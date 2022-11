La France est connue pour ses nombreux aquariums qui attirent des milliers de visiteurs chaque année. Parmi les plus populaires, on retrouve l’aquarium de Paris, L’aquarium de la Rochelle, le Palais de la Porte Dorée, le Sea Life Paris, le Nausicaá et le Marineland.

L’aquarium de Paris – Cinéaqua

L’aquarium de Paris est certainement le plus grand et le plus beau de France. Il abrite également la plus grande collection d’espèces marines d’Europe.

Il abrite environ 7500 poissons provenant de toutes les eaux de France et du monde, 2 500 méduses. Chacun de ses 70 bassins recrée un écosystème à part qui illustre la magie de nos océans.

Situé dans le 13ème arrondissement, l’aquarium de Paris est un incontournable pour les amoureux de la nature et des animaux. Il est ouvert au public depuis 1867 et a accueilli plus de 150 millions de visiteurs depuis son ouverture.

L’Aquarium héberge plus de 40 requins, 700 colonies de coraux et 50 espèces de méduses.

L’aquarium de Paris propose une multitude d’activités pour petits et grands. Les enfants peuvent notamment participer à des ateliers ludiques et didactiques, tandis que les adultes peuvent profiter de la présence de nombreux experts pour en apprendre davantage sur les différentes espèces présentes dans l’aquarium.

L’aquarium de Paris est également un lieu de conservation et de recherche important. Il héberge en effet plusieurs espèces menacées d’extinction et participe activement à leur protection.

L’Aquarium du Périgord Noir

Parmi les nombreux aquariums de France, l’Aquarium du Périgord Noir se démarque par son exposition originale et la qualité de ses installations. Situé sur la commune de Bugue, l’aquarium propose une immersion dans le monde sous-marin à travers diverses expositions thématiques.

L’aquarium du Périgord noir est le plus grand aquarium privé d’eau douce de France, avec environ 6 000 poissons. Il se trouve dans le département de la Dordogne près du parc du Bournat.

L’Aquarium Périgord Noir, construit il y a plus de 30 ans. Découvrez 66 bassins et plus de 3 millions de litres d’eau accueillant plus de 6000 poissons sur 4000 m2.

L’aquarium est composé de plusieurs bassins thématiques représentant différents écosystèmes marins du monde entier. Parmi les attractions principales, on peut citer le bassin des requins, le bassin des manchots et le bassin des otaries.

L’aquarium propose également diverses activités et ateliers pédagogiques destinés aux enfants et aux adultes.

L’aquarium de Lyon

L‘Aquarium de Lyon a ouvert ses portes au printemps 2002 sur la commune de La Mulatière, à la confluence du Rhône et de la Saône. L’un des plus importants d’Europe !

C’est Maurice Chichportiche, le fondateur du Grand Aquarium de Saint-Malo, qui a lancé ce projet.

L’Aquarium de Lyon a toujours eu pour priorité de sensibiliser le public aux problèmes environnementaux tout en protégeant la qualité de vie des créatures.

Il abrite plus de 3000 spécimens et plantes aquatiques, représentant 300 espèces différentes. Les visiteurs peuvent y admirer des poissons exotiques, des reptiles, des amphibiens.

L’aquarium de Lyon est un incontournable pour les amoureux de la faune et de la flore aquatiques. Il dispose d’une fosse de 500 000 litres d’eau de mer. Une vitre en méthacrylate retient la pression de l’eau, 15 cm d’épaisseur en haut et 25 cm en bas. La fosse est le lieu de vie de diverses espèces dont les requins !

L’aquarium de la Rochelle

L’Aquarium de La Rochelle est un aquarium français situé à La Rochelle, en Charente-Maritime, à côté du Vieux-Port. Il a été fondé en 1988 et est la propriété de la famille Coutant. Sur une superficie de 8 445 m2.

Il abrite une grande variété de poissons tropicaux, dont certains sont très rares. L’aquarium est également connu pour ses magnifiques requins et ses méduses.

Avec plus de 12 000 animaux de 600 espèces différentes dans 82 aquariums l’aquarium attire pas moins de 800 000 visiteurs chaque année. On y trouve des poissons de toutes les couleurs, des plus petits aux plus gros. Parmi les espèces les plus rares, on peut citer le poisson-clown, le poisson-lune et le poisson-papillon.

L’aquarium de la Rochelle est également connu pour ses magnifiques coraux. Les coraux sont des animaux marines qui vivent sur les fonds marins. Ils se nourrissent principalement de plancton et de petits crustacés.

C’est une excellente attraction touristique pour les familles. C’est un endroit idéal pour apprendre aux enfants tout ce qu’ils veulent savoir sur les poissons tropicaux et les coraux. L’aquarium propose également un super restaurant et une boutique qui ravira petits et grands.

Top 17 des plus beaux aquariums de France

La Cité de la Mer – Cherbourg

Aquarium Sea Life Paris Val d’Europe

Aquarium de La Rochelle

Aquarium de Nancy

Musée océanographique de Monaco

Cinéaqua – Aquarium de Paris

Aquarium Tropical de la Porte Dorée – Paris

Marineland Antibes

Grand Aquarium de Saint Malo

Nausicaá Boulogne sur Mer

Océanopolis Brest

Seaquarium Le Grau du roi

PlanetOcean Montpellier

Aquarium de Vendée

Aquarium de Lyon

Aquarium de Biarritz

Aquarium marin de Trégastel

Pour les amoureux des poissons, des plantes et de la nature en général, c’était donc la liste des plus beaux aquariums de France.

Ces endroits sont parfaits pour une journée en famille ou entre amis, et promettent des heures de divertissement. Alors, quel est votre aquarium préféré ?