ?

Les magasins de hard discount sont ceux qui proposent des prix plus bas que les supermarchés traditionnels. Ils proposent généralement une gamme de produits plus restreinte, qui sont tous des produits de marque. Les prix sont toujours bas et des offres spéciales sont souvent proposées.

Pourquoi Lidl et Aldi ont-ils changé leur gamme et leurs prix ?

Lidl et Aldi ont tous deux modifié leurs gammes ces dernières années, optant pour une montée en gamme. Cela a entraîné une augmentation des prix, car les marques veulent être perçues comme offrant un bon rapport qualité-prix. En outre, Aldi a également augmenté ses prix afin de concurrencer Lidl sur le plus haut de gamme ce que le groupe ne faisait pas avant y ajoutant des marques ce qui était également hors de la stratégie d’Aldi.

Qui est le moins cher entre Lidl et Aldi ? En général, Lidl est légèrement plus cher qu’Aldi, mais certains produits sont moins chers chez Lidl. Leclerc reste le supermarché le moins cher dans l’ensemble.

Lidl

Lidl a été fondé par Dieter Schwarz en 1930. L’entreprise a commencé comme une petite épicerie en Allemagne, mais elle est rapidement devenue une grande chaîne. Ces dernières années, Lidl s’est étendu à d’autres pays, dont la France. L’entreprise est connue pour ses prix bas et l’importance qu’elle accorde aux produits de qualité. Le Groupe Aldi est le plus grand rival de LIDL.

Aldi

Aldi a également été fondée par Karl Hans Albrecht. en 1913. Comme Lidl, Aldi a commencé comme une petite épicerie en Allemagne, mais elle est depuis devenue une grande chaîne avec des magasins dans le monde entier. Cependant, la réputation d’Aldi n’a pas toujours été bonne – l’entreprise a été accusée de vendre des produits de mauvaise qualité par le passé et au passé douteux de ses dirigeants avec l’Allemagne Nazi.

Aldi et Lidl sont deux des supermarchés économiques les plus populaires. Mais lequel est le moins cher ?

Pour répondre à cette question, nous devons examiner les prix et les offres proposés par les deux magasins.

Aldi est connu pour ses prix bas et propose souvent des offres sur toute une série de produits. Lidl propose également des prix compétitifs, ainsi qu’un programme de fidélité appelé Lidl Plus.

Lorsqu’il s’agit de produits spécifiques, la différence de prix entre Aldi et Lidl peut être assez importante. Cependant, il existe également des produits pour lesquels les prix sont très similaires.

Globalement, il semble donc que ni Aldi ni Lidl ne soit spécialement le moins ou moins cher que l’autre, mais que cela dépend vraiment des produits spécifiques que vous recherchez.

Les chaînes de supermarchés économiques Aldi et Lidl sont deux des magasins les plus populaires en Europe. Ils proposent des prix bas sur une gamme de produits, mais lequel est globalement le moins cher ? En général, il semble qu’aucun des deux magasins ne soit particulièrement moins cher ou plus cher que l’autre, mais que cela dépende vraiment des produits spécifiques que vous recherchez. Leclerc semble donc rester toujours le moins cher en France dans la globalité.