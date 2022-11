Rien n’intensifie l’excitation de Noël comme une bonne histoire. Que vous aimiez rentrer tôt dans l’esprit festif en comptant les jours jusqu’au 25 décembre, avec un livre de Noël, chaque soir au coucher ou que vous préfériez enregistrer un conte de Noël très spécial pour la veille du grand jour, il existe des titres fantastiques, nouveaux ou anciens.

Les livres magie de Noël

Les livres offrent un moment de calme pendant la période souvent agitée qui précède Noël. C’est le moyen idéal pour vos enfants de se perdre dans la magie de la saison, sans être assis devant un écran – ou sans que vous ayez à dépenser une fortune en activités festives.

Les livres de fête constituent un complément à une boîte de chocolats de Noël ou, mieux, vous pouvez créer votre propre calendrier de l’avent de livres de famille avec une histoire différente pour chaque jour de décembre. C’est quelque chose que vous pouvez répéter chaque année pour ajouter au plaisir du compte à rebours.

Quel livre pour quel âge ?

Quand vous choisissez un livre de Noël, vous devez prendre en compte l’âge et le niveau de lecture de votre enfant. Les bébés et les tout-petits adoreront les livres cartonnés avec des images claires – tout ce qui joue de la musique ou fait des sons est un succès garanti. Pour les enfants d’âge préscolaire et les jeunes enfants, les livres d’images que vous pouvez leur lire à l’heure du coucher sont un excellent choix, mais pour les lecteurs plus âgés et indépendants, leur faire lire chaque soir un chapitre d’un livre va leur donner quelque chose dans lequel s’impliquer vraiment.

Les livres pour imaginer

Les meilleurs livres de Noël donnent ce sentiment chaleureux et flou à travers des récits réconfortants, de belles illustrations et des personnages inoubliables. La liste des livres pour tous les âges est infinie et vous pouvez les retrouver en librairie, en grande surface, chez les bouquinistes et en bibliothèque.

Les enfants fous du Père Noël, fous des contes de Noël et des livres vont écouter, lire et tourner les pages d’innombrables livres. A l’heure du coucher et aux moments calmes de la journée, ils prendront plaisir à regarder de belles illustrations, à écouter des histoires pleines d’originalité qui vont capter leur imagination, et des livres qui susciteront vraiment une véritable excitation de Noël.

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 29 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis. Il reste au moins 29 bonnes occasions pour lire de belles histoire de Noël !