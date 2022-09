Savoir quand dire non et le dire est une compétence indispensable de nos jours !

Si vous ne demandez pas, la réponse est toujours non.

La distance entre « j’aurai pu » et « j’ai » est le regret.

La plus grande illusion est que la vie devrait être parfaite !

Le pro est l’amateur qui s’est simplement montré tous les jours. Personne ne naît pro. Et oui cela demande du travail !

La curiosité à créé plus d’opportunités que le travail acharné ne le feras jamais.

Dans un an vous regretterez de ne pas avoir commencé aujourd’hui. Commencez aujourd’hui !

