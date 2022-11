– Decathlon est une nouvelle fois (3ième année consécutive) l’entreprise préférée des Français, selon un sondage Ifop pour Eight Advisory.

– Peugeot et le distributeur E. Leclerc se suivent de près en seconde et troisième position.

– Decathlon est la seule des 77 entreprises évaluées à obtenir un score au-dessus de 12 sur 20.

– Parmi les surprises de l’enquête :

– La position d’EDF, 6ème de ce classement avec une note de 11,26 malgré la crise et la hausse des prix de l’énergie.

Dans une enquête de l’Ifop pour Eight Advisory publié dimanche 13 novembre 2022 par le JDD il apparaît que les entreprises Françaises préférées des Français sont Decathlon, Peugeot et E.Leclerc.

Si Decathlon trust le haut du podium en étant en première position depuis 3 ans la place de Peugeot est plus étonnante, effet du salon de l’automobile certainement. Quant à celle de Leclerc enseigne de supermarché la moins chères c’est moins étonnant en période de Crise.

Le trio de tête représente donc une chaîne de supermarchés avec E.Leclerc, un constructeur automobile avec Peugeot et une chaîne de magasins de Sport (du groupe Mulliez (Auchan) avec Decathlon qui reste donc 1ère entreprise préférée des Français pour la troisième fois. Mais sans fanfare et feux d’artifice, car si l’entreprise est première les notes que donnent les consommateurs Français sont plutôt mauvaises.

Les notes des entreprises préférées des Français très moyennes voire basses

En effet les notes ne sont pas exceptionnelles et c’est ce qui saute en premier aux yeux. Seulement 9 entreprises dont les 3 du trio de tête dépassent les 10/20.

Pour les autres 22 entreprises ont entre 10 et 11 sur 20 et 19 sont à moins de 10 sur 20 dans ce Top 50 des entreprises préférées des Français.

La place du trio de tête par rapport à la concurrence

Leclerc troisième donc loin devant Intermarché 13ième, Carrefour 18ième ou Auchan, 31ième, Système U 42ième et Monoprix 48ième.

Du côté des constructeurs automobiles avec la seconde place de Peugeot en restant deuxième est 3ième place devant Renault qui est 5ième entreprise préférée des Français alors que Citroën est 9ième.

Pour le domaine sportif Decathlon qui écrase la concurrence ne laisse donc aucune place pour Intersport, Sport200 ou Gosport toutes absentes du Top 50.

Le fonctionnement de la notation

Concernant ce sondage réalisé par l’Ifop du 21 au 28 septembre qui est effectué sur un échantillon assez large de 3 011 personnes (Majeures, représentatives des Français, Méthodes des quotas, sous la forme d’un questionnaire)

Il apparaît donc que le poids respectif de chaque note dans le palmarès a clairement donné un résultat très mitigé pour l’ensemble des entreprises même pour le premier Decathlon qui dépasse difficilement les 12/20.

Les critères d’appréciation étaient alors lesquels ?

La performance, la responsabilité environnementale, l’innovation, la capacité à donner une bonne image de la France et bien entendu la contribution au quotidien des Français et l’envie que peut susciter l’entreprise de venir travailler pour elle (Marque employeur)

Le bon de Blablacar et Grand Frais

Avec des hausses respectivement de 16 places pour Blablacar et de 11 places pour Grand Frais ce sont clairement eux les grands gagnants de ce palmarès 2022.

En effet Blablacar était 42ième l’année dernière c’est donc la plus forte hausse qui lui vaut donc une visibilité supplémentaire. De même pour Grand Frais donc la stratégie semble payante pour les Français avec un passage de la 35ième à la 24ième place du classement des entreprises préférées entre 2021 et 2022.

Gageons qu’elles feront encore mieux l’année prochaine avec ce gain de visibilité et de notoriété supplémentaire qui sera forcément une aide au moment du choix des Français.

Derrière en troisième du plus gros gain de place Free avec 9ième place (égalité avec Caisse d’épargne) qui passe de 48ième à 39ième comme E.leclerc le prix et donc la crise semble aider l’opérateur dans ce gain de places au classement 2022.

C’est la claque pour le Luxe et le secteur de l’énergie (sauf EDF)

Certainement du fait d’un prix bloqué EDF ne s’en sort pas trop mal et même bien pour le secteur énergétique ce qui n’est pas le cas d’Engie qui perd 7 places, Veolia 4 places de moins et Total Energies 2 places en moins.

Pour le Luxe c’est encore pire avec sauf pour Dior qui gagne 1 place mais en 29ième avec seulement une note légèrement au-dessus de 10. Pour Chanel c’est la dégringolade avec 8 places en moins en 30ième position sans parler de Louis Vuitton – 14 places en 47ième position avec une note en dessous de 10, de même pour Hermès qui ferme le top 50 avec – 6 places.

Forcément ces entreprises ne semblent pas pouvoir améliorer sous aucun aspect le quotidien des Français et ce critère même pondéré fait mal au secteur du Luxe.

Top 50 des entreprises préférées des Français 2022