Le pain perdu est un plat qui consiste à faire cuire du pain dans du lait et dans des œufs. On peut y ajouter du sucre et de la cannelle. On le sert généralement avec du sirop d’érable ou du miel. Le pain perdu est originaire de France. On le consomme principalement le matin au petit-déjeuner. C’est un plat très simple à préparer et qui peut se décliner de nombreuses façons.