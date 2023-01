La Bretagne, région située dans l’ouest de la France, est une destination très convoitée par les vacanciers. Avec ses magnifiques paysages surplombant la mer et ses espaces forestiers verdoyants, difficile d’y résister, pas vrai ? Que vous y séjournez pour des vacances reposantes ou bien sportives, la Bretagne saura vous séduire. Suivez notre guide pour y découvrir les 5 lieux incontournables pour votre séjour !

Où loger en Bretagne ?

Afin que vous puissiez profiter de vacances 100% confort, nous vous proposons de séjourner dans de magnifiques mobil-homes fonctionnels. Que vous partiez en amoureux, en famille ou entre amis, bénéficiez d’hébergements en pleine nature et pour certains insolites, d’activités pensées pour les petits et les grands et de soirées à ambiance festive.

Les 5 lieux incontournables en Bretagne

En 2021, la Bretagne fut élue plus belle région de France. Elle regroupe plusieurs endroits d’une rare beauté à commencer par…

Quimper

En effet, cette ville du finistère abrite un patrimoine historique non des moindres et un large choix d’activités. Pour commencer, partons à la visite de la Cathédrale Saint-Corentin de Quimper. Construite entre le 13ème et le 14ème siècle, elle est un monument emblématique. Son architecture gothique rayonne au sein de la ville de Quimper. De n’importe quel endroit de la ville, vous pourrez l’admirer. Nous continuons la visite avec le Vieux-Quimper. Ce lieu vous réserve un voyage dans le temps des plus immersifs. Vous emprunterez la rue la plus commerçante appelée la rue Kéréon afin de vous rendre jusqu’à la place du Beurre. C’est ici que vous trouverez plusieurs crêperies et de quoi profiter des spécialités bretonnes ! Enfin, vous vous rendrez dans le musée des Beaux-Arts de Quimper, l’un des musées les plus réputés de l’Ouest de la France. Ce lieu renferme de belles peintures et une vaste collection de gravures, sculptures et dessins. Vous y serez émerveillés !

Saint-Malo

Saint-Malo est une ville portuaire de Bretagne. Elle est la commune idéale pour passer un séjour paisible en bord de mer. Elle regorge d’une série de lieux incontournables à commencer par les Remparts de Saint-Malo. Construite au 12ème siècle, cette fortification est désormais classée monument historique. Par ailleurs, Saint-Malo abrite deux merveilles, toutes deux édifices religieux classés aux Monuments Historiques de France et n’étant autre que : la Cathédrale Saint-Vincent et la Chapelle Saint-Sauveur.

La Côte de Granit Rose

Partant de Perros-Guirec jusqu’à la baie de Lannion, la Côte de Granit Rose vous réserve toute une succession de paysages surplombant la mer à couper le souffle. Entre les plages, le sentier des douaniers, les îles et les falaises, nous vous garantissons de repartir avec des étoiles plein les yeux !

Les menhirs de Carnac

C’est dans le département du Morbihan en Bretagne que vous aurez la chance d’admirer ces 4000 pierres levées s’étendant sur près de 4 km. Il s’agit là d’un monument historique exceptionnel datant d’environ 4000 ans avant Jésus Christ. Des questions sur l’histoire de ce patrimoine demeurent encore présentes bien qu’il laisse penser à une fonction funéraire.

Parc du Thabor

Situé au cœur de Rennes, ce parc vous réserve un spectacle floral des plus remarquables. Au programme : orangerie, serres, jardin botanique, roseraie, sculptures et bien d’autres… Alors préparez-vous à vivre un instant de déconnexion dans ces jardins d’exception !

La gastronomie bretonne

Pour les petits gourmands férus de gastronomie, nous vous invitons à découvrir notre sélection des spécialités culinaires en Bretagne” à ne pas manquer.