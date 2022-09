Passionnés de gastronomie ou tout simplement gourmands, pourquoi ne profiteriez-vous pas de votre séjour en Bretagne pour découvrir les spécialités culinaires de cette belle région ? Voici notre top 5 des incontournables de la cuisine bretonne.

Le kouign-amann

Rien de plus gourmand que ce dessert à base de beurre salé, de sucre, et de pâte à pain. Vous connaissez certainement ce fameux dessert et vous y avez peut-être déjà goûté mais quoi de mieux que de déguster un Kouign-Amann sur sa terre natale ? Authenticité et gourmandise garanties.

Les galettes et crêpes bretonnes

Au sarrasin ou à la farine de froment, sucrées ou salées, vous ne serez jamais déçus par une bonne galette. Si vous souhaitez goûter plusieurs spécialités bretonnes d’un seul coup, les galettes sont faites pour vous : en plat une galette de sarrasin garnie d’andouille de Guéméné et en dessert, une crêpe à la farine de froment et au caramel beurre salé.

Le far breton

Ce dessert ressemble au flan pâtissier que l’on connaît tous à la seule différence qu’on utilise du beurre salé et du rhum pour sa préparation. Le far breton original est nature mais vous trouverez aussi des recettes avec des fruits.

La cotriade

La cotriade est une soupe de poisson typiquement bretonne principalement composée de fruits de mer. Si vous visitez la Bretagne, vous verrez que le département des Côtes d’Armor, en plus de ces paysages à couper le souffle et de ces nombreux campings présents, offre aussi de quoi remplir votre assiette et faire une bonne cotriade.

Le kig-ha-farz

Le kig-ha-farz c’est une sorte de pot-au-feu composé de légumes, de viande et d’une pâte à la farine de blé noir. Il est servi avec une sauce au beurre et à l’échalote, de quoi vous régaler pendant vos vacances !

Et voici en bonus les boissons traditionnelles bretonnes qui iront à merveille avec les spécialités qu’on vient de vous présenter :

Le chouchen

Le chouchen est une boisson celte que l’on obtient en faisant fermenter un mélange de miel et d’eau. Il sera parfait pour agrémenter vos repas d’une petite touche bretonne.

Le lambig

Le lambig est une boisson alcoolisée obtenue après distillation du cidre, c’est une boisson traditionnelle à consommer avec modération étant donné son degré d’alcool. Cependant vous pourrez très bien vous contenter d’un cidre classique de Bretagne qui accompagnera très bien votre kouign-amann.

Pour vous aider à trouver les meilleures adresses de restaurants en Bretagne, cliquez ici.

