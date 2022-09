Et si vous pouviez aller faire vos courses et repartir avec une voiture ? C’est bien ce que va proposer Lild France du 3 octobre au 13 novembre avec une participation à partir de seulement 30 € d’achat. En lien avec sa nouvelle Application Lidl Plus donc qui permet pour 2 mois de plus d’avoir 5% de remise en caisse.

Et Lidl en profite d’ailleurs pour remercier Auto Moto et son poisson d’avril sur un SUV Silvercrest (marque de Lidl) bientôt en vente qui avait fait le buzz.

Une communication bien rodée

Vous le savez depuis quelques années Lidl grignote des parts de marché et principalement à toutes les enseignes Low Cost comme Leader Price ou Aldi et en se mettant non loin de Carrefour dans les zones plus rurales gagne du terrain là encore mais plus difficilement sur un Leclerc (qui est moins cher).

Le distributeur Allemand très actif sur les réseaux sociaux comme son collègue allemand de location de voiture Sixt n’a pas qu’un buzz à son actif surtout avec son Monsieur Cuisine à prix imbattable ou encore ses snickers aux couleurs de la marque.

Lild décide cette fois de passer un cap et va de nouveau faire gagner des voitures à ses clients.

Mais pas n’importe quelle voiture, une voiture aux couleurs de la marque.

Kitch vous avez dit ? Car si Lidl a bien changé de look au fil des années les couleurs criardes restent pourtant dans son logo et sa communication une façon de se démarquer et même de faire parler.

Une Mini Cooper à gagner

Ce sera donc le cas cette fois-ci avec une Mini Cooper aux couleurs de Lidl.

Mais en plus la marque se paye le luxe d’avoir son modèle (édition limitée donc ?) la Mini X Lidl.

Vous allez pouvoir saisir l’opportunité de gagner cette Mini Cooper aux couleurs de la marque Allemande du 3 octobre jusqu’au 13 novembre inclus.

Les gagnants seront désignés par tirage au sort et ils ne seront que 3 chanceux. En effet même si Lidl aime le buzz et a les moyens de faire mieux que 3 voitures et décide de faire des économies d’énergie en changeant potentiellement ces horaires d’ouverture à terme, agrandissant ses parkings photovoltaïques elle ne va pas non plus en faire trop.

Pourtant avec une augmentation des prix depuis des années et un changement de gamme Lidl pourrait faire mieux mais la marque Allemande semble plus dans en mode fourmi que cigale.