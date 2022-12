Un peu plus de trente ans après la sortie du film original Top Gun, Tom Cruise est toujours l’une des plus grandes stars d’Hollywood. Son dernier film, Top Gun : Maverick, est la suite du classique de 1986 et a été accueilli favorablement par le public et les critiques.

La passion de Cruise pour son travail transparaît dans Maverick, tout comme son sens de l’humour. Le film est sûr d’être un succès auprès des fans du film original, ainsi qu’auprès de ceux qui découvrent la franchise.

Le célèbre acteur et cascadeur Tom Cruise a fêté le succès de son nouveau film, Top Gun : Maverick, en sautant en chute libre pour remercier les fans et la réussite totale de Top Gun en faisant le plus grand film de 2022.

Filmographie rapide de Tom Cruise

Tom Cruise est l’une des plus grandes stars d’Hollywood depuis près de quatre décennies. Il s’est construit une riche filmographie avec des films qui ont marqué les mémoires et le divertissement. Son long résumé de films comprend des succès qui vont de la comédie romantique à la science-fiction, en passant par l’action et le drame.

En 1981, Cruise joue pour la première fois au cinéma dans un rôle principal : celui du « bad boy » Joel Goodsen, dans les films phares Risky Business et The Outsiders. Il obtient ensuite un rôle important dans le drame All the Right Moves, puis joue dans le thriller Top Gun de Tony Scott qui remporte un succès mondial en 1986. Cette performance lance sa carrière internationale et il est considéré comme l’une des plus grandes stars hollywoodiennes.

Depuis son rôle iconique de Maverick dans Top Gun, Cruise a continué à apparaître dans des rôles variés et exaltants. En 1988, il incarne le personnage charismatique de Vincent Lauria, aux côtés de Dustin Hoffman et Val Kilmer, dans la comédie dramatique Cocktail. En 1990 il est engagé pour une adaptation du livre Days Of Thunder où il interprète le pilote automobile Cole Trickle. Dans les années 90, Cruise évolue vers des rôles plus matures tels que ceux tenus dans Jerry Maguire (1996), Magnolia (1999) et Vanilla Sky (2001).

En 2002 Cruise rejoint Steven Spielberg sur Minority Report où il incarne John Anderton : un agent spécial doté du pouvoir ultime du libre arbitre. Quatre ans plus tard, en 2006, Tom réalise l’un des films les plus rentables jamais produits – Mission : Impossible 3 – qui remporte 583 millions $ au box-office mondial. Depuis 1996 il interprète le personnage principal Ethan Hunt dans la franchise Mission Impossible !

Top Gun : Maverick en 2022 est venu compléter les réussites de Tom Cruise avec sa plus grande réussite et son grande retour en France et dans le monde.

Top Gun Maverick l’histoire du film

Top Gun : Maverick est un film d’action américain à grand spectacle réalisé par Joseph Kosinski, sorti en 2022. Il s’agit du huitième volet de la franchise Mission : Impossible, mettant en vedette Tom Cruise dans le rôle principal d’Ethan Hunt.

Le film se déroule 34 ans après les événements du premier Top Gun et suit un Maverick (Tom Cruise) qui est retourné à l’école des pilotes de combat pour former le prochain générique de chasseurs d’exception. Alors qu’il explore ses limites, Maverick affronte des défis personnels qui remettent gravement en question sa carrière militaire et bouleversent son idée préconçue des technologies modernes contre lesquelles il doit lutter tout au long du film.

Maverick est accompagné par une distribution fantastique composée d’acteurs reconnus Hollywood comprenant Miles Teller (Whiplash), Jennifer Connelly (Alita : Battle Angel), Jon Hamm (Mad Men), Ed Harris (Westworld) et Val Kilmer (Tombstone). La bande-son du film est composée par Hans Zimmer, qui fait également partie de la famille Top Gun avec sa contribution originale à la trame sonore du premier film

Le public et les critiques ont salué le retour épique de Tom Cruise dans le rôle de Maverick et sa performance inspirante sur grand écran. Le spectaculaire scénario et la maîtrise technique offrent aux fans un divertissement inoubliable ainsi qu’une histoire personnelle captivante qui font ressortir les thèmes puissants des conséquences que nous pouvons avoir sur nos actions

Entre images superbes, cascades explosives et luttes intenses, Top Gun : Maverick offre au public une histoire forte riche en suspense avec suffisamment d’action pour satisfaire même les plus exigeants des cinéphiles. Avec cette nouvelle incarnation de ce classique culte, le public peut être assurés que Top Gun : Maverick sera bien plus qu’un simple hommage à ce chef-d’œuvre original : un chef-d’œuvre à part entière qui entrera certainement dans l’histoire comme l’un des films les plus mémorables jamais réalisés.

Conclusion

Outre ses nombreuses performances à l’affiche, Tom Cruise s’illustre également au théâtre et à la radio avec divers projets pour lesquels il est reconnu par sa communauté artistique internationale pour ses talents multiples et sa passion inaltérable pour son travail

Tom Cruise a été un acteur précieux pour l’industrie du film depuis plus de quatre décennies. Il est réputé pour ses performances sur scène, mais aussi pour ses cascades spectaculaires. On peut citer parmi ses films les plus connus Mission : Impossible (1996), Minority Report (2002) et Edge of Tomorrow (2014). Sa plus grande cascade restera probablement le saut en chute libre qu’il a fait depuis un avion aux côtés du réalisateur Christopher McQuarrie.

Tom Cruise a montré à nouveau sa passion pour le cinéma et son sens de l’humour en réalisant ce saut en chute libre. Il était clair qu’il souhaitait remercier ses fans pour la réussite du film Top Gun : Maverick, tout en se faisant plaisir au passage. Sa performance continue d’impressionner les spectateurs du monde entier et devrait rester gravée dans les mémoires pendant des années encore. Il ne reste plus qu’à attendre le huitième volet de la saga Mission Impossible en 2024. Mais déjà place à Mission Impossible 7 en 2023.