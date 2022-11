– Les 15 voitures les moins fiables, selon une étude récente, sont la Tesla Model S, la Ford Ranger, l’Audi A7, la Mercedes Classe S, la Peugeot RCZ…

– L’étude a porté sur plus de 200 modèles différents de voitures d’occasion et a recueilli des données sur le coût moyen des réparations par modèle de voiture ainsi que sur le temps nécessaire pour les réparer.

– Sur la base de ces informations, il a été possible attribuer à chaque voiture une note de fiabilité sur 100 – plus la note est basse, moins la voiture est fiable.

Ce n’est un secret pour personne que certaines voitures sont plus fiables que d’autres. En fait, chaque année une liste des voitures les plus et les moins fiables est publiée. Cette année, il y a quelques surprises sur la liste.

Certaines des voitures les plus fiables selon warrantywise sont des marques de luxe comme Audi et Mercedes. Toutefois, quelques modèles moins coûteux ont également figurés en tête de liste, notamment Ford.

À l’autre bout du spectre, il y a plusieurs voitures qui ont la réputation d’être notoirement peu fiables. Le Ford Ranger a été classé comme l’une des voitures les moins fiables cette année, ainsi que plusieurs autres modèles comme chez Tesla ou Peaugeot.

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture, il peut être intéressant de jeter un coup d’œil à la liste de cette année pour voir quels modèles se sont avérés les moins fiables.

Top 15 des voitures les moins fiables

15. Tesla Model S (2012 – 2022) – Fiabilité de 33.5 / 100

14. Ford Ranger (2012 – 2022) – Fiabilité de 33.4 / 100

13. Audi A7 (2012 – 2019) – Fiabilité de 33 / 100

12. Mercedes S-Class (2012 – 2019) – Fiabilité de 32.8 / 100

11. Peugeot RCZ (2012 – 2015) – Fiabilité de 32.2 / 100

10. BMW M5 (2012 – 2019) – Fiabilité de 30.8 / 100

9. Mazda CX-5 (2012 – 2022) – Fiabilité de 29.6 / 100

8. Bentley Continental GT (2012 – 2018) – Fiabilité de 29.1 / 100

7. Audi Q7 (2012 – 2020) – Fiabilité de 25.7 / 100

6. Porsche Cayenne (2012 – 2018) – Fiabilité de 24.9 / 100

5. BMW X6 (2012 – 2019) – Fiabilité de 23.6 / 100

4. Porsche Panamera (2012 – 2019) – Fiabilité de 23.4 / 100

3. Range Rover Sport (2012 – 2019) – Fiabilité de 23.1 / 100

2. BMW M3 (2012 – 2019) – Fiabilité de 21.4 / 100

1. Range Rover (2012 – 2019) – Fiabilité de 20.2 / 100

Tesla Model S (2012 – 2022) – Fiabilité de 33.5 / 100

La Tesla Model S existe depuis un certain temps, et elle a acquis la réputation d’avoir de nombreux problèmes avec son groupe motopropulseur électrique. En fait, la fiabilité de la Tesla Model S est si faible que le score qui lui a été attribué est de seulement 33,5 sur 100. Malgré son faible score de fiabilité, de nombreuses personnes choisissent d’acheter la Tesla Model S en raison de ses performances impressionnantes et de ses caractéristiques technologiques avancées. Certainement un pari sur l’avenir.

Ford Ranger (2012 – 2022) – Fiabilité de 33,4 / 100

Le Ford Ranger était autrefois fiable, mais ces dernières années, sa fiabilité a plongé en raison de problèmes avec l’électronique et les composants liés aux systèmes de contrôle des émissions. Le Ranger a obtenu un maigre 33.4 ce qui ne l’empêche pas d’être en tête des ventes et encore loin devant Tesla.

Range Rover (2012 – 2019) – Fiabilité de 20.2 / 100

Le Range Rover est l’un des véhicules les plus luxueux du marché, mais il détient également l’honneur douteux d’être la voiture la moins fiable. Il a obtenu une note abyssale de 20,2 sur 100 en raison de problèmes liés à son électronique et aux composants des systèmes de contrôle des émissions. C’est une bonne chose que les voitures de luxe aient tendance à avoir une meilleure couverture de garantie que les autres types de voitures – vous pourriez en avoir besoin si vous prévoyez de posséder un Range Rover !

Dans l’ensemble, il est utile de faire quelques recherches avant d’acheter une voiture d’occasion, car la fiabilité peut varier considérablement d’un modèle à l’autre. La liste ci-dessus présente les voitures les moins fiables. Vous voudrez peut-être les éviter si vous recherchez une voiture fiable.

