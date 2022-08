Pour renforcer les liens entre collègues et couper avec le train-train du quotidien au travail, rien de tel qu’un évènement festif et original.

L’objectif est d’offrir des moments conviviaux, de renforcer les liens entre collaborateurs et d’offrir une pause à l’équipe.

L’évènement peut être organisé en interne (pour les employés de l’entreprise) ou en externe, par exemple avec des prestataires extérieurs. Mais vous n’avez pas toujours besoin de vous y prendre trop à l’avance pour trouver une super activité à faire en groupe. Surtout dans une ville comme Paris qui déborde de solutions originales pour vous retrouver entre collègues.

Afterwork dans un bar du coin.

Dès la fin de la journée, vous pouvez vous retrouver entre amis pour prendre un verre ou un café, ou pourquoi pas, pour partager un bon repas. Les bars et restaurants sont de plus en plus populaires auprès des entreprises parisiennes.

L’avantage de ce genre de soirées est que vous pouvez choisir l’endroit, la durée et la formule qui vous correspondent le mieux. Les afterworks peuvent être organisés à la demande des salariés. Il suffit juste d’en parler au chef d’entreprise et de lui expliquer l’objectif et les valeurs de l’évènement.

La livraison de plateau repas pour un déjeuner dans les bureaux.

Avec la livraison de plateau repas, vous pouvez proposer un repas complet à vos employés. Vous pouvez également organiser des petits déjeuners d’entreprises pour les salariés qui n’arrivent pas à quitter leur bureau avant 10h du matin.

Le déjeuner d’entreprise est une tradition qui se développe de plus en plus dans les entreprises. C’est un bon moyen pour renforcer l’esprit d’équipe et de passer un moment de convivialité autour d’une bonne assiette. L’avantage du plateau repas est que vous pouvez le personnaliser en choisissant un menu original, avec une touche d’originalité. Les traiteurs et les restaurants parisiens proposent des plateaux repas en livraison pour les entreprises et les particuliers. Vous pouvez choisir le menu qui vous correspond en termes de prix, de saveurs et de quantité.

Le déjeuner d’entreprise est un bon moyen aussi pour faire des économies. En effet, les salariés n’ont pas besoin de se déplacer pour manger. Le repas leur est livré directement à leur bureau par un traiteur parisien.

Une activité sportive à la pause, le soir ou le weekend.

Avec le sport, vous pouvez proposer un moment convivial et fédérateur aux salariés de l’entreprise. Vous pouvez organiser une activité sportive pour les salariés en dehors des bureaux. Que ce soit du footing le matin ou du jogging le soir, vous pouvez trouver des activités sportives qui plaisent à tous les salariés et qui permettent de se défouler. L’avantage du sport est qu’il peut être adapté à tous les salariés, quel que soit leur niveau ou leur âge.

Le sport en entreprise peut être proposé à tout le monde. Les activités sportives excellentes pour la santé sont nombreuses et variées : course à pied, pétanque, football, basket, ping pong. La liste est infinie !

Disneyland ou le parc Astérix ?

Vous avez l’occasion de proposer une activité sportive originale à vos employés juste à côté de Paris. Vous pouvez choisir un parc d’attraction.. Disneyland est un parc d’attraction qui propose un grand nombre de grands huit et de montagnes russes à vous couper le souffle. Le parc Astérix quant à lui, est un parc d’attraction qui propose des attractions pour tous les âges, avec plus d’activités aquatiques.

Si vous pouvez vous éloigner un peu plus de la capitale, le Futuroscope peut également être une très bonne activité à faire entre collègues.

Une sortie culturelle, les choix ne manquent pas

Paris regorge d’évènements culturels à portée de pass Navigo. La ville lumière compte un nombre incalculable de musées, expositions, concerts, festivals. Vous pouvez organiser une sortie culturelle pour vos collaborateurs, en choisissant un évènement qui leur plaira.

Le Musée du Louvre est le lieu d’exposition d’œuvres artistiques les plus anciennes de l’art occidental. Vous pouvez proposer une sortie culturelle sur ce site, pour que vos employés puissent découvrir les trésors du musée. Le Louvre est un musée très visité à Paris, il y a donc des milliers de personnes qui passent devant chaque jour.

Le Musée d’Orsay est un autre lieu incontournable si vous voulez organiser une sortie culturelle avec vos collaborateurs. C’est un musée consacré aux œuvres d’arts du 19ème et début du 20ème siècle. Vous pouvez proposer une sortie culturelle sur ce site, pour que vos employés puissent découvrir les trésors du musée.

Le Musée Grévin est un autre lieu incontournable à Paris. C’est le temple de la célébrité, avec plus de 2 millions de visiteurs par an. Vous pouvez organiser une sortie culturelle sur ce site, pour que vos collaborateurs puissent découvrir les merveilles de ce lieu.

Conclusion

Paris offre une multitude de solutions pour sortir entre collègues, le plus dur reste peut-être de trouver les bons collègues avec qui vous voulez passer du temps hors de vos heures de travail. Mais cela peut valoir le coup de chercher. Travailler avec des amis change beaucoup l’approche au quotidien, parfois stressant et usant. Apprendre à se connaître et s’entraider est donc toujours préférable pour que les heures de travail passent plus vite.