Tom Cruise est de retour dans Mission Impossible 7, qui promet d’être le film le plus spectaculaire et le plus riche en action de tous les temps. Après avoir dirigé la franchise pendant près de 26 ans et joué dans six de ses sept films, Cruise a entrepris de rendre le septième volet encore plus intense que jamais.

L’un des aspects les plus excitants de MI7 est qu’il présentera certaines des cascades les plus dangereuses jamais tentées par un acteur d’Hollywood. Tom Cruise s’est toujours engagé à réaliser ses propres cascades, dont une scène présentée comme l’une des plus risquées jamais réalisées : un saut de falaise en moto, suivi d’une chute libre avant d’ouvrir un parachute à quelques mètres du sol.

Le saut de falaise en moto et chute libre de Tom Cruise

Cruise a passé des mois à s’entraîner pour cette cascade, qui lui a demandé de maîtriser la conduite d’une moto à grande vitesse tout en apprenant à sauter en parachute et à utiliser son parachute en toute sécurité. La scène a été tournée pendant cinq jours en Norvège avec une équipe de professionnels expérimentés, qui ont contribué à ce que tout se déroule comme prévu.

Cruise n’est pas le seul à avoir rendu possible le saut en falaise de MI7, il a également reçu l’aide de certains de ses collègues sur le plateau. Simon Pegg (Benji Dunn) et Ving Rhames (Luther Stickell) étaient tous deux présents pour donner des conseils et offrir leur aide en cas de besoin tout au long de la phase de tournage de la cascade.

Le résultat ? Une séquence à couper le souffle qui laissera certainement les spectateurs sans voix lorsqu’ils la verront à l’écran plus tard cette année. Il ne s’agit pas seulement d’un exploit impressionnant pour Tom Cruise, mais aussi pour toutes les personnes impliquées. C’est la preuve qu’avec du dévouement et du travail, tout peut être réalisé si l’on s’y met !

Outre les cascades périlleuses réalisées par Cruise lui-même, Mission Impossible 7 comportera également d’autres séquences passionnantes, comme des scènes sous-marines avec des requins ou des scènes de combat élaborées avec des explosions et des coups de feu. MI7 promet donc d’être l’un des films les plus palpitants de l’année 2023 !

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG — Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022

Tom Cruise et les cascades

Tom Cruise n’est pas un inconnu lorsqu’il s’agit de cascades qui défient la mort ; après tout, il en réalise depuis 1996 ! L’acteur vétéran ne montre aucun signe de ralentissement non plus ; il continue à prendre des risques et à repousser les limites à chaque nouveau film dans lequel il joue. Même à 60 ans, rien ne l’arrête !

Il remerciait il y a quelques jours avec une autre vidéo hallucinante ses fans pour le record de Top Gun Maverick au cinéma avec un saut en parachute.

Et dans tous les différents Mission Impossible Tom Cruise n’a jamais hésité à prendre des risques pour faire des cascades folles.

Top 7 des films Mission Impossible

Mission impossible, réalisé par Brian de Palma (1996) Mission impossible 2, réalisé par John Woo (2000) Mission impossible 3, réalisé par J.J. Abrams (2006) Mission impossible – Protocole Fantôme, réalisé par Brad Bird (2011) Mission impossible – Rogue Nation, réalisé par Christopher McQuarrie (2015) Mission impossible – Fallout, réalisé par Christopher McQuarrie (2018) Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (2023) et Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two réalisé par Christopher McQuarrie (2024)

Conclusion

La sortie de Mission Impossible 7 est prévue pour cet été et le public peut s’attendre à un voyage rempli d’adrénaline et de cascades audacieuses comme jamais auparavant, notamment grâce aux incroyables capacités de Tom Cruise en tant qu’acteur (et cascadeur). Alors, accrochez-vous bien : ça va être une sacrée virée !