Dans le monde du tennis professionnel, il y a eu beaucoup de grands joueurs au fil des ans. Mais seules quelques-unes peuvent être considérées comme les meilleures des meilleures.

Le tennis existe depuis des siècles, mais ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’il a commencé à être joué par les femmes. À l’époque, le jeu était considéré comme assez dangereux et de nombreuses femmes hésitaient à y jouer.

Mais avec le temps, ce sport a gagné en popularité et de plus en plus de femmes ont commencé à participer aux compétitions. Aujourd’hui, le tennis est l’un des sports les plus populaires au monde et il existe d’innombrables joueuses

Ce sport a vu défiler différents champions avec une différence entre les meilleurs joueurs de tennis masculins et les meilleures joueuses de tennis féminines : la force brute. Les joueurs de tennis masculins comptent davantage sur leur puissance musculaire notamment au service et sur leur vitesse.

Voici le top 10 des plus grandes joueuses de tennis de l’histoire.

Serena Williams

Il ne fait aucun doute que Serena Williams est l’une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Elle a remporté 23 titres de Grand Chelem en simple, plus que tout autre joueur de l’ère ouverte. Elle a également été classée numéro 1 au monde à de multiples reprises.

Margaret Court

Margaret Court est largement considérée comme l’une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Elle est une autre joueuse légendaire qui a dominé le sport dans les années 1960 et atteint l’apogée de sa carrière au début des années 1970, lorsqu’elle a remporté un nombre étonnant de 11 titres de Grand Chelem en simple. Court détient également le record du plus grand nombre de titres majeurs en simple de l’histoire, avec 24.

Steffi Graf

Steffi Graf a été l’une des joueuses les plus performantes de sa génération, remportant 22 titres de Grand Chelem en simple. Elle a également été classée n° 1 au sein de la monde pendant un record de 377 semaines.

Martina Navratilova

Martina Navratilova est l’une des joueuses les plus emblématiques de l’histoire du tennis. Elle a remporté 18 titres du Grand Chelem en simple et 31 titres majeurs en double. Elle a également été classée numéro 1 au monde pendant un total de 332 semaines.

Billie Jean King

Billie Jean King est une véritable pionnière dans le sport du tennis. Elle a remporté 12 titres du Grand Chelem en simple et 16 titres majeurs en double. Elle a également contribué à la fondation de la Women’s Tennis Association.

Chris Evert

Chris Evert a été l’une des joueuses les plus constantes de l’histoire du tennis, remportant 18 titres en simple du Grand Chelem. Elle était également connue sa rivalité avec une autre grande joueuse, Martina Navratilova.

Monica Seles

Monica Seles était une étoile montante dans le monde du tennis lorsqu’elle a été tragiquement poignardée par un fan en 1993. Elle s’est remise de ses blessures et a continué à remporter neuf titres en simple du Grand Chelem.

Arantxa Sanchez Vicario

Arantxa Sanchez Vicario a été l’une des joueuses les plus performantes des années 1990, remportant quatre titres du Grand Chelem en simple. Elle est également connue pour sa rivalité avec Steffi Graf.

Venus Williams

Venus Williams est l’une des joueuses les plus performantes de l’ère moderne. Elle a remporté sept titres en simple du Grand Chelem. Elle a également été classée numéro à de multiples occasions.

Justine Henin

Justine Henin est une joueuse belge qui a été l’une des joueuses les plus performantes de sa génération. Elle a remporté sept titres en simple en Grand Chelem. Elle a également occupé le rang de numéro un pendant un total de 117 semaines.

Ces joueuses de tennis ont dominé le sport au fil des ans. Cette liste présente quelques-unes des plus grandes championnes de l’histoire, qui ont toutes eu un impact significatif sur le jeu.

Chaque joueuse a sa propre histoire et sa propre contribution au sport, faisant du tennis féminin l’un des jeux les plus passionnants et les plus compétitifs.