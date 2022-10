Tesla a besoin d’un nouveau modèle de fonctionnement pour booster encore ses ventes malgré un carnet de commandes qui explose et une marge par véhicule plus importante par voiture du fait d’une moindre publicité.

Car son CEO parle trop sur Twitter

La marque Tesla est connue pour ses voitures électriques de luxe, mais elle pourrait bien disparaître demain si son CEO ne fait pas attention à ce qu’il dit sur Twitter. En effet, Elon Musk a récemment tweeté des choses qui pourraient avoir des conséquences graves pour l’entreprise.

Musk a d’abord tweeté que Tesla allait produire 500 000 voitures en 2020, ce qui est beaucoup plus que ce que l’entreprise a été capable de produire à l’époque mais qu’il a réussi à faire déjouant les pronostics.

Cela ne cela signifie que Tesla sera bientôt la plus grande entreprise automobilistique du pays car elle ne produit que 500 000 véhicules par an donc 20 fois moins qu’un gros constructeur mais sa capitalisation est de 2 à 3 fois supérieure à un gros constructeur ce qui la rend ultra fragile en bourse et donc des propos de son CEO.

Musk a ensuite tweeté que Tesla ferait faillite si elle ne vendait pas plus de voitures, ce qui a également été interprété follement par les marchés financiers dont dépend donc l’entreprise.

Si Musk ne fait pas attention à ce qu’il dit sur Twitter, il risque de mettre en danger l’entreprise et tous ceux qui y travaillent. Il devrait réfléchir avant de tweeter, car ses tweets peuvent avoir des conséquences graves.

Il s’est d’ailleurs encore récemment illustré en prenant position pour un accord entre la Russie et l’Ukraine qui à faire grand bruit et provoquer un tollé, ou encore en parlant du rachat de Twitter avant de l’annuler puis finalement d’acheter pour revenir à son idée originale de l’app X.

Car il n’est plus le seul à ouvrir des réseaux de superchargeurs

La marque Tesla est une entreprise spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques, de batteries et de systèmes de recharge. Tesla a été fondée en 2003 par un groupe d’ingénieurs passionnés par les nouvelles technologies. Le groupe Tesla a été introduit en bourse en juin 2010 avec une valeur de 226 millions de dollars.

La marque Tesla est aujourd’hui reconnue dans le monde entier pour ses véhicules électriques haut de gamme et pour son réseau de superchargeurs ce qui à faite sa force face à la concurrence sur l’électrique et qui lui a permis d’engranger rapidement dans chaque pays où la marque se développait de gagner des parts de marché en installant au même moment un immense réseau de bornes de recharges (superchargeurs).

Tesla est cependant menacée par la concurrence croissante des autres constructeurs automobiles, notamment des constructeurs chinois, japonais et allemands, qui investissent également dans les véhicules électriques. En outre, les récentes incertitudes économiques pourraient également avoir un impact négatif sur les ventes de véhicules électriques, et donc sur le développement de son réseau de bornes de recharge de la marque Tesla.

Car il y a de moins en moins de métaux rares

Cela semble incroyable, pourtant c’est une possibilité réelle, la marque Tesla pourrait disparaître demain pour ces raisons et pour une autre toute simple car elle pourrait ne plus avoir de quoi faire des batteries.

La raison est simple : il y a de moins en moins de métaux rares disponibles sur Terre.

Or, les batteries des voitures électriques sont composées de plusieurs métaux rares, notamment le lithium, le cobalt et le nickel. Sans ces métaux, il est impossible de fabriquer des batteries performantes. Or, la demande pour ces métaux est en train d’exploser car de plus en plus de personnes achètent des voitures électriques.

Selon certaines estimations, la production de voitures électriques devrait représenter 25% du marché automobile d’ici 2025. Cela signifie que la demande pour les métaux rares va encore augmenter. D’ici là, il est possible que les mines soient à court de métaux rares et que les prix flambent.

Si cela se produit, Tesla et les autres constructeurs de voitures électriques pourraient être obligés de fermer leurs usines car ils ne pourraient plus se procurer les matières premières nécessaires à la fabrication de leurs batteries. Cela signifierait la fin de Tesla, une marque qui a révolutionné l’industrie automobile.

Car la concurrence s’améliore rapidement

La marque Tesla est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la production de voitures électriques, de batteries et de panneaux solaires. Tesla a été fondée dans le but de développer une voiture électrique afin de réduire les émissions de CO2 et de pollution atmosphérique.

La première voiture électrique de Tesla, la Roadster, a été lancée en 2008. En 2012, Tesla a lancé sa Model S, une berline électrique haut de gamme. En 2015, Tesla a présenté sa Model X, un SUV électrique. En 2016, Tesla a lancé sa Model 3, une berline électrique abordable

Tesla est considérée comme la marque la plus innovante dans le secteur automobile. Cependant, Tesla peut disparaître demain car la concurrence s’améliore rapidement.

En effet, d’autres constructeurs automobiles investissent dans les voitures électriques et proposent des modèles concurrents aux modèles de Tesla. Par exemple, Audi a présenté son e-tron SUV électrique et BMW a présenté son i3 sans parler du Chinois qui a racheté MG et qui inonde le marché. De plus, les prix des voitures électriques baissent à mesure que les technologies se développent et que les batteries deviennent plus efficaces. Ainsi, les voitures électriques deviennent de plus en plus abordables pour le grand public.

Tesla doit donc faire face à une concurrence accrue de la part d’autres constructeurs automobiles. De plus, Tesla doit investir dans le développement de nouvelles technologies afin de maintenir son avantage concurrentiel.

Car la chine est en embuscade

La Chine est le premier marché automobile mondial et elle compte déjà de nombreux constructeurs automobiles. La Chine est également le premier fabricant de batteries au lithium-ion au monde. C’est dans ce contexte que Tesla, le constructeur américain de voitures électriques, doit faire face à une concurrence accrue de la part des constructeurs chinois.

D’après les analystes, la menace que représente la Chine pour Tesla est réelle et il est possible que la marque américaine disparaisse dans les années à venir. En effet, les constructeurs chinois ont les moyens de produire des voitures électriques à un coût inférieur à celui de Tesla. Ils disposent également d’un réseau de distribution et de service beaucoup plus important que celui de Tesla.

Par ailleurs, les constructeurs chinois ont l’avantage de pouvoir compter sur le soutien du gouvernement chinois. En effet, le gouvernement chinois encourage fortement les constructeurs locaux à se lancer dans la production de voitures électriques afin de réduire la pollution atmosphérique dans les grandes villes.

Aujourd’hui, Tesla doit faire face à une concurrence accrue de la part des constructeurs chinois. Si Tesla ne parvient pas à s’adapter rapidement, il est possible que la marque américaine disparaisse dans les années à venir.

Si vous avez suivi l’actualité économique ces derniers mois, vous n’avez pas pu échapper à la rumeur selon certains experts, la société n’est pas viable sur le long terme et son modèle économique est inefficace. Cependant, il ne faut pas oublier que Tesla est une entreprise innovante et dynamique qui a su se démarquer dans un secteur extrêmement concurrentiel. Seul l’avenir nous dira si Tesla parviendra à surmonter les difficultés actuelles et à perdurer dans le temps.

FAQ

Question: Pourquoi Tesla pourrait-elle disparaître demain ?

Réponse: En raison de sa forte dépendance à ses subventions gouvernementales, Tesla pourrait ne plus être en mesure de se financer si les aides s’arrêtaient.

Question: Quels sont les autres facteurs qui pourraient contribuer à la disparition de Tesla ?

Réponse: La concurrence accrue des autres constructeurs automobiles, notamment des constructeurs Chinois qui pourraient également peser sur l’avenir de Tesla.

Question: Tesla a-t-elle vraiment une chance de disparaître demain ?

Réponse: C’est difficile à dire. Tesla est une entreprise très innovante, mais elle doit faire face à de nombreux défis. Si Tesla parvient à surmonter ces défis, elle devrait survivre, mais ce n’est pas garanti. Surtout avec son patron Elon Musk qui parle trop sur Twitter.

Question: Que se passera-t-il si Tesla disparaît ?

Réponse: Les investisseurs perdront probablement beaucoup d’argent, car Tesla est une entreprise très volatile. De plus, les consommateurs pourraient avoir du mal à trouver des voitures électriques de haute qualité si Tesla n’est plus là pour les fabriquer.