En effet, on peut en trouver :

Que vous désiriez offrir un calendrier de l’Avent à votre enfant ou à un de vos proches adulte, il devra ouvrir la 1ère fenêtre , ou découvrir le 1er cadeau, le 1er décembre et la dernière le matin du 24 décembre.

Ces dernières années on peut trouver toutes sortes de calendriers garnis de gourmandises , de cadeaux , qu’ils soient pour les petits comme pour les grands. Certains n’ont plus l’apparence d’un calendrier : petits (ou grands) sacs , cadeaux , … ou formes multiples de pochettes en tissu.

Plus tard, fin des années 1950 , les images pieuses font place aux chocolats .

Courant des années 20 on voit apparaître les premiers calendriers , où l’on pouvait trouver des petites fenêtres à ouvrir pour découvrir une image pieuse.

Au 19ème siècle, en Allemagne , chaque matin de l’Avent on remettait une image aux enfants.

Cette période débute le 4ème dimanche avant le jour de Noël . L’Avent est un temps d’attente et de préparation, il est constitué de 4 semaines, commençant chacune par un dimanche.

Le terme « avent » vient du latin « adventus » qui veut dire avènement, venue, arrivée. Les chrétiens parlent donc de l’Avent pour désigner la période durant laquelle on se prépare à fêter Noël .

Il existe désormais des calendriers de l’Avent pour les adultes . Remplis également de friandises de Noël, de petits cadeaux de toutes sortes et même faits maison.

Compte à rebours de Noël : plus que 40 jours avant le réveillon

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD