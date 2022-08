Le cannabidiol est un choix populaire parmi les remèdes naturels pour un large éventail de problèmes courants.

Ils ont même une plus grande affinité pour les récepteurs cannabinoïdes que leurs homologues terpéniques. Cette condition est appelée cannabidiol (CBD).

Le principal cannabinoïde psychoactif du cannabis est le tétrahydrocannabinol (THC), c’est pourquoi il est communément célébré par les consommateurs de cannabis comme étant la cause d’un high/buzz. Parce que le CBD n’est pas psychoactif, ce n’est pas la même chose que le THC, c’est pourquoi les consommateurs de cannabis ont tendance à ne pas le privilégier.

Le CBD est une bonne option pour les personnes qui ont besoin d’un soulagement de la douleur et d’autres symptômes sans les effets psychoactifs du cannabis ou les effets secondaires négatifs de certains médicaments pharmaceutiques.

L’huile de CBD est fabriquée à partir de la tige de cannabis en extrayant le CBD qu’elle contient et en le diluant avec une huile de support telle que l’huile de noix de coco ou l’huile de graines de chanvre. Le cbd peut être trouvé dans divers articles disponibles à l’achat en ligne et dans les magasins, y compris les compléments alimentaires, les bains, les boissons et les aliments.

Il continue de gagner du terrain dans le domaine des soins de santé, certains spécialistes déclarant qu’il pourrait éventuellement atténuer les symptômes de maladies telles que la douleur chronique et l’anxiété. Est-ce le bon choix pour vous ?

Cet article de recherche présente 6 avantages pour la santé qui brisent le CBD, en tenant compte des études de recherche impliquant 800 participants, et 5 risques ou effets secondaires potentiels.

1. Peut soulager la douleur

Le cannabis est utilisé comme médicament depuis le 19e siècle. Il est utilisé de manière informelle pour traiter la douleur depuis 2 000 av.

Des recherches plus récentes ont montré que les composants du cannabis, y compris le CBD, sont responsables des effets de soulagement de la douleur de la drogue.

Le corps humain contient un réseau de récepteurs spécialisés appelé système endocannabinoïde, qui gère une variété de fonctions, telles que dormir, manger, ressentir l’inconfort et réagir aux infections.

Le corps générateur d’endocannabinoïdes produit des endocannabinoïdes, des neurotransmetteurs qui peuvent se lier aux récepteurs cannabinoïdes de votre système nerveux.

Les chercheurs ont déterminé que l’administration de cannabidiol est capable de réduire la douleur chronique en affectant l’activité des récepteurs endocannabinoïdes, en diminuant l’inflammation et en interagissant avec les neurotransmetteurs.

La recherche montre que la liqueur de vin au CBD est efficace pour traiter la douleur chronique, comme la douleur nerveuse ou l’inconfort de la colonne vertébrale, lorsqu’elle est absorbée individuellement. , bien que le CBD semble être un avantage lorsqu’il est utilisé en tandem avec le THC (delta-9 tétrahydrocannabinol).

Parmi les revues, les chercheurs ont observé que le Sativex pourrait être utile pour soulager les symptômes de la douleur neuropathique associée à la SEP et de la douleur neuropathique chronique sévère. L’examen a également révélé que le Sativex pourrait aider à atténuer l’anxiété et le stress, qui sont liés aux causes de la douleur chronique.

2. Could reduce symptoms related to some mental health disorders

Les troubles de santé mentale et les troubles anxieux peuvent avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale.

Il peut être dangereux de surdoser des médicaments psychoactifs, ce qui peut engendrer une gamme d’effets secondaires, tels que somnolence, agitation, insomnie, dysfonction sexuelle et maux de tête.

Certains médicaments comme les benzodiazépines, qui sont utilisés pour l’anxiété, la toxicomanie ou les convulsions, peuvent entraîner une dépendance et un trouble lié à l’utilisation de substances.

L’huile de CBD a révélé le potentiel d’être un traitement efficace pour certains troubles de santé mentale, tels que les troubles anxieux, ce qui a conduit de nombreuses personnes souffrant de ces conditions à être intriguées par cette approche.

Peut soulager certains symptômes liés au cancer

Le CBD peut en fait atténuer certains symptômes liés au cancer, notamment les nausées et les vomissements, ainsi que la douleur provoquée par le traitement du cancer.

Une enquête précédente a étudié l’impact du cannabidiol (CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) sur 177 personnes souffrant de douleurs qui n’avaient pas bénéficié d’analgésiques conventionnels.

Lorsque les patients étaient traités avec une teinture contenant un mélange de composés chimiques, leur douleur était beaucoup moins atténuée que s’ils n’avaient reçu que du THC.

Sativex a été trouvé pour soulager la douleur chez certains patients qui avaient été traités pour un diagnostic de cancer. Cinq études sur le sujet ont révélé que cela aidait à atténuer les symptômes de la maladie.

Cependant, les résultats de la recherche sur les effets du cannabis et des produits cannabinoïdes, y compris le CBD, sur les nausées, les douleurs et la perte d’appétit liées au cancer se sont avérés mitigés (bien que certaines études aient trouvé à la fois la valeur médicinale et les dangers).

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déterminer si les avantages du CBD pourraient être appliqués à d’autres problèmes qui affectent généralement les victimes.

Si vous êtes intéressé par l’utilisation de huile de CBD ou d’autres produits dérivés du cannabis, il est essentiel d’en parler avec votre équipe soignante. Ces produits peuvent ne pas être sûrs, appropriés ou efficaces pour toutes les personnes atteintes de cancer.

Conclusion

En conclusion, le cannabidiol est un remède naturel puissant et populaire pour un large éventail de problèmes. L’huile de CBD s’est avérée efficace dans le traitement de la douleur chronique, de l’anxiété, de la dépression et de l’épilepsie, entre autres conditions. Si vous recherchez une alternative aux médicaments sur ordonnance ou à d’autres traitements conventionnels, l’huile de CBD peut être le bon choix pour vous.