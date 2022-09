Vous pensiez tout savoir sur la voiture électrique mais vous n’avez pas les bases, vous n’avez pas les bases 😉

Vous allez découvrir que non elle n’est pas plus polluante qu’une thermique même avec les batteries, mais qu’elle est aussi plus économique sur le long terme, que sa durée de vie est supérieure, qu’elle sera bientôt moins chère qu’un modèle thermique et c’est déjà souvent le cas avec les aides de l’état.

Et le plus si vous avez peur de perdre cette satanée vitesse, He bien Wow, une voiture électrique c’est plus rapide et ce type de véhicule à de la patate.

Voici donc les 13 questions que vous vous posez sur les voitures électriques, comme le prix, la pollution, la puissance, la dangerosité et la recharge afin de vous décidez au lieu de vous demandez pourquoi acheter une voiture électrique ?

Qu’est ce qu’une voiture électrique ?

Une voiture électrique est une voiture qui fonctionne grâce à un moteur électrique. Ce moteur est alimenté par

un ou plusieurs batteries.

Les batteries sont rechargées par le biais d’une prise de courant ou d’une borne de recharge (recharge rapide). Une fois la batterie pleine, la voiture peut rouler pendant plusieurs centaines de kilomètres.

La voiture électrique est plus écologique que les voitures thermiques car elle ne rejette pas de CO2 dans l’atmosphère.

Elle est également plus économique à l’usage car elle ne consomme pas de carburant.

La voiture électrique est une voiture qui est de plus en plus appréciée car elle est silencieuse et ne pollue pas.

Comment fonctionne une voiture électrique ?

Le fonctionnement d’une voiture électrique est très simple. La batterie se recharge grâce au moteur électrique, qui lui-même fonctionne grâce à la batterie.

Le moteur électrique est alimenté par la batterie.

Il fait tourner les roues de la voiture et permet ainsi de faire avancer le véhicule.

Une voiture électrique est-elle plus chère qu’une voiture classique ?

Le prix d’une voiture électrique est très variable. La voiture électrique est plus chère à l’achat que la voiture thermique car elle nécessite un investissement initial plus important pour le moment.

En effet, il dépend de la marque, du modèle, de l’autonomie, de la puissance du moteur et de la batterie. Il faut compter entre 20 000 et 60 000 € pour une voiture électrique neuve parfois plus.

Il faut également prendre en compte le coût de la recharge : il varie en fonction du type de borne de recharge et du temps de rechargement.

Mais avec les aides de l’état qui réduisent le coût d’achat de 20%, virtuellement nous le concédons, celui-ci devient équivalent à celui de modèle thermique voire inférieur. Sachant qu’en 2024 une électrique sera de toute façon statistiquement avec l’évolution du marché (sans nouvelle crise, type Ukraine) moins cher même sans aide qu’un modèle thermique.

Il est DONC tout à fait possible de trouver une voiture électrique moins chère.

Et le coût d’utilisation est-il inférieur pour un véhicule électrique ?

Le coût d’utilisation de la voiture électrique est lui déjà plus faible que celui d’une voiture thermique. En effet, le coût d’utilisation d’une voiture électrique est de 0,15 €/km contre 0,30 €/km pour une voiture thermique en moyenne.

Mais avec un coût inférieur que le prix d’un carburant classique cela restera plus avantageux de minimum 50% cet hiver malgré la hausse des prix et même en cas d’hiver rude.

La voiture électrique est-elle plus polluante qu’une voiture thermique ?

La voiture électrique n’émet pas de CO2 dans l’atmosphère. En effet, le moteur électrique ne fonctionne pas grâce à un moteur thermique mais grâce à une batterie. La voiture électrique n’émet donc pas de CO2 dans l’atmosphère.

De plus, les performances d’une voiture électrique sont supérieures ou à minima équivalentes

à celles d’une voiture à moteur thermique en ce qui concerne les indicateurs environnementaux.

Même en tenant compte des batteries et de la polémique sur leur pollution à la création, la voiture électrique reste nettement plus respectueuse de l’environnement qu’un véhicule à combustion dit thermique.

La voiture électrique n’est DONC pas plus polluante qu’une voiture thermique et même moins d’après l’Ademe dans une étude complète sur le sujet.

Si l’on considère l’ensemble du cycle de vie d’une voiture électrique, celle-ci émet entre 2 et 3 fois moins de CO2 qu’un véhicule à moteur à thermique suivant la marque et le modèle.

La voiture électrique est-elle dangereuse ?

La voiture électrique est très sûre car elle ne possède ni système ni d’embrayage ni boîte de vitesses.

Il n’y a donc aucun risque de caler ou d’être bloqué dans les embouteillages.

Mais surtout elles tout comme les autres voitures soumises à des règles très strictes avant mise en circulation.

Elles sont également soumises aux fameux crash-tests et ont très souvent 5 étoiles à ce crash-test.

Effectivement avec une poussée immédiate au démarrage il serait dangereux d’avoir un véhicule avec un habitacle relativement faible en résistance ce qui n’est donc absolument pas le cas.

Les performances des voitures électriques sont elles équivalentes aux voitures thermiques ?

Les performances des voitures électriques sont équivalentes à celles des voitures thermiques. En effet, la plupart des voitures électriques sont capables de rouler à 100 km/h en moins de 10 secondes.

Les voitures électriques sont également maintenant avec les nouvelles batteries quasiment toutes capables d’atteindre une autonomie de plus de 400 km.

La voiture électrique est-elle plus rapide que la voiture thermique ?

La voiture électrique est plus rapide qu’une voiture thermique.

Le moteur électrique d’une voiture électrique est capable d’avoir une poussée et une accélération bien plus forte car il n’y a rien qui retienne la force émise par les batteries, l’énergie est quasiment instantanée distribuée intacte jusqu’au système de traction et donc aux roues.

Est-il possible de recharger facilement sa voiture électrique ?

La recharge d’une voiture électrique se fait très facilement. En effet, il est tout à fait possible de recharger

sa voiture électrique chez soi. Il faut simplement une prise spéciale offerte par le constructeur.

Et de plus en plus de bornes de recharge qui sont disponibles sur le territoire.

Les images des mêmes avec les dépanneuses à moteur thermique tirant ou rechargeant une voiture électrique sont maintenant un lointain souvenir.

La durée de vie d’un véhicule électrique est-elle comparable à une voiture thermique ?

La durée de vie est bien plus longue qu’un véhicule thermique du fait du nombre de pièces mécaniques réduites au strict minimum.

Le coût de l’entretien sur la durée est donc bien en chute libre avec un inversement proportionnel avec sa durée de vie.

Par exemple en France nous gardons nos voitures 10 ans environ maximum. Alors qu’une voiture électrique nous pourrions la garder facilement 20 ans et même plus d’après les premières voitures ayant éprouvé des tests (ou des tentatives de records).

En effet celles-ci ont déjà battu des records de longévité en roulant plus longtemps que la plupart des voitures thermiques en effectuant par exemple pour le record sur une Tesla 700 000 Kilomètres, ce qui équivaut à utiliser à un rythme régulier la voiture électrique pendant 45 ans.

L’entretien d’une voiture électrique est-il plus cher ?

Non l’entretien d’une voiture électrique est même moins cher car il y a moins de pièce mécanique à contrôler ou réparer.

Le coût de l’entretien d’une voiture électrique est d’environ 35% moins cher !

Est-il possible de trouver une voiture électrique avec un petit budget ?

Pour de nombreux acheteurs potentiels, le coût d’un véhicule électrique est l’obstacle numéro un à son acquisition.

Nous avons démontré qu’elle pouvait avoir un prix équivalent et que d’ici 2024, selon les prévisions, le prix d’achat moyen d’un véhicule électrique sera comparable à celui d’un véhicule et peut-être même moins cher que l’achat d’un véhicule à carburant classique.

Si la technologie des batteries continue de s’améliorer et que les coûts diminuent rapidement et que les tensions internationales et donc l’approvisionnement des éléments nécessaires à la création des dîtes batteries se font sans problème majeur qui viendrait donc impacter le prix.

Il est donc tout à fait possible de trouver une voiture électrique même avec un plus petit budget. Il y a pour le moment trop de SUV sur le marché mais ceci est en train de changer progressivement.

Mais alors qu’elle est la voiture électrique la moins cher ?

Actuellement il ne faut pas s’y tromper c’est bien Dacia qui sort encore son épingle du jeu en matière de prix avec la hausse du coût de la vie si vous voulez malgré tout passer à l’électrique c’est bien la Dacia Spring qui est la moins chère du marché.

L’autonomie n’est pas forcément au rendez-vous (230km) et un petit moteur qui bloque un peu les longues aventures mais c’est suffisant à ce prix pour la ville.

Le prix en leasing est imbattable même si MG vient titiller le marché français avec force et en plus avec de gros SUV.

Alors pourquoi ne pas passer à la voiture électrique et pourquoi acheter une voiture électrique ?

Comme vous l’avez vue, la voiture électrique n’est pas plus polluante et même moins que les voitures à moteur thermique tout en commençant à avoir des prix abordables pour certaines et offrant d’ici peut un prix inférieur aux autres motorisations sans parler d’une autonomie en hausse, un entretien moins important et une durée de vie qui sera certainement accrue par rapport au thermique. N’hésitez plus.