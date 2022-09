Vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix ce soir, voici le Top 7 des films et séries à voir sur la plateforme.

« The Irishman » Le dernier film de Martin Scorsese

« The Irishman », est un film épique sur la mafia américaine. Il suit le parcours de Frank Sheeran (ne pas confondre avec Ed Sheeran), un tueur à gages qui a travaillé pour le célèbre gangster Jimmy Hoffa. Ce film de trois heures et demie est passionnant, bien joué et méticuleusement construit.

« Marriage Story »

« Marriage Story » est un film poignant sur le divorce d’un couple de New-Yorkais joué par Adam Driver et Scarlett Johansson. Le film suit le couple alors qu’ils se séparent et essaient de naviguer dans le système judiciaire complexe du divorce. « Marriage Story » est un film intelligent, drôle et émouvant qui vous laissera en pleurs.

« The Social Network »

« The Social Network » est le film de David Fincher sur la création de Facebook par Mark Zuckerberg. Le film suit Zuckerberg alors qu’il fait face à des poursuites judiciaires de la part de ses anciens amis et collègues. « The Social Network » est un film fascinant sur le pouvoir et l’argent, avec le rôle unique de Jesse Eisenberg en tant que Zuckerberg et à voir.

« The Crown »

« The Crown » est une série historique de Netflix qui suit la jeune reine Elizabeth II alors qu’elle monte sur le trône et doit naviguer dans les eaux troubles de la politique britannique. « The Crown » est une série magnifiquement produite, avec une distribution de qualité, qui vaut vraiment le détour.

« Stranger Things »

« Stranger Things » est une série de science-fiction de Netflix qui a captivé le monde entier. La série suit une bande d’adolescents dans une petite ville de l’Indiana alors qu’ils font face à un monstre terrifiant et à des forces surnaturelles. « Stranger Things » est une série passionnante, terrifiante et divertissante, avec une excellente musique et une ambiance unique des années 1980.

« Mindhunter »

« Mindhunter » est une série de Netflix basée sur le livre de John Douglas, un ancien agent du FBI. La série suit Douglas et son coéquipier alors qu’ils enquêtent sur les crimes commis par des serials killers. « Mindhunter » est une série captivante, intelligente et bien jouée, avec une excellente performance de Jonathan Groff en tant que Douglas.

« BoJack Horseman »

« BoJack Horseman » est une série d’animation de Netflix qui suit BoJack, un cheval alcoolique et dépressif qui était une star de la télé dans les années 90. « BoJack Horseman » est une série hilarante, profonde et émouvante, qui traite de sujets.