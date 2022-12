Un spritz est une boisson alcoolisée, généralement composée de vin blanc, d’eau gazeuse ou de club soda, et d’un trait de liqueur d’orange comme l’Aperol, le Campari ou le Cynar. On l’appelle aussi parfois « wine spritzer ».

Le Spritz est un cocktail italien classique qui existe depuis des siècles. Il est né dans la ville de Venise, en Italie, où il a été créé en combinant du vin blanc, de l’eau de seltz et une liqueur amère comme l’Aperol ou le Campari. La boisson est rapidement devenue populaire parmi les Vénitiens et s’est répandue dans toute l’Italie et l’Europe. Aujourd’hui, elle est appréciée dans le monde entier !

Les origines exactes du Spritz restent mystérieuses, mais certains pensent qu’il a été inventé par des pêcheurs vénitiens à la fin des années 1800 comme moyen facile de consommer leur quota quotidien de vin blanc lorsqu’ils étaient en mer. D’autres pensent qu’il a été servi pour la première fois dans les bars de Venise à cette époque. Quelles que soient ses origines, le Spritz a connu un succès immédiat auprès des habitants et des touristes grâce à sa saveur rafraîchissante et à sa faible teneur en alcool

Aujourd’hui, le Spritz a évolué pour devenir une grande variété de styles, dont le classique Aperol Spritz (fait avec du Prosecco), le Campari Spritz (fait avec du vin mousseux) ou encore le Hugo (fait avec de la liqueur de fleur de sureau). De nos jours, vous pouvez trouver de nombreuses variantes de Spritz dans les bars et restaurants italiens, toutes plus délicieuses les unes que les autres !

Il n’est pas surprenant que ce cocktail italien très apprécié soit devenu populaire dans le monde entier – après tout, comment ne pas aimer une boisson gazeuse légère et rafraîchissante ? Ces dernières années, des pays comme les États-Unis et l’Australie ont adopté avec enthousiasme la culture du Spritz en organisant des « Aperitivo Hours » avec des spécialités comme les Arancini siciliens ou les Cicchetti vénitiens accompagnés du cocktail préféré de tous.

Et si vous avez du mal à décider quel type de Spritz commander lorsque vous sortez en ville ? Ne vous inquiétez pas, demandez à votre barman un Spritz Aperol classique ! Sa couleur orange vif vous portera certainement chance – à la votre !