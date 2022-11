Ces burgers de McDonald’s sont les meilleurs selon un nouveau classement. Les 15 burgers de McDonald’s ont été classés selon leur qualité, leur goût et leur apparence. Le classement a été réalisé par un panel de experts en burgers (des fans de MCdo comme vous), les avis des internautes sur les réseaux sociaux, et les votes et notes de clients sur internet. Découvrez maintenant le classement du top 15 des meilleurs burgers de chez Mcdo.

Les meilleurs burgers de McDo selon les internautes

Le fast-food McDonald’s est connu dans le monde entier pour ses fameux burgers. En effet, les consommateurs français sont nombreux à se rendre dans l’enseigne américaine pour déguster leurs produits. Mais quels sont les meilleurs burgers de chez McDonald’s ? C’est ce que nous allons voir ensemble dans cet article.

Le Big Mac, un incontournable de chez McDonald’s

Le Big Mac est certainement le burger le plus célèbre de l’enseigne américaine. Il est composé de deux steaks hachés, de laitue, d’oignon, de pickles, d’une sauce spéciale et d’une tranche de fromage. Le tout est servi entre deux pains au sésame. Ce burger a été créé en 1967 par Jim Delligatti, un restaurateur américain et a été introduit en France en 1972. Le Big Mac est un vrai régal pour les papilles et est apprécié par les petits comme les grands.

Le McChicken, un burger au poulet savoureux

Le McChicken est un burger composé d’un steak de poulet frit, de laitue, d’oignon et d’une sauce mayonnaise au goût délicieux. Ce burger est très apprécié des consommateurs français car il est moins gras que les autres burgers de l’enseigne. De plus, le poulet utilisé est très tendre et savoureux. Le McChicken est donc un excellent choix pour ceux qui souhaitent manger plus light tout en se faisant plaisir.

Le Royal Chesse (Quarter Pounder), un burger à ne pas manquer

Le Royal Chesse est un burger composé d’un généreux steak haché accompagné de laitue, d’oignon, de cornichons et d’une sauce spéciale. Ce burger est particulièrement apprécié des amateurs de viande car il contient une belle quantité de viande bien juteuse. Le Royal Chesse est donc un excellent choix pour ceux qui cherchent à se faire plaisir avec un bon burger bien garni.

Le Cheeseburger, un classique intemporel

Le Cheeseburger est certainement le burger le plus simple de l’enseigne McDonald’s mais il reste néanmoins très savoureux. En effet, ce burger ne contient qu’un steak haché, du fromage et une sauce tomate qui lui donne tout son goût. Le Cheeseburger est donc un excellent choix pour ceux qui souhaitent manger un burger simple mais savoureux.

Un classement des meilleurs burgers de chez McDo

Le McMuffin Bacon Egg & Cheese

Le McMuffin Bacon Egg & Cheese est un petit-déjeuner complet et savoureux ! On y retrouve un œuf poché, du bacon fumé et du cheddar sur un muffin anglais grillé… Un régal pour les amateurs de bacon !

Le McWrap Chicken & Bacon

Le McWrap Chicken & Bacon est un wrap au poulet et au bacon accompagné de laitue, tomates et fromage fondu. Un repas complet et savoureux à déguster sans modération !

Les burgers les plus appréciés de McDo

Le classement des burgers les plus appréciés de chez McDo est établi sur la base des notes attribuées par les clients. Il s’agit donc des burgers les plus appréciés par les consommateurs. Les burgers suivant sont les plus appréciés.

Le classement se poursuit avec le Royal Cheese avec fromage, le Cheeseburger et le Hamburguer.

Les autres burgers présents dans le classement sont le big tasty, le 280, Mc Double Bacon, le McRoyal Deluxe, le McWrap Poulet Bacon.

Les meilleurs burgers de Mcdo selon leurs goûts

A la recherche du meilleur burger de chez McDonald’s ? Vous êtes au bon endroit ! Nous avons testé pour vous les burgers présents au menu du célèbre fast-food et nous les avons classés en fonction de leur goût, de leur texture, de leur originalité.

Le McWrap Poulet Bacon

Si vous préférez les burgers plus originaux, optez pour le McWrap poulet grillé et bacon. Son savoureux mélange de textures et de saveurs vous séduira à coup sûr !

Le Croque McDo

Pour finir, si vous avez un petit creux, le Croque McDo au fromage est fait pour vous. Ce petit burger composé d’une tranche de fromage, d’une galette de poulet et d’une salade est parfait pour grignoter en toute tranquillité.

Alors, quel est votre burger préféré chez McDonald’s ?

Top 15 des meilleurs burgers de McDo

Le classement des meilleurs burgers de chez McDo a été établi à partir des votes des internautes et des avis sur les réseaux sociaux. Les burgers sont classés selon leur goût, leur apparence et leur rapport qualité/prix. Le classement des meilleurs burgers de chez McDo est le suivant :

Le classement des meilleurs burgers de chez McDo est un excellent moyen de déterminer quel burger vous convient le mieux. Cela vous permettra de choisir le burger qui correspond à vos goûts et à vos besoins.