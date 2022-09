Au deuxième jour de la convention « D23 Expo » organisée par Disney, l’acteur américain Harrison Ford a présenté la première bande-annonce du (très) très attendu cinquième film Indiana Jones.

La bande-annonce d’Indiana Jones 5 a enfin été dévoilée par Lucasfilm à l’occasion de cette convention Disney. Et la première bande-annonce a été mise à la disposition des heureux 6000 participants au festival D23 Expo.

Pour encore faire patienter le public était également dévoilé le thème musical du cinquième volet de la série Indiana Jones. Et en déambulant dans les allées de la D23 Expo certaines pièces graphiques appelés concepts arts étaient mis en avant ainsi que des costumes du film.

C’était donc l’occasion pour l’acteur principale Harrison Ford, 80 ans, d’obtenir une standing ovation de plus de 6000 spectateurs (7500 d’après le nombre de lunettes VR distribuées (disponibles ?) pour l’immersion Avatar) dans le centre de convention d’Anaheim au moment de la diffusion de la bande-annonce du nouveau film Indiana Jones.

Seul un premier teaser du film avait été dévoilé qui avait fait monter l’attente chez les fans d’indy !

Le 5ième Indiana Jones serait fantastique

« Je suis très fier de dire que celui-ci est fantastique » Harrison Ford (à propos du 5ième volet de la saga)

Harrison Ford ajoute alors toujours avec sa classe habituelle : « Et voici l’une des raisons » en évoquant de la présence à l’écran de l’actrice Phoebe Waller-Bridge.

A quoi celle-ci répond alors : « Suivre ce type est épuisant »

Faire oublier les mauvaises critiques d’Indiana Jones 4

Beaucoup ont adoré détester Indiana Jones 4 et l’accueil de la presse et du public était assez clivant.

Le film avait pourtant été un succès commercial et rapporté au Box-office : 790,7 millions USD pour un Budget de 185 millions USD seulement.

Le rôle du réalisateur James Mangold était donc complexe entre préserver l’idée que se font les fans des 3 premiers Indiana Jones, faire un bon film mais à sa sauce (qu’il sait parfaitement créer) et prendre la relève de Steven Spielberg à la réalisation de son oeuvre.

Et d’après les cris de joie en voyant la bande-annonce qui se déroule tambour battant il est en passe de réussir son pari et celui de LucasFilm et Disney.

Le dernier Indiana Jones pour Harrison Ford

Vous le savez Indy à 80 ans, pardon Harrison Ford. Alors comme tout le monde si attendait il vient bien de confirmer que c’était bien (pour lui) le dernier Indiana Jones.

En effet au côté du réalisateur James Mangold tout en indiquant être « très fier » du travail de celui-ci et d’avoir vécu avec Phoebe Waller-Bridge et Mangold « On a une vraie aventure humaine à raconter » Et qu’il s’agit « d’un film qui va vous botter le cul ».

Tout en ajoutant et confirmant à la question de savoir si ce sera le dernier Indiana Jones pour lui : « This is it ! ».

La bande-annonce d’Indiana Jones 5

L’esprit des trois premiers films est bien présent ( l’esprit du 4ième mis de côté…) A noter que sur plusieurs scènes de la bande-annonce Harrison Ford est bien plus jeune (l’effet semble terriblement réussi) ce qui questionne sur le déroulement de l’histoire dans le temps et sa place dans la saga.

La bande-annonce s’ouvre sur une ville déserte avec Indy qui se remémore ses souvenirs avant nous entrainer à New York au milieu d’une parade et d’une folle course-poursuite à cheval dans le métro.

Puis en passant par des plans sur Mads Mikkelsen en uniforme nazi, ainsi qu’une énorme scène d’action sur un train. Sans rappeler certains films de la saga donc encore une fois.

N’oublions pas une scène très drôle où Indiana Jones claque un énorme coup de fouet devant 10 hommes pourtant armés, qui n’est pas sans rappeler la fameuse scène du coup feu (Découvrez la scène ici). Scène où il avait été expliqué qu’elle devait être bien différente mais que ce jour-là malade (une courante monstre) Harrison Ford avait décidé d’écourter le tournage.

Et après la révélation de Shia Laboeuf dans le rôle du fils d’Indiana Jones le trailer nous apprend également que Phoebe Waller-Bridge serait la filleule de l’explorateur.

La première image du film

La première image du film avait été dévoilée en mai dernier nous vous la postons de nouveau ici pour ceux qui ne l’avaient pas encore découverte.

Les premiers concepts arts d’Indiana Jones 5

Dévoiler les concepts arts c’est important afin de faire parler du film et du possible scénario et ainsi que des personnages des éléments ayant servi ensuite au story-board et à la construction de l’histoire et surtout la dimension artistique du film comme schéma de couleurs du film, le style général des dessins, les conceptions pour les accessoires, les arrière-plans, l’architecture, les personnages donc finalement à toute la direction artistique.

Voici donc les concepts arts d’Indiana Jones 5.

Concept d’art d’Indiana Jones sortant d’un Tchuk-Tchuk devant un hôtel



Concept art d’une scène dans une grotte et de la découverte d’un tombeau ? dans Indiana Jones 5



Découverte (temple dans une grotte ?) Que va découvrir Indy ?

Concept art de Mads Mikkelsen dans Indiana Jones 5

Concept art d’une course poursuite en Tchuk-Tchuk dans Indiana Jones 5

Concept art de la tenue de Phoebe Waller-Bridge dans Indiana Jones 5